Ерохин: «Санчес – классный футболист. Нужно смотреть на таких, как он, и подтягиваться к их уровню»

Полузащитник сборной России Александр Ерохин после товарищеского матча со сборной Чили (1:1) поделился впечатлениями от встречи и противостояния с Алексисом Санчесом.

«Санчес – классный футболист, конечно. Нужно смотреть на таких, как он, и подтягиваться к их уровню. Хорошо, что получилось отыграться. Не опустили руки, до конца старались забить. 1:1 – не тот результат, которого хотелось бы, но это положительный результат. Чилийцы показывали хороший футбол, моментами удавались какие-то комбинации. Есть над чем подумать, над чем работать. Будем разбирать свою игру», – сказал Ерохин.

Встреча на «ВЭБ Арене» в Москве стала для подопечных Станислава Черчесова последней перед Кубком конфедераций. Турнир пройдет в четырех городах России с 17-го июня по 2-е июля.