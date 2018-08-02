Смолов признался, что был за рулем во время ДТП. Он потерял управление ввиду плохого самочувствия

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов на допросе в полиции признался, что находился за рулем автомобиля BMW M5 First Edition, когда тот вылетел на обочину и снес ограду.

Футболист заявил, что плохо себя чувствовал и поэтому потерял управление. Форварда ожидает суд: его могут лишить прав и посадить на 15 суток.

При этом Смолов пообещал восстановить пострадавшее заграждение.

У Смолова просто ужасный год. Везде проблемы