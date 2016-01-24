Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бывший спортивный директор «Краснодара»: «Кубань» продаст Беленова кому угодно, но только не «Краснодару»

Бывший спортивный директор «Краснодара»: «Кубань» продаст Беленова кому угодно, но только не «Краснодару»

24 января 2016, 09:14

Бывший спортивный директор и руководитель селекционной службы "Краснодара" Станислав Лысенко прокомментировал трансферы зимнего межсезонья в РФПЛ.

- "Ростов" в межсезонье приобрел Кудряшова из "Терека" и Ерохина" из "Урала". Насколько правильно говорить об их усилении?

- Ерохин очень хороший футболист, который мне нравится. Вопрос в том как он впишется в игру "Ростова"? Мне кажется, что стиль игры Ерохина ближе к "спартаковскому", а футбол в "Ростове" более схемный. И подойдeт ли в такой ситуации футболист "Ростову" я не могу сказать. Это хороший футболист, но вольется он в команду или нет сказать не могу.

По Кудряшову – не знаю. Это обычный футболист.

- Насколько трансфер Ткачева усилит ЦСКА, и ослабит "Кубань"?

- На мой взгляд последние полгода Сергей Ткачев был лидером "Кубани", и потому это естественно потеря. Тем более это "русский паспорт", а потому уже хорошее приобретение. Комментировать, однако, впишется ли игрок в команду или нет, когда дело касается ЦСКА всегда сложно. Уровень клуба как и требования к игроку высоки. Тут только время покажет.

- Недавно появилась новость о возможном переходе Беленова и Габулова в "Краснодар". Насколько, на ваш взгляд горожанам требуется усиление позиции голкипера?

- Не думаю, что в этом есть прямо острая необходимость, но с другой стороны: Андрей Дикань уже не молодой, Андрей Синицын получил травму, и потому они взяли в аренду Антона Коченкова до конца 2015 года.

Конечно же Беленов был бы очень сильным приобретением для них: как по возрасту так и по игровым качествам. Но отношения "Кубани" и "Краснодара" известны. Насколько у меня есть информация: позиция "Кубани" - Беленова кому угодно, но только не "Краснодару". Мне кажется, что это глупая позиция: если вы хотите продать игрока и есть возможность, то почему не продать его в "Краснодар", если у них есть желание его приобрести?

На счет Габулова не в курсе, а по Беленову знаю, что у "Краснодара" есть в нем заинтересованность. Договорятся ли клубы или нет – неизвестно.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Краснодар Кубань (ЛФЛ) Ростов ЦСКА Габулов Владимир Кудряшов Федор Дикань Андрей Беленов Александр Ткачев Сергей Ерохин Александр
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Скончался отец Месси, «Арсенал» купил игрока сборной Бразилии, любовница Инфантино и другие новости
01:00
В ЦСКА осудили болельщиков, скандировавших кричалки в адрес Шевелева
00:44
3
Смородская одним словом описала игру «Локомотива» на старте сезона
00:14
Бабаев высказался о нулевой ничьей ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:50
3
Видео«Локомотив» обратился к болельщикам после неудачного старта сезона
Вчера, 23:36
Соболев озвучил личную цель на сезон: «Надеюсь, получится»
Вчера, 23:21
3
Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:09
5
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 22:56
6
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
Вчера, 22:37
5
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
Вчера, 22:23
33
Все новости
Все новости
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
00:27
4
Соболев озвучил личную цель на сезон: «Надеюсь, получится»
Вчера, 23:21
3
«Акинфеева не хватает»: Обляков – после матча с «Ростовом»
Вчера, 23:13
7
Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:09
5
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
Вчера, 22:59
2
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 22:56
6
Наумов – о «Локо»: «Безнадега, Галактионов будто уже не верит в команду»
Вчера, 22:47
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
Вчера, 22:37
5
Глушаков прокомментировал трансфер Дзюбы в «Спартак»
Вчера, 22:31
5
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
Вчера, 22:23
33
В «Локо» унизили Баринова: «Самый слабый в ЦСКА, что он такое?»
Вчера, 22:01
12
«Локомотив» на старте сезона описали одним прилагательным
Вчера, 21:40
Галактионов едва не начал материться, комментируя старт сезона для «Локо»
Вчера, 21:27
4
Талалаев назвал игрока-кормильца «Балтики»
Вчера, 21:04
3
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
Вчера, 20:54
Галактионов прокомментировал нулевую ничью «Локо» с «Акроном»
Вчера, 20:49
5
Интервью тренера «Акрона» после ничьей с «Локомотивом»
Вчера, 20:31
Соболев прокомментировал желание «Спартака» бороться с «Зенитом» за чемпионство
Вчера, 20:13
18
РПЛ. «Локомотив» не справился дома с аутсайдером «Акроном» (0:0)
Вчера, 19:56
35
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
Вчера, 19:52
Интервью тренера «Крыльев Советов» после поражения от «Балтики»
Вчера, 19:40
1
Фанаты «Локомотива» обратились к руководству клуба
Вчера, 19:30
5
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Ростов»: 8 августа 2026
Вчера, 19:22
2
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Крыльями Советов»
Вчера, 18:47
3
Президентом ФИФА мог стать россиянин
Вчера, 18:34
8
ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»
Вчера, 18:09
24
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
Вчера, 17:34
13
Дзюба и Слуцкий прибыли на матч РПЛ
Вчера, 17:31
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+