Машина Смолова была разбита в уличной гонке

Появилась видеозапись аварии с участием автомобиля нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

По всей видимости, машина игрока сборной России была разбита в уличной гонке.

На камере видно, как два автомобиля одновременно появились из-за поворота на скорости, явно превышавшей скорость потока. При этом они, судя по всему, выезжали на полосу встречного движения.

Ранее сообщалось, что Смолов будет лишен водительских прав.