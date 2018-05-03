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  • Болельщик «Спартака» заявил, что его в ресторане ударил Тарасов. В компании футболиста были люди с оружием

Болельщик «Спартака» заявил, что его в ресторане ударил Тарасов. В компании футболиста были люди с оружием

3 мая 2018, 23:27
60

Болельщик «Спартака» Андрей Измайлов заявил, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов ударил его в ресторане во время просмотра футбольного матча.

– Смотрю – закурили кальян. Алкогольный или нет – не знаю. А когда Тарасов начал еще и шоты употреблять... Я, конечно, не фанат «Локомотива», а болельщик «Спартака». Но мне стало обидно, что такое вообще возможно. Они же накануне должны были становиться чемпионами. Я сделал фотографию, которую можно было увидеть в моем инстаграме.

Где-то через 40-60 минут ко мне подбежал Тарасов. Спросил: «Это ты сделал?» Я сразу понял, о чем речь, ответил: «Да». Затем последовал мощный удар в лоб наотмашь. Бил не кулаком – ладонью, но очень сильно. У меня даже очки слетели. Я встал. И тут моментально подлетели еще человек пять-шесть кавказской наружности. Не подумайте только, что я националист. Просто описываю тех, кто был с Тарасовым. У одного был ствол – не знаю, «травмат» или нет. И этот человек тоже ударил меня по лицу. Это мягко говоря.

– Ударил один раз?

– Да.

– Тарасов тоже один раз?

– Да. Между, так скажем, двумя ударами, Тарасов отнял у меня телефон. И на эмоциях сказал: «Я тебе его сейчас в ж*** запихну!» Начал орать, мол, не дай Бог, это спалится, «ты что, не в курсе, кто я такой» и так далее. Они хотели удалить фото из моего Инстаграм. А в итоге не удалили. Удалили только из телефона. Считаю, что абсолютно недопустимо, когда люди, которые защищают честь страны, позволяют себя такое по отношению к другим.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Тарасов Дмитрий
Комментарии (60)
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wobaekat
1525380344
Не хочу защищать самого настоящего глупца Тарасова, но сейчас это выглядит как обычная попытка вывести из морального равновесия одного из игроков локомотива
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insider_retro
1525380586
Тут даже вопрос не в клубных пристрастиях... Необузданная вседозволенность, замешанная на ошибочном ощущении исключительности с добавлением непозволительной грубости... Это не лечится, а выбивается жёсткой обраткой... Когда-нибудь нарвётся... А болельщик расплатился за желание покайфовать на жареном...
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FanatSerj
1525381308
Это Бузова в очках и в бороде не видитесь на провокацию )))
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Masteralex
1525381503
снимать у нас в стране нынче не запрещено в общественных местах, а вот бить людей как бы уголовная статья пишется заявление в полицию, снимаются побои и привлекается к ответственности, хотя о чём я, когда у нас Илита жила по законам
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Dellleone
1525383985
Тарасов всегда был большим куском г.
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Avaretz
1525385214
С Бузовой пожил ещё что в голове оставалось проспал. К сожалению о чести страны уже все позабыли, все богатство в руках тех которым пофиг на честь страны, так же как и Тарасову, который зарабатывает кучу бабла не заслуженно.
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fraiser
1525396555
Нашёл о ком сказать слова - "Защищает честь страны" :) Ему место на лавочке, и даже не на стадионе, а рядом с ним:) Абсолютно бестолковый игрок:)))
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Кинстифа
1525407289
оба получили по заслугам.... Какого ты фоткаешь частную жизнь!!! тебе какое дело... что и где он.... И Тарасов в доску обурел.... что нельзя было по человечески сначала подойти и объяснить??? Да, он оборзел, спору нет, но ты представляешь сборную .... за такое гнать таких из сборной надо!!!
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Diesel133
1525424326
В принципе, история выглядит правдоподобно. Ни для кого не секрет что Тарасов водится с кавказцами, да и Миранчуков с собой прихватил. Только сам Тарасов все отрицает, Миранчуки молчат, в кафе тоже "ничего не видели". В инсте Измайлова на данный момент ничего нет. Есть только скрин фотки на сайте СЭ.
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OfaZavr
1525425224
если это 100% правда то Тарасов полный дегенерат, конечно он развлекался в свободное время но все остальное что сделал эта характеризует его очень красноречиво.
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