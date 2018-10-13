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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кадыров готов взять Кокорина и Мамаева в «Ахмат»

    Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поделился мнением о заключении под стражу Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    Напомним, нападающий «Зенита» и хавбек «Краснодара» помещены в СИЗО до 8-го декабря. Позже им может быть зачитано обвинение по статье «Хулиганство», уголовное дело на основе которого было возбуждено в результате двух драк с участием футболистов.

    «Павел Мамаев и Александр Кокорин прославились своим неспортивным поведением. Как публичные люди и законопослушные граждане, они обязаны были соблюдать правила поведения в обществе. По непонятным пока причинам оба футболиста оказались замешанными в потасовках с рукоприкладством. Оба игрока задержаны и находятся под стражей.

    Я не ставлю перед собой цель давать правовые оценки их поступку. Этим займутся следствие и суд, если дело дойдет до суда. Я вот о чем подумал... Любое судебное решение преследует цель воспитать человека через наказание. Обычно, выйдя на свободу, человек оказывается в новой изоляции. На этот раз от него отворачивается общество. Появляются проблемы с трудоустройством. Я посоветовался с руководством футбольного Клуба «Ахмат» мы готовы при любом исходе уголовного дела, когда Александр Кокорин и Павел Мамаев окажутся на свободе, если даже это произойдет завтра или через продолжительное время, трудоустроить их в нашей команде.

    Заявляю ответственно, что мы не ждем от них никакой звездной игры и забитых мячей. Наша цель – помочь молодым людям вернуться в нормальную жизнь, безболезненно пройти период адаптации. Это никоим образом не служит попыткой повлиять на общественное мнение или ход следствия.

    Но есть одно «но»! Давайте подумаем, сколько времени, сил, средств нужно, чтобы вырастить, воспитать, подготовить футболистов уровня сборной страны! Виноваты ли только они одни в этом, действительно, вопиющем поступке? С футболистами нам всем надо заниматься не только отработкой приемов игры, забивания голов, отражения атаки, но и воспитанием, разъяснять, что слава не служит основанием для нарушения закона, а налагает ещe большую ответственность.

    Может быть нам всем следует также немного снизить накал эмоций, подумать, есть ли иной, менее болезненный выход из этого тупика? А что если ребятам разрешить, по-настоящему, стоя лицом к лицу, попросить прощения у пострадавших, оказать им финансовую и иную поддержку при восстановлении здоровья?

    Я не знаю, какие для этого существуют юридические возможности. Но почему бы их не поискать? Скажу ответственно, от пребывания в тюрьме и колонии Павел и Александр лучше не станут. Но мы хотим попытаться исправить вместе с ними ошибки прошлого, если это будет позволено.

    Они защищали честь России на футбольном поле! Ну была звездная болезнь. С кем не бывает. Есть два пути развития ситуации. От того, какой мы выберем, зависит судьба людей! Да, ребята совершили абсолютно недопустимые поступки. Но жизнь на этом не должна заканчиваться», – написал Кадыров в своем телеграме.

    Их арестовали. И это не конец

    Источник: Telegram

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    13.10.2018 00:09
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    Комментарии81
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 10:50

      В Ахмате видимо в них нуждаются больше всего.

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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 14 октября 2018, 07:31

      Да теперь каждый клуб будет бороться за них чтоб взять себе в команду, но разрешит ли РПЛ играть им вообще?

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 13 октября 2018, 16:54

      Чего там Ахмат! А не взять ли их сразу в Кремль в охрану президента. Такие нетрализуют любого по первому подозрению

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 13 октября 2018, 13:46

      По-мужски и оступиться может каждый. Какая будет польза,то что двух добротных игроков на пике карьере посадят?Вы пустить срочно под залог.Дать шанс исправиться ! Слишком много шума.Честно надоело уже. Видете ли чинуша обители и заступника-водилу.

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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 > petrucho-spb 13 октября 2018, 14:29

      Согласен на все10000000%

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      Рейтинг: +134

      илья 009 > petrucho-spb 14 октября 2018, 02:52

      Вы наверное такие же уроды как те, что мимо проходили пока 5 дегенератов мочили водителя. В тюрьму конечно сажать не нужно, но не из за пика карьеры, а из за того что там нет преступления на тюрьму... а вот условный срок можно было бы дать и возмещение ущерба соответственно...

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > илья 009 8 декабря 2018, 23:58

      Я лучшего мнения был о тебе приятель, от куда тебе знать какие мы.
      И речь тут не о нас уважаемый Илья и "уроды" слово ругательное и прошу не применять, я понятно объяснил?!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 октября 2018, 13:07

      Этот своих не бросит, как Краснодар!

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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 > prezent2017 13 октября 2018, 14:33

      Я тоже считаю что в Краснодаре поступили не по-людски ну ничего им это боком выдет Мамаев ключевым игроком был уних локти будут кусать!!!!

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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 13 октября 2018, 12:43

      Респект Рамзану !!!!!

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      Рейтинг: +616

      smersh45 13 октября 2018, 11:42

      Мужик

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 октября 2018, 10:58

      По версии следствия, в июне текущего года осужденные стояли на улице, возле частного дома одного из них, употребляли спиртное. В это время к молодым людям подошла знакомая местная жительница, переговорив с ними, она пошла домой. 19-летний юноша пошел следом за ней. На пустыре он схватил ее за талию и затащил в кусты, после чего избил и изнасиловал. Когда приятели молодого человека потеряли его из вида, они отправились его искать. Обнаружив его на пустыре совершающим насильственное преступление сексуального характера, они не только не заступились за девушку, но и сами совершили аналогичное преступление. Потерпевшая добралась до дома знакомых и попросила их вызвать сотрудников полиции. В ходе грамотно спланированных следственно-оперативных действий подозреваемые были задержаны. Примечательно, что со следствием они сотрудничали, вину признали в полном объеме.
      Приговором суда мужчинам назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно каждому с испытательным сроком 4 года.
      В этом вся наша Фемида. Условка за групповуху. Вот так вот.

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      Рейтинг: +1440

      balam > prezent2017 13 октября 2018, 19:39

      и это тоже они?

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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 13 октября 2018, 10:26

      С Коко и Мамаем в составе Ахмат порвет всю шантрапу РФПЛ-вскую. В натуре.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Дедуктор 13 октября 2018, 10:53

      Правильно, но только кроме Зенита!

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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 13 октября 2018, 10:22

      И будут их констрировать, а потом намаз будут читать,место бухло чай зелёный гонять

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