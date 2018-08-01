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    Машина Смолова была разбита в уличной гонке

    Появилась видеозапись аварии с участием автомобиля нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

    По всей видимости, машина игрока сборной России была разбита в уличной гонке.

    На камере видно, как два автомобиля одновременно появились из-за поворота на скорости, явно превышавшей скорость потока. При этом они, судя по всему, выезжали на полосу встречного движения.

    Ранее сообщалось, что Смолов будет лишен водительских прав.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2018 23:10
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 2 августа 2018, 13:48

      предлагаю за опасное вождение отправлять по деревням, вкапывать огороды одиноким бабкам, на пару месяцев...

      5
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 2 августа 2018, 11:36

      А могли и пешехода угробить,,,,,так что всё ещё нормально обошлось для Феди,,,,но это уже звонок

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > altair2004 2 августа 2018, 21:56

      Когда скорость за 100 а до пешехода 200 метров это секунда две до пешехода не успел бы не кто нечего и понять как на капоте оказался,,,,,и что перед переходом в городе нормально за 100ехать ??????

      0
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      Рейтинг: +1168

      Argon 2 августа 2018, 11:23

      Федя уже не тот. То в ворота не попадет, то в поворот не впишется.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 2 августа 2018, 11:04

      А будет говорить, что Лопырева виновата.

      2
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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 2 августа 2018, 10:46

      Таких дебилов надо в тюрьму сажать - за покушение на убийство

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 августа 2018, 10:36

      опять видать Фёдор на кривую дорожку свернул, не те выводы сделал после неудач ох не те...

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 2 августа 2018, 10:36

      Может он подумал, что ему ЗМС по автогонкам дали)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +298

      Алексей новый > Tri 2 августа 2018, 10:48

      В СССР за такое выгнали бы из футбола

      4
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    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 2 августа 2018, 10:33

      как мамай с кокориным - ничего не показав в игре,закатили вечеринку с шампанью в Монако...Федя тоже отмечал поражение от Рубина...ну и погонял немного...подумаешь,9 лямов разбил...как в мультике: а у меня ещё есть!((

      4
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      Рейтинг: +695

      fan-man 2 августа 2018, 09:55

      Лишить прав и отправить в дубль

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > fan-man 2 августа 2018, 10:01

      Лишить прав и разорвать контракт и в России не подписывать, катится по наклонной Федя...

      3
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > fan-man 2 августа 2018, 10:34

      ЗМС лишить...)

      4
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 2 августа 2018, 08:25

      такие клоуны-гонщики потом и сбивают ни в чем не винных людей.....

      5
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