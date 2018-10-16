Денисов: «За что мы должны лишить Кокорина и Мамаева источника дохода? Футбол это все, что они умеют делать в жизни»

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов выступил в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

11 октября, Тверской суд Москвы арестовал футболистов на два месяца. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

«Конечно, то, что мы все видели на видео, – ужасно, недопустимо и стыдно. Это не должно повториться снова. Немного беспокоит другое: то, с какой готовностью люди стремятся выносить оценки, глумиться и вершить суд над ближними. Причем самый жестокий суд. Уже договорились до того, что ребят нужно посадить на семь лет, пожизненно отстранить от футбола и чего только еще не сделать. Вы это серьезно?!

Разве если врач или пожарный по пьяни бьет кого-то по лицу, то ему запрещают работать врачом или пожарным? Оставляют его семью без дохода? На каком основании тогда мы должны лишить семьи Кокорина и Мамаева источника дохода? Футбол это все, что они умеют делать в жизни. Только не надо пафосных слов о воспитании молодежи: футболисты – последние, с кого молодежь берет пример.

Люди с такой радостью и готовностью желают другому провести годы в российской тюрьме, что вопросы появляются не только к Кокорину и Мамаеву, но и к российскому обществу. Люди, у вас все хорошо?!

Уверен, те два месяца, которые ребята проведут в СИЗО, навсегда изменят их представления о том, как себя надо вести. Но лично мое мнение – и я готов к тому, что оно не встретит понимания – этого достаточно. Лично я считаю, что наказание должно соответствовать тяжести. Условный срок, огромный штраф, публичные извинения – все что угодно, но не тюремное заключение. Тюрьма – это не выход. Не предлагаю какого-то особенного отношения к ним – нужно решить все по закону, я лишь прошу обойтись без людоедства.

Понимаю, сколько грязи сейчас выльется на меня, но я хотел бы выразить им обоим мою человеческую поддержку и сочувствие и пожелать им и их семьям и самое главное детям достойно пройти через эти испытания», – сказал Денисов.

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