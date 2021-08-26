Ерохин: «Было бы интересно сыграть в ЛЧ с лучшими командами, но у «Зенита» есть задачи»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

— В день матча с ЦСКА состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Какой-нибудь из топ-клубов хотите получить в группу? В последние годы нам не доставались самые именитые.

— Конечно, сыграть с лучшими командами было бы очень интересно. В то же время есть задачи, которые нам нужно выполнять. Посмотрим, кто нам попадется.

— Футболисты обычно как-то готовятся к жеребьевке? Может, собираются вместе, смотрят онлайн?

— До пандемии это было командное мероприятие. Мы собирались семьями и следили за жеребьевкой в онлайн-режиме. Если ты дома, тоже смотришь трансляцию, ждешь, кто тебе достанется. Это волнительный момент.

— На этот раз будете следить за жеребьевкой, с учетом того, что она состоится примерно за час до матча с ЦСКА?

— Конечно, в тот момент все мысли уже будут о предстоящем матче. Наверное, какую-то информацию до нас донесут, но обсуждать ее предстоит после игры.