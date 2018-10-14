Цаллагов поддержал арестованных Кокорина и Мамаева: «Они заслужили хорошую порку, но не государственную клетку»

Защитник «Рубина» Ибрагим Цаллагов поддержал арестованных на два месяца нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Кто из вас без греха, пусть первый бросит в них камень... Много шума в последнее время по поводу инцидента с участием Кокориных и Мамаева И этот шум мешает беспристрастно оценить данный эпизод. Очевидно, что ребята поступили неправильно и недостойно, тем самым унизив, в первую очередь, себя и своих близких. Бесспорно так же и то, что они должны ответить за свои поступки.

Вопрос лишь в степени их наказания. По мне так они заслужили хорошую порку, но не государственную клетку. К сожалению, исправить то, что совершилось, невозможно, но возможно загладить свою вину раскаянием и добрыми делами! Надеюсь им дадут такую возможность», – написал Цаллагов в инстаграме.

8 октября Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

text text text Публикация от text (@ibragim1218) 13 Окт 2018 в 7:46 PDT

Их арестовали. И это не конец