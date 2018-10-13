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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Суд арестовал имущество и счета Глушакова. Футболист разводится с женой

    Никулинский район суд Москвы арестовал счета и имущество полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в связи с бракоразводным процессом.

    28 сентября суд зарегистрировал иск Дарьи Глушаковой к игроку о разделе совместно нажитого имущества.

    Пара поженилась в 2009 году. Семья воспитывает двух детей.

    Источник: «Говорит Москва»

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    13.10.2018 11:52
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 октября 2018, 20:23

      Даже и советов не хочется давать таким недалёким и бестолковым. Совместно нажитое у них только дети да геморрой у Дениса с такой женой. Но теперь в плане обеспечительной меры по суду всё арестовано до окончательного решения суда по разделу совместно нажитого имущества. Всё, что заработал играя за "Локо", "Спартак" и сборную, недвижимое имущество, автомобили придётся с ней делить, плюс 33% алиментов на содержание детей присудит суд. Он, наверняка оставит их проживать с матерью.

      2
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 13 октября 2018, 14:26

      вот они такие, "звездастые жёны звезданутых мужиков"...

      2
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 13 октября 2018, 13:25

      По ходу доступ к бане после развода у Глушака будет только по выходным и праздникам!))

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      Рейтинг: +12193

      ВетеR 13 октября 2018, 13:07

      Ещё одна мыльная опера ((

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      Рейтинг: +23534

      Мары 13 октября 2018, 13:03

      Никулинский районный суд Москвы принял решение арестовать имущество и счета полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова и его жены.
      Об этом сообщает издание «Говорит Москва».
      28 сентября там зарегистрировали иск Дарьи Глушаковой к футболисту о разделе совместно нажитого имущества.
      Помимо нажитого имущества, семье также предстоит решить вопрос воспитания детей. У пары две девочки, старшей Валерии 7 лет, младшей Александре в декабре исполнится два года.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 октября 2018, 13:01

      Оберет она Глушака, нитки не оставит!

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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 13 октября 2018, 12:55

      Это каким надо быть дегенератом чтоб спалится жене в сауне с проституткой?

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Semargl18 13 октября 2018, 13:10

      Так она уже была с Глушаковым в разводе, а проститутка, что не женщина?

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      Рейтинг: +3843

      BP 13 октября 2018, 12:37

      судебно-криминальная хроника превалирует в мире спорта :)

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 13 октября 2018, 12:33

      и этого до гола разденут -так ему и надо звездонутому

      -1
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      Рейтинг: +258

      жеха87 13 октября 2018, 11:57

      Еще один звездун!

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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 > жеха87 13 октября 2018, 12:56

      Ну этот хоть не буйный звездун....и то хорошо....гуляет там по тихому в баньках...

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