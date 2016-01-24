Бывший спортивный директор «Краснодара»: «Кубань» продаст Беленова кому угодно, но только не «Краснодару»

Бывший спортивный директор и руководитель селекционной службы "Краснодара" Станислав Лысенко прокомментировал трансферы зимнего межсезонья в РФПЛ.

- "Ростов" в межсезонье приобрел Кудряшова из "Терека" и Ерохина" из "Урала". Насколько правильно говорить об их усилении?

- Ерохин очень хороший футболист, который мне нравится. Вопрос в том как он впишется в игру "Ростова"? Мне кажется, что стиль игры Ерохина ближе к "спартаковскому", а футбол в "Ростове" более схемный. И подойдeт ли в такой ситуации футболист "Ростову" я не могу сказать. Это хороший футболист, но вольется он в команду или нет сказать не могу.

По Кудряшову – не знаю. Это обычный футболист.

- Насколько трансфер Ткачева усилит ЦСКА, и ослабит "Кубань"?

- На мой взгляд последние полгода Сергей Ткачев был лидером "Кубани", и потому это естественно потеря. Тем более это "русский паспорт", а потому уже хорошее приобретение. Комментировать, однако, впишется ли игрок в команду или нет, когда дело касается ЦСКА всегда сложно. Уровень клуба как и требования к игроку высоки. Тут только время покажет.

- Недавно появилась новость о возможном переходе Беленова и Габулова в "Краснодар". Насколько, на ваш взгляд горожанам требуется усиление позиции голкипера?



- Не думаю, что в этом есть прямо острая необходимость, но с другой стороны: Андрей Дикань уже не молодой, Андрей Синицын получил травму, и потому они взяли в аренду Антона Коченкова до конца 2015 года.

Конечно же Беленов был бы очень сильным приобретением для них: как по возрасту так и по игровым качествам. Но отношения "Кубани" и "Краснодара" известны. Насколько у меня есть информация: позиция "Кубани" - Беленова кому угодно, но только не "Краснодару". Мне кажется, что это глупая позиция: если вы хотите продать игрока и есть возможность, то почему не продать его в "Краснодар", если у них есть желание его приобрести?

На счет Габулова не в курсе, а по Беленову знаю, что у "Краснодара" есть в нем заинтересованность. Договорятся ли клубы или нет – неизвестно.