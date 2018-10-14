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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Самедов: «Очень переживаю за Кокорина и Мамаева. Это порядочные ребята»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал арест Александра Кокорина и Павла Мамаева. Футболисты подозреваются, в частности, в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака.

    «Очень переживал за ребят и переживаю. Очень неприятно, что вокруг этой ситуации началось какое-то безумство. Хочется, в первую очередь, чтобы все было по закону, по справедливости. По жизни я больше с Сашей Кокориным общался, дружил.

    С Пашей Мамаевым тоже в сборной играли. В первую очередь, это порядочные ребята. Они оступились, да. С них никто не снимает ответственности, но это порядочные люди», – сказал экс-игрок сборной России.

    Кокорин и Мамаев пробудут в СИЗО до декабря.

    Их арестовали. И это не конец

    Источник: «Москва 24»

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    14.10.2018 16:09
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    Комментарии146
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 октября 2018, 13:54

      У нас Саша уже нет порядочных людей остались лишь крохи в мире спорта и э простой люд

      1
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 15 октября 2018, 10:05

      У меня возникли сомнения в том, что именно Самедов понимает под словом порядочность. Потому как с общеупотребительной трактовкой этого понятия Кокорин и Мамаев не пересекаются... точнее - не соприкасаются ни в одной точке.

      2
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 14 октября 2018, 23:52

      А ещё они умные, воспитанные и добрые.

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 14 октября 2018, 23:00

      Порядочные...тчк

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 22:53

      Как могло такое случится с порядочными людьми?

      5
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 14 октября 2018, 22:37

      Порядочные ребята правовой беспредел не устраивают в общественных местах!

      3
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      Рейтинг: +76

      Гатчина 14 октября 2018, 22:30

      порядочные люди,даже пьяные,не бьют одного впятером. Подонки.

      2
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      Рейтинг: +2009

      DMитрий 14 октября 2018, 22:05

      Должно было быть на самом деле вот так: Самедов: «Очень переживаю за окружение Кокорина и Мамаева. Это беспорядочные ребята, - хорошо что закрыли». Наверное оговорился.

      -1
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 14 октября 2018, 22:02

      Странно, а почему их под домашний арест не посадили? Там недавно подполковника с девятью миллиардами взяли и то так много в телевизоре не орали, а сегодня Время хотел посмотреть - включаю, Толстой даже политиков-даунов от ЕР позвал обсосать Кокорина с Мамаевым. Это главная проблема России, а коррупция, продажные судьи, разваливающаяся экономика и т.д. - фигня полная.

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Kokmarov 15 октября 2018, 14:43

      По 116 статье арест вообще не предусмотрен.

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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 14 октября 2018, 19:59

      Порядочно напились,
      Порядочно подрались...
      Порядочные вооще в порядке,
      Думали взятки-гладки.

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