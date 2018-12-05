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    • В суд поступила положительная характеристика Кокорина от «Локомотива». В клубе ничего об этом не знают

    В суд поступила положительная характеристика Кокорина от «Локомотива». В клубе ничего об этом не знают

    Сегодня в Тверском суде Москвы рассматривается ходатайство следствия о продлении ареста нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.

    Адвокат Кокорина Андрей Ромашов предоставил суду положительную характеристику по игроку от «Локомотива». По информации Sport24, в московском клубе ничего об этом не знают.

    Кокорин – воспитанник «Локомотива». Он занимался в академии железнодорожников 2000 по 2008 годы.

    Следствие просит суд продлить пребывание Кокорину и Мамаеву в СИЗО до 8 февраля. Изначально они были арестованы до 8 декабря по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: Sport24

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    05.12.2018 15:15
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 6 декабря 2018, 12:29

      Пусть Геркус наличие печати в сейфе проверит: на месте или уже нет. )))))))))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 5 декабря 2018, 17:32

      Чем дальше в лес, тем толще партизаны.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 декабря 2018, 17:30

      Осталось из детского сада г. Валуйки ещё характеристику предоставить... На него характеристику может дать нынешний работодатель, клуб " Зенит".

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов > Рубик Докоян 6 декабря 2018, 12:58

      Рубик, тебе с Петросяном надо выступать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9050

      vladik12 5 декабря 2018, 15:49

      Ну давайте, еще за подделку документов их привлеките.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов > vladik12 5 декабря 2018, 16:17

      Если Локо не писал никаких характеристик, значит явная подделка документов.Откуда они взялись?Привлекать нужно адвокатов.

      4
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      Рейтинг: +1126

      richi > Олег Колесов 5 декабря 2018, 19:58

      Вы считаете адвокатов идиотами? Просто журналистов мягко послали, а они не поняли и теперь вводят людей в заблуждкние.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +187

      maxpav > richi 6 декабря 2018, 12:57

      Так эти адвокаты и есть идиоты! Они всей группой и по одиночке пытаются фигню (хотел бы написать более резкое словцо, но ...) типа "Мы с Кириллом каждую неделю обмениваемся мнением о прочитанных книжках - он изменился!" Вы в это верите?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 5 декабря 2018, 15:46

      А почему не взять характеристику в Монте-Карло?

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 5 декабря 2018, 15:43

      "Слушай, возьми все, я себе еще нарисую!" (с) :)))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля > mdu86 5 декабря 2018, 15:52

      А штемпсель есть?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 декабря 2018, 15:31

      Корреспондент Sport24 провел опрос у уборщиц Локомотива про характеристику на Кокорина и оказалось, что им не приносили ее
      на подпись.

      0
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      Рейтинг: +18674

      ilichkadr 5 декабря 2018, 15:29

      Назвать Кокорина воспитанником можно только с большой натяжкой, поскольку он не являлся сиротой.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 декабря 2018, 15:26

      Если так ведется дело в отношении очевидного дела, то как оно ведется в отношении не очевидного? Может вообще не ведется, все следователи очевидным заняты?

      5
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