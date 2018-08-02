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    Смолов признался, что был за рулем во время ДТП. Он потерял управление ввиду плохого самочувствия

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов на допросе в полиции признался, что находился за рулем автомобиля BMW M5 First Edition, когда тот вылетел на обочину и снес ограду.

    Футболист заявил, что плохо себя чувствовал и поэтому потерял управление. Форварда ожидает суд: его могут лишить прав и посадить на 15 суток.

    При этом Смолов пообещал восстановить пострадавшее заграждение.

    У Смолова просто ужасный год. Везде проблемы

    Источник: Telegram

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    02.08.2018 13:43
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    Комментарии74
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 4 августа 2018, 20:33

      А ещё на них мальчишки смотрят, такими же быть хотят.
      Насмотрятся и станут к сожалению.
      Трудолюбие наше все, это нужно показывать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +503

      xapaycm 4 августа 2018, 20:30

      Федор футболист талантливый. Играет, видно, что умеет. Даже на ЧМ было видно, что игрок классный, не поперло просто.
      Но таланта одного мало. Вот он бы лучше бегал с такой скоростью по ночам, с какой на машине рассекает.
      Криштиану Роналдо секрет прост он впахивает больше всех в Реале, партнёры удивляются рассказывают.
      Вот бы и Федору так же.

      0
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 12:44

      А сразу признаться нельзя было? Такие поступки не красят тебя Федор.

      7
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      Рейтинг: +915

      спанчес 3 августа 2018, 07:57

      сыкло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 3 августа 2018, 07:09

      Да вин бухый!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      Muxa_Perm 3 августа 2018, 06:52

      Один словом: Федюня...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 3 августа 2018, 06:45

      Плохо себя чувствовал и поэтому участвовал в гонках.

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 3 августа 2018, 00:36

      Если со мной что то подобное было бы ( не дай бог) я бы давно уже сидел свои 15 суток ! Но у нас же закон для всех одинаковый ! Одни сидят в тюрьме , другие под домашним арестом !

      6
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > XaXatyn 3 августа 2018, 05:45

      смолов как раз готов сидеть татух до хрена

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 3 августа 2018, 00:29

      Так я не понял, Федю что, Скорая увезла???
      Скорее всего те гибддэшники, которые отпустили Смолова, скажут, что именно они отвезли Федю к доктору, а доктор подтвердит, что к нему Федю привезли сотрудники гибдд.
      Всё, спектакль завершён, занавес.

      3
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 2 августа 2018, 23:25

      Плохо себя чувствовал после принятия на грудь. Именно поэтому и решил поучаствовать в гонках. Чтобы такую ограду снести, надо было ехать 80 как минимум.

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