Смолов признался, что был за рулем во время ДТП. Он потерял управление ввиду плохого самочувствия

А ещё на них мальчишки смотрят, такими же быть хотят.
Насмотрятся и станут к сожалению.
Трудолюбие наше все, это нужно показывать.
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов на допросе в полиции признался, что находился за рулем автомобиля BMW M5 First Edition, когда тот вылетел на обочину и снес ограду.
Футболист заявил, что плохо себя чувствовал и поэтому потерял управление. Форварда ожидает суд: его могут лишить прав и посадить на 15 суток.
При этом Смолов пообещал восстановить пострадавшее заграждение.
У Смолова просто ужасный год. Везде проблемы