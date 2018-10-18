Неделя в СИЗО. Как это было

Очная ставка, громкие слова, томительное ожидание свободы.

Заключение под стражу

Пока сборная России мучилась в Калининграде в игре со шведами в рамках Лиги наций, суд заключил Кокорина и Мамаева под стражу до 8 декабря. На следующий день футболисты были отправлены в СИЗО «Бутырка». «Они размещены в разных камерах карантинного отделения, обеспечены всем необходимым: спальное место, средства гигиены», – рассказал официальный представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков. В тот же день Мамаев получил первую передачку.

Реакция футболистов

14 октября несколько слов о своей новой жизни сказали сами футболисты.

Кокорин: «Надеюсь, что в ситуации разберутся, не унываю. Утром ел кашу, пью чай. Первым делом спросил, есть ли спортзал. Написал заявление, чтобы попасть туда. Пришло много писем, я пытаюсь всем ответить. Все читаю».

Мамаев: «Жду сейчас адвоката, он придет в понедельник. Я сожалею о поступке, о чем сказал в суде. Пока нахожусь здесь, состояние нормальное, жизнь продолжается. Никому не пожелаю здесь оказаться».

Обжалование приговора

Адвокаты футболистов обжаловали решение суда о помещении под стражу. Адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что слушание по жалобе состоится 19 октября. Тогда же будет вынесено решение и по жалобе Олега Попова – адвоката Кокорина. По мнению Попова, Кокорин пытался остановить драку на улице, а конфликт с Денисом Паком не может быть квалифицирован по статье «Хулиганство» и соответствует статье «Побои».

Результаты очной ставки

Телеграмм-канал Mash сообщил, что во время очной ставки Кокорин признался, что оскорблял Пака по национальному признаку. Информацию опроверг Попов: «Александр Кокорин не наносил оскорблений по национальному признаку, все инсинуации по данному поводу носят заведомо ложный характер». Роман Удунян, адвокат Пака, сообщил, что его клиент «имеет претензии ко всем членам группы, которая наносила ему увечья, совершила данное преступление, в том числе и к Павлу Мамаеву».

По словам же Бушманова, Пак подтвердил, что Мамаев не причастен к его избиению, а сам обвиняемый лично принес извинения потерпевшим.

Кроме того, футболисты подали прошение о переводе под домашний арест.

Публичное обсуждение

Светлана Кокорина, мама футболиста, приняла участие на съемках программ на двух главных телеканалах страны – «Первом» и «России». Ее цитаты летали по всем СМИ несколько дней. Вот некоторые:

«Для вас это шоу, шоу. Вы реально не понимаете. А для меня это катастрофа всей моей жизни»

«Выставите нас на Красную площадь, я встану между ними. Подойдите, ударьте нас все. Физическая боль не такая тяжелая, как моральная. Бейте нас, но не надо закрывать от общества»

«Кирюша говорливый. Он солнышко такое у нас. Его обожают все друзья, учителя в школе. Кирюша – мальчик лучезарный. Он все время говорит: не несите негатив в мир, будьте позитивнее»

«Саша просил водителя… Он просто брал его за плечи и спрашивал: почему? Ты можешь объяснить мне свое мнение: ну почему ты так против нас настроен? Они даже пытались еще его спросить: ну почему так?»

«(об улыбке в наручниках) И у нас лицо, даже когда сильно переживаешь, чуть как-то начинаешь напрягаться, уходят мышцы и появляются ямочки, а ямочки говорят о том, что ты улыбаешься. Народ думает, что улыбаешься. А ты не улыбаешься. Это вот такое строение лица»

Поддержка со стороны

Множество спортсменов в эти дни поддержали Кокорина и Мамаева. Слова поддержки высказали Чочиев, Цаллагов, Самедов, Джанаев, Денисов, Камболов, Павлюченко и другие известные люди. Рамзан Кадыров, глава Чеченской республики, и вовсе согласен трудоустроить обоих футболистов в «Ахмате».

«Заявляю ответственно, что мы не ждем от них никакой звездной игры и забитых мячей. Наша цель – помочь молодым людям вернуться в нормальную жизнь, безболезненно пройти период адаптации», – одна из цитат в сообщении Кадырова.

Что будет дальше

19 октября, в пятницу, состоится заседание Мосгорсуда. Футболисты также примут участие в нем, но по видеосвязи из СИЗО «Бутырка». Кроме того, оценку инцидентам даст комитет по этике, куда обратился РФС. Пресс-служба футбольного союза сообщила, что вопрос будет обсужден после вынесения приговора суда и по завершении расследования.

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