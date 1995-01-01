Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    3 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?

    Ерохин: «Сборная отобралась на Евро-2020 в мой 30-й день рождения – это был главный подарок»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал выход сборной России на Евро-2020.

    «Сплоченность сборной России заключается в очень простом моменте. Когда сбор заканчивается и мы разъезжаемся по клубам, общение между футболистами не прекращается. Мы все играем и живем в разных городах, но, если у кого-то из ребят появляются проблемы, остальные готовы поддержать.

    Конечно, было очень приятно, что сборная отобралась на Евро-2020 в мой день рождения. Пожалуй, это даже был главный подарок. Я давно знал, что матч сборной будет в мой 30-й день рождения, но только ближе к делу стало понятно, что он станет для нас важнейшим.

    Ребята из сборной написали мне пожелания. Партнеры по клубу в стороне тоже не остались. Сергей Богданович Семак пожелал здоровья, меньше травм и больше побед с «Зенитом» и сборной», – сказал Ерохин.

    • 13 октября Ерохину исполнилось 30 лет.
    • В этот день россияне досрочно оформили путевку на Евро-2020, обыграв Кипр (5:0).
    • Ерохин не был вызван в сборную России на матчи с Шотландией и Кипром из-за болезни.

    Источник: GQ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:55
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74033
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru