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    Ерохин сравнил нынешний «Зенит» со «Спартаком» Романцева

    Полузащитник Александр Ерохин ответил на вопрос о сравнении нынешнего «Зенита» со «Спартаком» Олега Романцева.

    «Сложно сравнивать эти команды. Пять чемпионств подряд – очень большая заслуга.

    Близки ли мы по игре к команде «Спартака» в 90-е? Я не был частью той команды. Там ребята намного старше меня, многое прошли. В нашей команде тоже очень хороший коллектив, хорошее общение между русскими и легионерами. Тут нет проблем», – сказал Ерохин.

    • «Зенит» взял 5-е чемпионство подряд.
    • Всего это 10-е чемпионство «Зенита».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.05.2023 17:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2160

      ПалкоВводецъ (returned) 7 часов назад

      З а п а д л о сравнивать нынешний чемпионский Зенит с бромонтановым пыльным прошлым. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3831

      anatolich72 8 часов назад

      В Спартаке наши ребята первые роли играли, а в зеньке бананоеды.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4210

      ziborock 10 часов назад

      Жалко Ерозина, попал в петушатник!

      2
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      Рейтинг: +5311

      PAREVG. 10 часов назад

      Незачем сравнивать мышкин хвост с лимоном...
      В том Спартаке мартыхаев не было.

      1
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      Рейтинг: +4704

      fakeid > PAREVG. 8 часов назад

      урод, тогда спартаковские гниды брали любого игрока из нашего чемпа, ослабляли конкурентов, грабили команды направо и налево. расскажи, как зенит увёл какого-то топа в последние годы. 1-2 игрока за 5 лет? хотя я не знаю таких. иначе сейчас в зените играли бы акинфеев, джикия какой-нибудь и т.д.

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