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    Орлов: «У «Зенита» игры нет. Набиуллину свои уже не верят. Некому играть»

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал о главных проблемах, которые испытывал «Зенит» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Бордо».

    «У «Зенита» игры нет. Французы хорошо держали мяч, у них хорошие и техничные игроки.

    Проблемы, конечно, есть. Больше всех остроты создавал Иванович. Это, конечно, надо использовать, он разыгрывал мяч и активно подключался к атакам. Создавал опасные моменты.

    Ерохин вышел после травмы и пока совсем слаб. Некому играть. Набиуллину свои уже не верят, не дают ему мяч, а когда давали, он сделал голевую передачу. Но гол из-за него забили, он был рядом с Брианом и не помешал», – сказал Орлов.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» – «Бордо» завершился со счетом 2:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Россияне возглавляют группу С, набрав 7 очков. Французский клуб идет последним с нулем очков.

    Дзюба не забил пенальти удивительному вратарю

    Источник: Sport24

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    26.10.2018 10:36
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    Комментарии59
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 30 октября 2018, 18:43

      пусть купят нахаляву ещё на три состава

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      Рейтинг: +979

      TUMS 27 октября 2018, 00:50

      Главное, что есть желание играть и пока сопутствует удача.

      0
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 26 октября 2018, 21:27

      Пора уже Геннадию на заслуженный отдых.

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      Рейтинг: +567

      LAY394 > Grey33 26 октября 2018, 23:34

      ага, как он зае бал!!!!

      0
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 26 октября 2018, 21:22

      У «Зенита» игра ЕСТЬ, а техника её слабовата по отношению к французам.
      Но и с такой игрой можно ПОБЕЖДАТЬ!
      Результат всегда определяет уровень и качество тренировочного процесса и подготовки. ЗАКОН.
      Как готовились, так и сыграли.
      Хорошо, что ПОБЕДИЛИ и не проиграли.
      Дзюба играл против "Бордо" с температурой.
      По лицу Артёма было видно, что ему НЕЗДОРОВИТСЯ!
      Показали крупным планом и я сразу заметил.
      Но сыграл он хорошо и был ЛУЧШИМ в Зените.
      Всю игру сделал Дзюба, хотя и не забил пеналь.
      Температура не оправдание.
      Пенали надо Артёму тренировать и всегда быть готовым забить СТО из СТА!
      Желаем Артёму скорейшего выздоровления.
      Чай с лимоном пусть попивает и защитит себя от простуды, гриппа и температуры, а малину вечером.
      Поздравляем Зенит с победой!!!
      Желаем Сергею Семаку улучшить качество подготовки и тренировочного процесса.
      Время тренировок надо удлинить - напирать на тактику и стратегию мастерского владения мячом, точного паса и удара по воротам.

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      Рейтинг: +567

      LAY394 > amazonaws 26 октября 2018, 23:40

      у вратаря который в финале лч пропустил через неделю сотряс обнаружили, пеналь не забил темпер был..., танцорам всегда мешает что то! постоянно у них простуда или отравление мля...

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      Рейтинг: +4076

      raritet 26 октября 2018, 20:16

      чтобы собрать команду, которая работала бы как часики хотя бы в нескольких играх нужен Дик Адвоаакат. И время для муштры. Второе нужен Диспетчер вроде Коутиньо.

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > raritet 26 октября 2018, 21:26

      Когда Зенит Адвоката рвал всех в КУЕФА, он не играл даже в чемпионате, все игры перенесли, а Семак играет ещё и в Кубке.
      Сравнивать просто некорректно.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 октября 2018, 18:56

      У «Зенита» игры нет, хотя и лидер во всех турнирах. Орлову уже не верят.

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      Рейтинг: +2257

      Ловкий Бубен 26 октября 2018, 18:41

      Дайте Кузяеву отдохнуть,он бедный еле ходит, да ещё с сотрясением мозга, бледный весь пусть посидит немного

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Ловкий Бубен 26 октября 2018, 18:56

      Зато забивает!

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      Рейтинг: +1362

      Taps 26 октября 2018, 18:24

      Когда этот гнилой баклан перестанет кукарекать ?

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      Рейтинг: +4039

      Kollljan 26 октября 2018, 17:24

      Игры забываются, результат остается.

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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 26 октября 2018, 17:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      некому играть говориш купите на народные деньги ещё человек 50 оборзели уже

      -4
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      Рейтинг: +718

      ДВС > латунный сепаратист 26 октября 2018, 20:02

      А "народные деньги"-это "народной команды" что ли?

      0
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > ДВС 27 октября 2018, 17:56

      газпром народное достояние а вы бомжи

      -1
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