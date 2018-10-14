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    Цаллагов поддержал арестованных Кокорина и Мамаева: «Они заслужили хорошую порку, но не государственную клетку»

    Защитник «Рубина» Ибрагим Цаллагов поддержал арестованных на два месяца нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    «Кто из вас без греха, пусть первый бросит в них камень... Много шума в последнее время по поводу инцидента с участием Кокориных и Мамаева И этот шум мешает беспристрастно оценить данный эпизод. Очевидно, что ребята поступили неправильно и недостойно, тем самым унизив, в первую очередь, себя и своих близких. Бесспорно так же и то, что они должны ответить за свои поступки.

    Вопрос лишь в степени их наказания. По мне так они заслужили хорошую порку, но не государственную клетку. К сожалению, исправить то, что совершилось, невозможно, но возможно загладить свою вину раскаянием и добрыми делами! Надеюсь им дадут такую возможность», – написал Цаллагов в инстаграме.

    8 октября Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    text

    Публикация от text (@ibragim1218)

    Их арестовали. И это не конец

    Источник: Инстаграм Ибрагима Цаллагова

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    14.10.2018 06:27
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 14 октября 2018, 18:04

      время собирать камни....

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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 14 октября 2018, 18:04

      го Вернем " Позорный столб" ? привяжем голыми мамая и кокошу на сутки на красной площади и каждый проходящий может пнуть плюнуть поссать или дать пирожок

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 17:37

      Конечно говоря о "порке" ,Цаллагов имеет в виду более мягкое наказание. Не понятно только, каким боком он относится к Кокорину и Мамаеву ,не зная подробностей этого преступления.

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 14 октября 2018, 14:12

      Вот за эти ГРЕХИ и надо НАКАЗЫВАТЬ подозреваемых по всей строгости закона!!!
      Подавляющее большинство едины во мнении, что Кокорин, Мамаев и подельники должны понести заслуженное наказание в соответствии с тяжестью совершенного ими преступления и по ЗАКОНУ, чтобы никто не смог уйти от законного и заслуженного наказания.
      Так называемые, перебранки потерпевшего с обвиняемыми это выдумки адвокатов подозреваемых с тем, чтобы всю вину за происшедшее переложить на потерпевших!
      С тем, чтобы поставить под сомнение квалификацию содеянного подозреваемыми по статье 213 УК РФ!
      Упор защиты подозреваемых делается на ПОБОЯХ, чтобы смягчить вину подозреваемых и отмазать их от наказания.
      Это их хулиганство - оскорбление потерпевших, избиение их группой лиц в общественном месте, нанесение побоев, повреждение здоровья, сроки лечения от избиения - побоев, повреждение их имущества.
      По всем законным признакам это *********** ст. 213 УК РФ.
      ***
      Та РЕЗОНАНСНАЯ общественная огласка, которую получило это преступление, повлияла на то, что у подозреваемых нет и не будет возможности ТИХО "замять" это дело без судебного разбирательства и уйти от заслуженного наказания.
      Обоих этих дебоширов надо было, в обязательном порядке, сажать под арест на ДВА месяца, чтобы они не смогли влиять на ход следствия, угрожать потерпевшим расправой и склонять их к отказу от дачи показаний на предварительном следствии!
      ***
      Речь идёт о преступном ДЕЯНИИ граждан, подпадающих под признаки *********** статьи 213 УК РФ!
      Потерпевшие не виноваты, что ими оказались Кокорин, Мамаев и подельники.
      Закон не делает исключения для фамилий!
      Перед законом должны быть все равны и поэтому подозреваемые должны понести СУРОВОЕ наказание на всю уголовнкую КАТУШКУ статьи 213 УК РФ!
      Так, что же теперь, только из-за фамилии Кокорин и Мамаев этих подозреваемых не сажать в колонию строгого режима на семь лет???
      А почему Цаллагов и другие "известные" не выступили в защиту ПОТЕРПЕВШИХ по уголовному делу, в котором фигурантами являются Кокорин, Мамаев и подельники по криминалу???
      Цаллагов и прочие "известные", горе-защитнички, выступают фальшивыми адвокатами ДЬЯВОЛОВ во плоти, совершивших особо тяжкое преступление.
      ***
      Это говорит только о том, что Цаллагов и другие ему подобные, полностью СОЛИДАРНЫ с криминалом этих подозреваемых и оправдывают его, а на потерпевших им просто и НАГЛО НАПЛЕВАТЬ!
      Они их за людей не считают.
      Кокорин и Мамаев для Цаллагов и прочих - КРИМИНАЛЬНЫЕ авторитеты, которых надо оправдать за их ЗВЕРСТВА, поблагодарить за варварство и даже наградить за криминальные "подвиги".
      Вот до чего Цаллагов и прочие докатились со своей фальшивой "ИЗВЕСТНОСТЬЮ", снисходительством и потоканию подозреваемым.
      Они только ОПОЗОРИЛИ себя и свою известность, оправдывая криминальные ВЫХОДКИ подозреваемых Кокорина, Мамаева и подельники!

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > amazonaws 14 октября 2018, 15:25

      На 213-ю следак дышло закона повернул, по приказу, а там максимум 115-я или 116-я. Надеюсь, повернут обратно. В том-то и весь позор нашего "правосудия".

      -2
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      Рейтинг: +1102

      edw7777 14 октября 2018, 13:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Слова взрослого человека. Поддерживаю.

      -4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 октября 2018, 13:08

      интересно одни кавказцы из других клубов и эта щуканова их та рьяно спасают а где же коллеги их по цеху? где болотный Дзюба верный дружок и др. может они не в курсе что проихошло

      3
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      Рейтинг: +664

      Mityai90 14 октября 2018, 12:46

      Ну вот в сизо их и отпорят во все щели)

      -1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 14 октября 2018, 12:06

      на самом деле, государственная клетка на 2месяца, это и есть порка(для них).Больше они не просидят-99%. Т.к.штрафы, для них, это не наказание..

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > за ЦСКА с 1980г 14 октября 2018, 15:27

      За 4 года зарплата - не наказание: Статью-то читал?

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      Рейтинг: +467

      Vratarь 14 октября 2018, 12:02

      Что, в прямом смысле, с них надо было снять штаны и 85 батогов на Красной площади, да потом родственники пострадавших на них недельные помои вылили, и запретили б мыться?? В современном обществе клетка - порка и есть.

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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 14 октября 2018, 11:33

      Цаллагов-ты не прав ! Кокорин чуть не убил стулом ! Но важнее другое-как этот тип будет играть ? Как на него будут смотреть дети и просто люди ? Это будет ОДЕБИЛИВАНИЕ народа !.....и это может повториться !..либо он убьёт -либо его убьют ! , попадись он кому то крепкому !

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