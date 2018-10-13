Суд арестовал имущество и счета Глушакова. Футболист разводится с женой

Никулинский район суд Москвы арестовал счета и имущество полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в связи с бракоразводным процессом.

28 сентября суд зарегистрировал иск Дарьи Глушаковой к игроку о разделе совместно нажитого имущества.

Пара поженилась в 2009 году. Семья воспитывает двух детей.