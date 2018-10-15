Джанаев: «Никто не оправдывает поступок Кокорина и Мамаева, и они должны понести наказание, но не столь жесткое»

Голкипер «Рубина» Сослан Джанаев высказался за смягчение наказания за поступки нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.

«Каждый из нас в жизни совершает ошибки, у всех они разные, но мы их совершаем. Безусловно поступок ребят заслуживают наказания, но оно должно быть справедливым. Никто не оправдывает их поступок, и они должны понести наказание, но не столь жесткое.

Друзья, давайте будем добры друг к другу, научимся прощать, не оскорблять и дать возможность исправиться людям.

P.S. Саня держись, сил тебе, твоей семье и близким», – написал Джанаев в инстаграме.

В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

В прошлый четверг Тверской суд Москвы арестовал футболистов до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).