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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Джанаев: «Никто не оправдывает поступок Кокорина и Мамаева, и они должны понести наказание, но не столь жесткое»

    Голкипер «Рубина» Сослан Джанаев высказался за смягчение наказания за поступки нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.

    «Каждый из нас в жизни совершает ошибки, у всех они разные, но мы их совершаем. Безусловно поступок ребят заслуживают наказания, но оно должно быть справедливым. Никто не оправдывает их поступок, и они должны понести наказание, но не столь жесткое.

    Друзья, давайте будем добры друг к другу, научимся прощать, не оскорблять и дать возможность исправиться людям.

    P.S. Саня держись, сил тебе, твоей семье и близким», – написал Джанаев в инстаграме.

    В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    В прошлый четверг Тверской суд Москвы арестовал футболистов до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Сослана Джанаева

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    15.10.2018 10:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4888

      алдан2014 15 октября 2018, 18:27

      Сослан решил покаяться??Пусть расскажет как пропускал важные голы в Спартаке!Такие плюхи дети в секции не пропускают

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 октября 2018, 14:00

      Молодец!

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      Рейтинг: +3581

      Axe111 15 октября 2018, 11:23

      К сожалению наказание будет не ЖЕСТКОЕ и мало вероятно что поучительное. Заплатят штраф на этом все.Позорище

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      Рейтинг: +5072

      Т34 15 октября 2018, 11:13

      Да, уж, зачем им жесткое наказание? Объявить выговор, записать в трудовую книжку и лишить месячной премии. Пусть знают, как нарушать общественный порядок! )))

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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 15 октября 2018, 10:47

      А что бы ты сказал если бы они тебе предложили "уехать в горы" и в сопровождение стулом по голове съездили? Очнись, они отморозки без башенные, зажравшиеся и охреневшие от шальных денег при минимуме заслуг, и должны ответить за свои поступки по всей строгости+гражданские иски!

      8
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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 15 октября 2018, 10:46

      А какое наказание по вашему должно быть? Справедливо если их толпой китайцы в камере ушатают

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