Смолов – болельщикам «Краснодара»: «Я вашу маму ****, ********»

Слабеет духом лидер...Печалька...
Так за бугром в команде не ответишь... Вынесут. А в России уже никому не будешь нужен... ПРИ всём уважении к его футбольному мастерству - СЛАБАК на выдержку и с юмором беда...
Болельщики «Краснодара» освистали нападающего Федора Смолова по ходу матча 24-го тура РФПЛ с «Анжи» (1:1).
Инцидент произошел на 85-й минуте, когда форварда заменил Вандерсон.
Россиянин, уходя с поля, выругался в адрес фанатов. «******, ***, ********» ******, я вашу маму ****», – сказал Смолов.