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    Неделя в СИЗО. Как это было


    2.4
    Голосов: 10
    18.10.2018 14:10
    Очная ставка, громкие слова, томительное ожидание свободы.

    Заключение под стражу

    Пока сборная России мучилась в Калининграде в игре со шведами в рамках Лиги наций, суд заключил Кокорина и Мамаева под стражу до 8 декабря. На следующий день футболисты были отправлены в СИЗО «Бутырка». «Они размещены в разных камерах карантинного отделения, обеспечены всем необходимым: спальное место, средства гигиены», – рассказал официальный представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков. В тот же день Мамаев получил первую передачку.

    Реакция футболистов

    14 октября несколько слов о своей новой жизни сказали сами футболисты.

    Кокорин: «Надеюсь, что в ситуации разберутся, не унываю. Утром ел кашу, пью чай. Первым делом спросил, есть ли спортзал. Написал заявление, чтобы попасть туда. Пришло много писем, я пытаюсь всем ответить. Все читаю».

    Мамаев: «Жду сейчас адвоката, он придет в понедельник. Я сожалею о поступке, о чем сказал в суде. Пока нахожусь здесь, состояние нормальное, жизнь продолжается. Никому не пожелаю здесь оказаться».

    Обжалование приговора

    Адвокаты футболистов обжаловали решение суда о помещении под стражу. Адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что слушание по жалобе состоится 19 октября. Тогда же будет вынесено решение и по жалобе Олега Попова – адвоката Кокорина. По мнению Попова, Кокорин пытался остановить драку на улице, а конфликт с Денисом Паком не может быть квалифицирован по статье «Хулиганство» и соответствует статье «Побои».

    Результаты очной ставки

    Телеграмм-канал Mash сообщил, что во время очной ставки Кокорин признался, что оскорблял Пака по национальному признаку. Информацию опроверг Попов: «Александр Кокорин не наносил оскорблений по национальному признаку, все инсинуации по данному поводу носят заведомо ложный характер». Роман Удунян, адвокат Пака, сообщил, что его клиент «имеет претензии ко всем членам группы, которая наносила ему увечья, совершила данное преступление, в том числе и к Павлу Мамаеву».

    По словам же Бушманова, Пак подтвердил, что Мамаев не причастен к его избиению, а сам обвиняемый лично принес извинения потерпевшим.

    Кроме того, футболисты подали прошение о переводе под домашний арест.

    Публичное обсуждение

    Светлана Кокорина, мама футболиста, приняла участие на съемках программ на двух главных телеканалах страны – «Первом» и «России». Ее цитаты летали по всем СМИ несколько дней. Вот некоторые:

    «Для вас это шоу, шоу. Вы реально не понимаете. А для меня это катастрофа всей моей жизни»

    «Выставите нас на Красную площадь, я встану между ними. Подойдите, ударьте нас все. Физическая боль не такая тяжелая, как моральная. Бейте нас, но не надо закрывать от общества»

    «Кирюша говорливый. Он солнышко такое у нас. Его обожают все друзья, учителя в школе. Кирюша – мальчик лучезарный. Он все время говорит: не несите негатив в мир, будьте позитивнее»

    «Саша просил водителя… Он просто брал его за плечи и спрашивал: почему? Ты можешь объяснить мне свое мнение: ну почему ты так против нас настроен? Они даже пытались еще его спросить: ну почему так?»

    «(об улыбке в наручниках) И у нас лицо, даже когда сильно переживаешь, чуть как-то начинаешь напрягаться, уходят мышцы и появляются ямочки, а ямочки говорят о том, что ты улыбаешься. Народ думает, что улыбаешься. А ты не улыбаешься. Это вот такое строение лица»

    Поддержка со стороны

    Множество спортсменов в эти дни поддержали Кокорина и Мамаева. Слова поддержки высказали Чочиев, Цаллагов, Самедов, Джанаев, Денисов, Камболов, Павлюченко и другие известные люди. Рамзан Кадыров, глава Чеченской республики, и вовсе согласен трудоустроить обоих футболистов в «Ахмате».

