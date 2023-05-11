Ерохин сравнил нынешний «Зенит» со «Спартаком» Романцева

Полузащитник Александр Ерохин ответил на вопрос о сравнении нынешнего «Зенита» со «Спартаком» Олега Романцева.
«Сложно сравнивать эти команды. Пять чемпионств подряд – очень большая заслуга.
Близки ли мы по игре к команде «Спартака» в 90-е? Я не был частью той команды. Там ребята намного старше меня, многое прошли. В нашей команде тоже очень хороший коллектив, хорошее общение между русскими и легионерами. Тут нет проблем», – сказал Ерохин.
- «Зенит» взял 5-е чемпионство подряд.
- Всего это 10-е чемпионство «Зенита».
Источник: «Спорт-Экспресс»