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    Ерохин: «Санчес – классный футболист. Нужно смотреть на таких, как он, и подтягиваться к их уровню»

    Полузащитник сборной России Александр Ерохин после товарищеского матча со сборной Чили (1:1) поделился впечатлениями от встречи и противостояния с Алексисом Санчесом.

    «Санчес – классный футболист, конечно. Нужно смотреть на таких, как он, и подтягиваться к их уровню. Хорошо, что получилось отыграться. Не опустили руки, до конца старались забить. 1:1 – не тот результат, которого хотелось бы, но это положительный результат. Чилийцы показывали хороший футбол, моментами удавались какие-то комбинации. Есть над чем подумать, над чем работать. Будем разбирать свою игру», – сказал Ерохин.

    Встреча на «ВЭБ Арене» в Москве стала для подопечных Станислава Черчесова последней перед Кубком конфедераций. Турнир пройдет в четырех городах России с 17-го июня по 2-е июля.

    Источник: Р-Спорт

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    10.06.2017 01:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -45

      stream15 10 июня 2017, 04:01

      Уровень ерохина - забивать в свои ворота, а скоро и в ФНЛ.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 10 июня 2017, 02:01

      Молодец! Стремись!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 10 июня 2017, 01:48

      Ерохин: «Полоз – классный футболист. Нужно смотреть на таких, как он, и подтягиваться к их уровню»
      Ерохин: «Азмун – классный футболист. Нужно смотреть на таких, как он, и подтягиваться к их уровню»...
      Мне кажется,что Ерохину чуть не хватает уверенности в себе .
      Надо играть чуть наглее(в силовом плане наверху) и не оглядываться на свои возможные ошибки.
      Извини,но мы ждем тебя в роли незаменимого игрока основы.ИМХО.

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