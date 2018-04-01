Смолов – болельщикам «Краснодара»: «Я вашу маму ****, ********»

Болельщики «Краснодара» освистали нападающего Федора Смолова по ходу матча 24-го тура РФПЛ с «Анжи» (1:1).

Инцидент произошел на 85-й минуте, когда форварда заменил Вандерсон.

Россиянин, уходя с поля, выругался в адрес фанатов. «******, ***, ********» ******, я вашу маму ****», – сказал Смолов.

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