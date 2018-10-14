Самедов: «Очень переживаю за Кокорина и Мамаева. Это порядочные ребята»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал арест Александра Кокорина и Павла Мамаева. Футболисты подозреваются, в частности, в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака.

«Очень переживал за ребят и переживаю. Очень неприятно, что вокруг этой ситуации началось какое-то безумство. Хочется, в первую очередь, чтобы все было по закону, по справедливости. По жизни я больше с Сашей Кокориным общался, дружил.

С Пашей Мамаевым тоже в сборной играли. В первую очередь, это порядочные ребята. Они оступились, да. С них никто не снимает ответственности, но это порядочные люди», – сказал экс-игрок сборной России.

Кокорин и Мамаев пробудут в СИЗО до декабря.

Их арестовали. И это не конец