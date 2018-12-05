В суд поступила положительная характеристика Кокорина от «Локомотива». В клубе ничего об этом не знают

Сегодня в Тверском суде Москвы рассматривается ходатайство следствия о продлении ареста нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.

Адвокат Кокорина Андрей Ромашов предоставил суду положительную характеристику по игроку от «Локомотива». По информации Sport24, в московском клубе ничего об этом не знают.

Кокорин – воспитанник «Локомотива». Он занимался в академии железнодорожников 2000 по 2008 годы.

Следствие просит суд продлить пребывание Кокорину и Мамаеву в СИЗО до 8 февраля. Изначально они были арестованы до 8 декабря по статьям «Побои» и «Хулиганство».