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    Смолов – болельщикам «Краснодара»: «Я вашу маму ****, ********»

    Болельщики «Краснодара» освистали нападающего Федора Смолова по ходу матча 24-го тура РФПЛ с «Анжи» (1:1).

    Инцидент произошел на 85-й минуте, когда форварда заменил Вандерсон.

    Россиянин, уходя с поля, выругался в адрес фанатов. «******, ***, ********» ******, я вашу маму ****», – сказал Смолов.

    ВИДЕО

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.04.2018 22:57
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    Комментарии69
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      Рейтинг: +288

      Cнег 4 апреля 2018, 21:31

      Слабеет духом лидер...Печалька...
      Так за бугром в команде не ответишь... Вынесут. А в России уже никому не будешь нужен... ПРИ всём уважении к его футбольному мастерству - СЛАБАК на выдержку и с юмором беда...

      1
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      Рейтинг: +111

      baddy 3 апреля 2018, 18:56

      Федя решил сменить клуб, ему уже все равно на своих болел. Мог конечно просто уйти с поля молча.

      1
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      Рейтинг: +451

      Illars 2 апреля 2018, 21:29

      где-то в уголке задумчиво улыбается Патрис Эвра

      1
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      Рейтинг: +383

      VASoMeat 2 апреля 2018, 16:34

      При хорошей игре Федю может и простят,но осадок то останется!

      0
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      Рейтинг: +351

      Константинн 2 апреля 2018, 15:41

      Что ты такое говоришь, Федор? По ходу у него на руках новый контракт скорее всего с зенитом, кстати там такие нужны.

      1
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      Рейтинг: +171

      Sanni333 2 апреля 2018, 12:06

      Не ну он конечно не прав с такими выражениями. Ну болелы тоже молодцы зачем освистывать за провальный матч. У всех бывает даже у великих. А тем более у наших игроков

      -1
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      Рейтинг: +915

      спанчес 2 апреля 2018, 11:45

      я вашу маму ел писы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 апреля 2018, 11:26

      нервы сдали что ли у Федора, так забивать нужно а не на фанатах зло вымещать.

      3
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 2 апреля 2018, 10:53

      Был праздник вчера,я поздравляю смолова!

      0
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      Рейтинг: +512

      gari69 2 апреля 2018, 10:49

      Доцент: А ну-ка, пойди сюда, Федя, сядь, пиши. Редиска - нехороший человек, раскалываться - предавать..............

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