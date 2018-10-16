Павлюченко – Кокорину: «Завистникам интересны только твои слезы»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко выступил со словами поддержки в адрес форварда «Зенита» Александра Кокорина.

«Завистникам не интересны твои объяснения, как ты поднялся, им интересны твои слезы от того, как ты упал, – написал Павлюченко в инстаграме.

В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

В прошлый четверг Тверской суд Москвы арестовал футболистов до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).