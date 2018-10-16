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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Денисов: «За что мы должны лишить Кокорина и Мамаева источника дохода? Футбол это все, что они умеют делать в жизни»

    Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов выступил в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    11 октября, Тверской суд Москвы арестовал футболистов на два месяца. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

    «Конечно, то, что мы все видели на видео, – ужасно, недопустимо и стыдно. Это не должно повториться снова. Немного беспокоит другое: то, с какой готовностью люди стремятся выносить оценки, глумиться и вершить суд над ближними. Причем самый жестокий суд. Уже договорились до того, что ребят нужно посадить на семь лет, пожизненно отстранить от футбола и чего только еще не сделать. Вы это серьезно?!

    Разве если врач или пожарный по пьяни бьет кого-то по лицу, то ему запрещают работать врачом или пожарным? Оставляют его семью без дохода? На каком основании тогда мы должны лишить семьи Кокорина и Мамаева источника дохода? Футбол это все, что они умеют делать в жизни. Только не надо пафосных слов о воспитании молодежи: футболисты – последние, с кого молодежь берет пример.

    Люди с такой радостью и готовностью желают другому провести годы в российской тюрьме, что вопросы появляются не только к Кокорину и Мамаеву, но и к российскому обществу. Люди, у вас все хорошо?!

    Уверен, те два месяца, которые ребята проведут в СИЗО, навсегда изменят их представления о том, как себя надо вести. Но лично мое мнение – и я готов к тому, что оно не встретит понимания – этого достаточно. Лично я считаю, что наказание должно соответствовать тяжести. Условный срок, огромный штраф, публичные извинения – все что угодно, но не тюремное заключение. Тюрьма – это не выход. Не предлагаю какого-то особенного отношения к ним – нужно решить все по закону, я лишь прошу обойтись без людоедства.

    Понимаю, сколько грязи сейчас выльется на меня, но я хотел бы выразить им обоим мою человеческую поддержку и сочувствие и пожелать им и их семьям и самое главное детям достойно пройти через эти испытания», – сказал Денисов.

    Драки, расизм, оскорбления. Самые шумные скандалы русских футболистов в 2018-м

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.10.2018 16:32
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    Комментарии111
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      Рейтинг: +134

      korshun1977 18 октября 2018, 20:28

      Они много чего умеют кроме футбола и побухать есть много работы где опыт не нужен например пиццу развозить или если совсем влом напрягатся можно листовки у метро раздавать.

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      Рейтинг: +3022

      Dgad 17 октября 2018, 08:58

      Присоединяюсь к словам Денисова, два месяца в бутырке, штрафы и публичные извинения этого достаточно. Про источник дохода не согласен, у них есть ноги руки голова, работать могут в любой сфере.Сами виноваты в произошедшим, уже взрослые люди, вести себя надо подобающе а не как быдло.

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      Рейтинг: +466

      dik_fransis 17 октября 2018, 05:52

      ни хера-пусть идут дворы метут-попробуют каково это - может хоть чуть мозги поправят

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      Рейтинг: +150

      Dimasax74 17 октября 2018, 03:57

      А вот Деньгисова никто не спрашивал

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      Рейтинг: +74

      краббб 17 октября 2018, 00:58

      Воще п.х

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      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 16 октября 2018, 23:47

      Молодец,сказал правильно.Игроки те же самые люди,ну бывает,набухались,натворили делов,Но я считаю что если смогли договорится с потерпевшими,возместили им убытки за свой счет,отсидели в СИЗО,значит они сами себя этим уже наказали и впредь они такого делать не будут.Они же никого не убили,а мордобой...ну всегда было так,можно сказать национальная русская забава

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      Рейтинг: +466

      dik_fransis > Pres Arsenal 17 октября 2018, 05:53

      ты неадекват??? какой договорились-им просто сделали предложение от которого не отказываются-себе дороже выйдет

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      Рейтинг: +11526

      alex1951 > Pres Arsenal 17 октября 2018, 07:29

      забава,говоришь?
      только за ,,удовольствие,,
      всегда платить надо....
      и в следующий раз никого не убьют ,
      только ставки на той забаве повыше будут.
      Если щас отделаются желтой карточкой,то следующая - красная!

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      Рейтинг: +3640

      Gek Dement > alex1951 17 октября 2018, 08:46

      А ты в курсе что условка по сути жёлтая и есть? Малейшее подобное нарушение и уже без всяких "если" человеку дают реальный срок.

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      Рейтинг: +17

      Vum > Gek Dement 18 октября 2018, 01:57

      адвокаты сказали что за такое в первый раз не дают срок, обычно штраф и условный срок.

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      Рейтинг: +11526

      alex1951 > Gek Dement 18 октября 2018, 09:25

      Я же не обратное утверждаю..

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      Рейтинг: +3640

      Gek Dement > alex1951 18 октября 2018, 12:15

      ну значит я тебя не так понял, извини)

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      Рейтинг: +11526

      alex1951 > Gek Dement 18 октября 2018, 14:10

      Да,ладно....
      Тут,похоже,ваапще зеленой светит)))).....в смысле ,,зелененьккими,,,
      Слыхал поговорку: Красный червонец эмблема печали ,Доллар зеленый эмблема любви!))))

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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 16 октября 2018, 23:29

      В любом центре занятости им предложат переобучиться и освоить новую профессию. У нас даже пенсионеров переобучают, а эти молодые, вагон времени у них. Так что "ничего, кроме футбола не умеют делать" не аргумент.

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      Рейтинг: +11526

      alex1951 16 октября 2018, 22:32

      Получается что?
      Быть в России известным ,неважно в какой сфере,
      И тогда ты вне закона.
      ps И речь щас не о Коке и Маме ,а вообще....
      Как говаривал ,ныне сидящий строитель-миллардер,
      У кого нема миллиарда ,пошел в жоп......
      Ну ,понятно, в чем счастье , и кто прав.....

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      Рейтинг: +709

      monser08 > alex1951 16 октября 2018, 23:20

      Ты чё никогда никого по роже не бил? Истеришь как институтка. Или ты за это отсидел? Может ты просто пи**р и привык гладить, А чмо?

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      Рейтинг: +11526

      alex1951 > monser08 16 октября 2018, 23:36

      Послухай ,щенок обосранный,у тебя есть миллиард?
      Нет? Тогда пошел в жоп..

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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 16 октября 2018, 22:26

      На бирже труда научат

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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 16 октября 2018, 22:23

      Получали бы по 30 тысяч рублей бегали играли и показывали себя лучше чтобы бонусы за победу получить, что или что возвысили этих футболистов

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