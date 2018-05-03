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    Болельщик «Спартака» заявил, что его в ресторане ударил Тарасов. В компании футболиста были люди с оружием

    Болельщик «Спартака» Андрей Измайлов заявил, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов ударил его в ресторане во время просмотра футбольного матча.

    – Смотрю – закурили кальян. Алкогольный или нет – не знаю. А когда Тарасов начал еще и шоты употреблять... Я, конечно, не фанат «Локомотива», а болельщик «Спартака». Но мне стало обидно, что такое вообще возможно. Они же накануне должны были становиться чемпионами. Я сделал фотографию, которую можно было увидеть в моем инстаграме.

    Где-то через 40-60 минут ко мне подбежал Тарасов. Спросил: «Это ты сделал?» Я сразу понял, о чем речь, ответил: «Да». Затем последовал мощный удар в лоб наотмашь. Бил не кулаком – ладонью, но очень сильно. У меня даже очки слетели. Я встал. И тут моментально подлетели еще человек пять-шесть кавказской наружности. Не подумайте только, что я националист. Просто описываю тех, кто был с Тарасовым. У одного был ствол – не знаю, «травмат» или нет. И этот человек тоже ударил меня по лицу. Это мягко говоря.

    – Ударил один раз?

    – Да.

    – Тарасов тоже один раз?

    – Да. Между, так скажем, двумя ударами, Тарасов отнял у меня телефон. И на эмоциях сказал: «Я тебе его сейчас в ж*** запихну!» Начал орать, мол, не дай Бог, это спалится, «ты что, не в курсе, кто я такой» и так далее. Они хотели удалить фото из моего Инстаграм. А в итоге не удалили. Удалили только из телефона. Считаю, что абсолютно недопустимо, когда люди, которые защищают честь страны, позволяют себя такое по отношению к другим.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.05.2018 23:27
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    Комментарии59
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      Рейтинг: +24

      Enigmatic777 5 мая 2018, 07:52

      Позор тарасову!

      1
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 4 мая 2018, 18:30

      - Андрей, извините...Вы пришли в ресторан МАТЧ ПОСМОТРЕТЬ? или что!???...Вопрос? - на кой хой Вам - Тарасов???Вы что , неравнодушны к нему?, тогда я подозреваю, что Вам не хватает элементарного интеллекта...извините.

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 4 мая 2018, 16:51

      Мог. И ударить мог. И за дело и не за дело. Мало ли по пьяни мужики куражатся? Пусть кому положено в этом разбираются. А это футбольная ветка и тут новости должны быть про ФУТБОЛ. Вот так!

      0
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      Рейтинг: +844

      sined1951 4 мая 2018, 14:05

      Прежде чем фотографировать, ты обязан спросить разрешение у того, кого фотографируешь. Так делают нормальные цивилизованные люди. Мало они вам ввалили, нужно было и руки оторвать.

      -1
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 4 мая 2018, 12:34

      Тарасов отнял у меня телефон. И на эмоциях сказал: «Тебе всё равно никто не поверит!»

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 мая 2018, 12:13

      если это 100% правда то Тарасов полный дегенерат, конечно он развлекался в свободное время но все остальное что сделал эта характеризует его очень красноречиво.

      5
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 4 мая 2018, 11:58

      В принципе, история выглядит правдоподобно. Ни для кого не секрет что Тарасов водится с кавказцами, да и Миранчуков с собой прихватил. Только сам Тарасов все отрицает, Миранчуки молчат, в кафе тоже "ничего не видели". В инсте Измайлова на данный момент ничего нет. Есть только скрин фотки на сайте СЭ.

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      Рейтинг: +100722

      zigbert 4 мая 2018, 09:36

      Дисциплиной Тарасов никогда не отличался.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 мая 2018, 09:24

      Тарасов - бандюган, чеченская мафия!

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 4 мая 2018, 09:08

      Я бы ещё добавил этому клоуну! А вообще, думаю брешет всё! Всех приплел, и кавказцев, и оружие. Простая провокация перед важными матчами.

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