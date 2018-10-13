Суд арестовал имущество и счета Глушакова. Футболист разводится с женой

Даже и советов не хочется давать таким недалёким и бестолковым. Совместно нажитое у них только дети да геморрой у Дениса с такой женой. Но теперь в плане обеспечительной меры по суду всё арестовано до окончательного решения суда по разделу совместно нажитого имущества. Всё, что заработал играя за "Локо", "Спартак" и сборную, недвижимое имущество, автомобили придётся с ней делить, плюс 33% алиментов на содержание детей присудит суд. Он, наверняка оставит их проживать с матерью.
Никулинский район суд Москвы арестовал счета и имущество полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в связи с бракоразводным процессом.
28 сентября суд зарегистрировал иск Дарьи Глушаковой к игроку о разделе совместно нажитого имущества.
Пара поженилась в 2009 году. Семья воспитывает двух детей.