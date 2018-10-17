Камболов – о Кокорине и Мамаеве: «Дайте шанс ребятам, они исправятся!»

Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов поддержал нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.

«Дайте шанс ребятам, они исправятся!» – написал в своей инстаграме Камболов.

В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

В прошлый четверг Тверской суд Москвы арестовал футболистов до 8 декабря.