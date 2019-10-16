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  • Ерохин: «Сборная отобралась на Евро-2020 в мой 30-й день рождения – это был главный подарок»

Ерохин: «Сборная отобралась на Евро-2020 в мой 30-й день рождения – это был главный подарок»

16 октября 2019, 17:55

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал выход сборной России на Евро-2020.

«Сплоченность сборной России заключается в очень простом моменте. Когда сбор заканчивается и мы разъезжаемся по клубам, общение между футболистами не прекращается. Мы все играем и живем в разных городах, но, если у кого-то из ребят появляются проблемы, остальные готовы поддержать.

Конечно, было очень приятно, что сборная отобралась на Евро-2020 в мой день рождения. Пожалуй, это даже был главный подарок. Я давно знал, что матч сборной будет в мой 30-й день рождения, но только ближе к делу стало понятно, что он станет для нас важнейшим.

Ребята из сборной написали мне пожелания. Партнеры по клубу в стороне тоже не остались. Сергей Богданович Семак пожелал здоровья, меньше травм и больше побед с «Зенитом» и сборной», – сказал Ерохин.

  • 13 октября Ерохину исполнилось 30 лет.
  • В этот день россияне досрочно оформили путевку на Евро-2020, обыграв Кипр (5:0).
  • Ерохин не был вызван в сборную России на матчи с Шотландией и Кипром из-за болезни.

Источник: GQ
Отбор ЧЕ-2020 Россия Россия Зенит Ерохин Александр
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