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  • Ерохин: «Санчес – классный футболист. Нужно смотреть на таких, как он, и подтягиваться к их уровню»

Ерохин: «Санчес – классный футболист. Нужно смотреть на таких, как он, и подтягиваться к их уровню»

10 июня 2017, 01:31
3

Полузащитник сборной России Александр Ерохин после товарищеского матча со сборной Чили (1:1) поделился впечатлениями от встречи и противостояния с Алексисом Санчесом.

«Санчес – классный футболист, конечно. Нужно смотреть на таких, как он, и подтягиваться к их уровню. Хорошо, что получилось отыграться. Не опустили руки, до конца старались забить. 1:1 – не тот результат, которого хотелось бы, но это положительный результат. Чилийцы показывали хороший футбол, моментами удавались какие-то комбинации. Есть над чем подумать, над чем работать. Будем разбирать свою игру», – сказал Ерохин.

Встреча на «ВЭБ Арене» в Москве стала для подопечных Станислава Черчесова последней перед Кубком конфедераций. Турнир пройдет в четырех городах России с 17-го июня по 2-е июля.

Источник: Р-Спорт
Россия Чили Санчес Алексис Ерохин Александр
Комментарии (3)
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zadira56
1497048523
Ерохин: «Полоз – классный футболист. Нужно смотреть на таких, как он, и подтягиваться к их уровню» Ерохин: «Азмун – классный футболист. Нужно смотреть на таких, как он, и подтягиваться к их уровню»... Мне кажется,что Ерохину чуть не хватает уверенности в себе . Надо играть чуть наглее(в силовом плане наверху) и не оглядываться на свои возможные ошибки. Извини,но мы ждем тебя в роли незаменимого игрока основы.ИМХО.
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Parham
1497049266
Молодец! Стремись!
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stream15
1497056481
Уровень ерохина - забивать в свои ворота, а скоро и в ФНЛ.
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