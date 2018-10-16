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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Павлюченко – Кокорину: «Завистникам интересны только твои слезы»

    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко выступил со словами поддержки в адрес форварда «Зенита» Александра Кокорина.

    «Завистникам не интересны твои объяснения, как ты поднялся, им интересны твои слезы от того, как ты упал, – написал Павлюченко в инстаграме.

    В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    В прошлый четверг Тверской суд Москвы арестовал футболистов до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Романа Павлюченко

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    16.10.2018 09:55
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +8093

      nik55 16 октября 2018, 17:50

      будут на зоне---завидовать не будут

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 16 октября 2018, 16:31

      Кокорина никто НЕ ТРАВИТ и никто ему НЕ ЗАВИДУЕТ!
      Павлюченко ВЫДУМАЛ зависть и по себе меряет остальных, которые к его зависти НЕ ПРИЧАСТНЫ!
      Кокорин заслужил то, что заслужил - 5 лет колонии строгого режима!!!
      Он из человека превратился в ЗВЕРЯ и теперь сидит в СИЗО под следствием за свои зверства и криминал.
      Не общественность в этом виновата, а мать Кокорина и его окружение.

      Мать воспитала и превратила его в УГОЛОВНИКА, а дружки помогли!
      Вседозволенность и безнаказанность вылезли ему боком и посадили на нары.
      Что заслужил, то и получил.

      Речь идёт о преступном ДЕЯНИИ граждан, подпадающих под признаки хулиганства статьи 213 УК РФ!
      Потерпевшие не виноваты, что ими оказались Кокорин, Мамаев и подельники.
      Закон не делает исключения для фамилий!
      Перед законом должны быть все равны и поэтому подозреваемые должны понести СУРОВОЕ наказание на всю уголовнкую КАТУШКУ статьи 213 УК РФ!
      Так, что же теперь, только из-за фамилии Кокорин и Мамаев этих подозреваемых не сажать в колонию строгого режима на семь лет???

      Адвокаты, нанятые подозреваемыми, ПЫТАЮТСЯ всеми ПРОТИВОЗАКОННЫМИ методами оправдать подозреваемых, а всю вину СВАЛИТЬ на потерпевших!
      Один адвокат Кокорина уже договорился до того, что Кокорин, не избивал, а разнимал нападавших и защищал потерпевших!
      Кокорин, со стулом в руках, размахивал и отгонял от ПАКА нападавших - Мамаева и подельники, а Пак случайно подвернулся и ему ПРИЛЕТЕЛО с сотрясением и ушибами!
      Кокорин герой и его следует наградить за отвагу на хулиганстве.
      Со стулом в руках, он преградил путь нападавшим и заставил их убежать из кофейни.
      Во смеху то нагнали адвокаты ПОТЕРПЕВШИХ!!!
      Они хотят сделать из следствия ЦИРК и превратить его в судилище над потерпевшими, а подозреваемых Кокорина и Мамаева - ОТМАЗАТЬ от наказания, срока и колонии.

      Высказанные оценки множества людей, экспертов и политиков, относительно криминальных поступков Кокорина, Мамаева и подельники, не являются факторами, которые могут повлиять на суд!
      Все они и в рамках закона дали, объективную оценку поступку подозреваемых в хулиганстве.
      Однако, следствие и суд вынесли своё решение правомерно, в соответствиии с российскими законами, а прокуратура этот арест поддержала.
      Все решения следствия, прокуратуры и суда правомерны, принимаются и применяются в рамках закона и проводимого расследования.

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      Рейтинг: -35

      romannakolov 16 октября 2018, 15:43

      нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://tiny.ph/L39g

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      Рейтинг: +100912

      zigbert 16 октября 2018, 14:57

      Да у него больше друзей чем завистников.

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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 16 октября 2018, 14:42

      Нормальные чиновники в понедельник должны быть на работе, а что они в кафе делали?

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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 16 октября 2018, 14:16

      У них есть завистники? Да, парни талантливые. Но они прос...ли свой талант и теперь сидят в СИЗО! Чему тут завидовать то?

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      Рейтинг: -5

      Govy 16 октября 2018, 13:55

      Злобные жёлтые карлики никогда не перестанут завидовать и радоваться тому как кто то подскользнулся и сел на жопу.....мир так устроен

      -1
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      Рейтинг: +5072

      Т34 16 октября 2018, 12:33

      Кому нужны крокодильи слезы этих недоумков, по другому их и не назовешь?

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 октября 2018, 12:15

      Все-таки надо найти заказчика провокации и осудить!

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      Рейтинг: +5072

      Т34 > prezent2017 16 октября 2018, 12:47

      Похоже, что заказчик это ты, потому что больше всех кричишь про заказ. А как известно, что громче всех кричит: "Держи вора!", сам вор.

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      Рейтинг: +548

      kupryaev > Т34 16 октября 2018, 23:16

      по твоей логике кто больше всех кричит :"Посадить футболистов!" должны сидеть?) ну конечно же нет-это же общественное мнение )

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      Рейтинг: +3600

      anatolich72 16 октября 2018, 11:25

      Хочется верить ,что не все футболисты такие тупые.Эти двое избивали людей на улице,им место в тюрьме.

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