    «Заявляю ответственно, что мы не ждем от них никакой звездной игры и забитых мячей. Наша цель – помочь молодым людям вернуться в нормальную жизнь, безболезненно пройти период адаптации», – одна из цитат в сообщении Кадырова.

    Что будет дальше

    19 октября, в пятницу, состоится заседание Мосгорсуда. Футболисты также примут участие в нем, но по видеосвязи из СИЗО «Бутырка». Кроме того, оценку инцидентам даст комитет по этике, куда обратился РФС. Пресс-служба футбольного союза сообщила, что вопрос будет обсужден после вынесения приговора суда и по завершении расследования.

    Их арестовали. И это не конец

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    «Может, это заказуха?». Кто оправдывает Кокорина и Мамаева

    8 странных вопросов в деле Кокорина и Мамаева

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.4 Голосов: 10
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 20 октября 2018, 12:34

      два петуха

      0
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      Рейтинг: +3551

      momwig_ 19 октября 2018, 13:35

      Со слов Рамзана я так понимаю, что "там" решение уже принято ибо "трудоустроить" и "адаптация" - это разве что после отсидки...

      1
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 19 октября 2018, 10:04

      ребята попали по крупному

      2
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      Рейтинг: +678

      vodomut 19 октября 2018, 08:00

      привыкайте уроды

      2
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 19 октября 2018, 06:51

      за...ли они уже

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 18 октября 2018, 22:32

      а как покакали Кокоша с Мамайкой??? оооочень интересно.. сообщите пожалуйста

      2
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    • ...
      Рейтинг: -2

      leod64 18 октября 2018, 18:24

      Еcли делаете ставки -> portalbet.ru

      -3
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 18 октября 2018, 18:09

      Ток шоу СИЗО

      4
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      Рейтинг: +4951

      polt 18 октября 2018, 16:05

      Хватит уже. Тема уже исчерпала себя. С самого начала было ясно, что Кокоше и Мамоше ничего не будет в смысле посадки. Народ повозмущался и успокоился, вместе с пострадавшими. Адвокаты распределили миллионы по нужным карманам и все. Делу пипец.

      7
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      Рейтинг: +11654

      alex1951 > polt 18 октября 2018, 18:42

      нет ни пипец.
      выйдя на вольную волю Ко и Ма
      будут мстить тем ,кто особенно желал их посадки,естественно
      чужими руками - и не за спасибо.

      0
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      Рейтинг: +11654

      alex1951 18 октября 2018, 15:40

      Прокурор Всея Руси :Друзья! Россияне! Соотечественники! И просто фанаты!
      Посовещавшись с адвокатами, с группой поддержки данных субьектов и другими официальными лицами,мы единодушно пришли к заключению ,без заключения)))
      и отменили ,,расстрел,, ,как меру наказания.
      Как альтернативу расстрелу,Прокуратура России расмотрела предложение оппонентов ,завершить это баловство ребятишек ,громко именующим ,,избиением с оскорблением нац.чувств,, - благодарностью
      подсудимых , не имеющей границ и размеров.
      Благодарность позволит улучшить жизнь как прокуророа,адвокатов,потерпевших........так и самих ребятишек Ко и Ма)))

      2
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      Рейтинг: +25

      DiegoCosta30355 > alex1951 18 октября 2018, 23:05

      А почему тебе так весело? мне кажется задуматься надо!Что из-за двух футболеров давших по лицу, столько дерьма вылили, хотя это происходит в каждом городе России и больше половины я уверен за это не отправляют на нары!И в каждом городе кавказца называют чуркой, а китайца .......и не надо лицемерить что все белые и пушистые!разница только в том что лямов побольше у них и по ящику показывают!а раз в ящике можно эту тему педалировать и педалировать и до электрического стула договорим....!

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      Рейтинг: +11654

      alex1951 > DiegoCosta30355 19 октября 2018, 02:43

      Ты, DiegoCosta , тебе то чего горевать ?
      Пусть россияне горюют ,только у них такая беспредельщина возможна.
      И еще . Плакать мне по уставу не положено ...Адьёс амигос))))

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