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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Камболов – о Кокорине и Мамаеве: «Дайте шанс ребятам, они исправятся!»

    Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов поддержал нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.

    «Дайте шанс ребятам, они исправятся!» – написал в своей инстаграме Камболов.

    В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    В прошлый четверг Тверской суд Москвы арестовал футболистов до 8 декабря.

    Источник: Инстаграм Руслана Камболова

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    17.10.2018 11:31
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 12:47

      А кто же им не дает шанса?

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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 17 октября 2018, 23:23

      С какого перепугу???И это еще что за буй с бугра???Молод еще,чтобы советы давать.

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      Рейтинг: +1297

      compka 17 октября 2018, 23:00

      им уже давали шансы, вспомните шампанское под гимн России... что тогда было? пир во время чумы? а что случилось на этот раз? тратить огромные суммы на понты - это не столь возмутительно, как избивать людей... странно, а зачем Кадырову понадобились два этих педика? он же своих педиков там мочит. Кадыров лезет на те же грабли, что наступал с Жераром Депардье, который после дружбы с ним и получения квартиры в Грозный-Сити написал свои мемуары про свой гомосексуальный опыт в молодости...

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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 17 октября 2018, 21:25

      Вопрос "миротворцу": А шанс нужно дать всем хулиганам в стране или только этим?

      0
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      Рейтинг: +2619

      yorgenbarenz 17 октября 2018, 18:04

      Они только внешне исправятся.Внутри человек не меняется с трёхлетнего возраста.Червивое яблоко не вылечишь.

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      Рейтинг: +512

      gari69 17 октября 2018, 17:33

      Надеть на них меховые наручники и пусть исправляются

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 17 октября 2018, 16:03

      уже давали, не исправились

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      Рейтинг: +11331

      alp 17 октября 2018, 15:26

      "простите пожалуйста, я больше так не буду"

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 17 октября 2018, 15:23

      Это он к кому обратился??? К пострадавшим или к Суду?
      А может лично ко мне?)))
      Странные какие-то эти одноизвилинные.

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 17 октября 2018, 14:56

      Никаких шансов, не в детском саду. Как суд решит - так и будет.

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