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    Александр Ерохин

    Тренер
    Имя Александр
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Ерохин
    Гражданство Россия
    Дата рождения 30 июня 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сибирь 3 1 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.05.2015 Сибирь 0 : 2 Анжи
    24.05.2015 Балтика 1 : 0 Сибирь
    30.05.2015 Сибирь 4 : 3 Волга
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