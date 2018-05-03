Болельщик «Спартака» заявил, что его в ресторане ударил Тарасов. В компании футболиста были люди с оружием

Болельщик «Спартака» Андрей Измайлов заявил, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов ударил его в ресторане во время просмотра футбольного матча.

– Смотрю – закурили кальян. Алкогольный или нет – не знаю. А когда Тарасов начал еще и шоты употреблять... Я, конечно, не фанат «Локомотива», а болельщик «Спартака». Но мне стало обидно, что такое вообще возможно. Они же накануне должны были становиться чемпионами. Я сделал фотографию, которую можно было увидеть в моем инстаграме.

Где-то через 40-60 минут ко мне подбежал Тарасов. Спросил: «Это ты сделал?» Я сразу понял, о чем речь, ответил: «Да». Затем последовал мощный удар в лоб наотмашь. Бил не кулаком – ладонью, но очень сильно. У меня даже очки слетели. Я встал. И тут моментально подлетели еще человек пять-шесть кавказской наружности. Не подумайте только, что я националист. Просто описываю тех, кто был с Тарасовым. У одного был ствол – не знаю, «травмат» или нет. И этот человек тоже ударил меня по лицу. Это мягко говоря.

– Ударил один раз?

– Да.

– Тарасов тоже один раз?

– Да. Между, так скажем, двумя ударами, Тарасов отнял у меня телефон. И на эмоциях сказал: «Я тебе его сейчас в ж*** запихну!» Начал орать, мол, не дай Бог, это спалится, «ты что, не в курсе, кто я такой» и так далее. Они хотели удалить фото из моего Инстаграм. А в итоге не удалили. Удалили только из телефона. Считаю, что абсолютно недопустимо, когда люди, которые защищают честь страны, позволяют себя такое по отношению к другим.