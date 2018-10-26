Орлов: «У «Зенита» игры нет. Набиуллину свои уже не верят. Некому играть»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал о главных проблемах, которые испытывал «Зенит» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Бордо».

«У «Зенита» игры нет. Французы хорошо держали мяч, у них хорошие и техничные игроки.

Проблемы, конечно, есть. Больше всех остроты создавал Иванович. Это, конечно, надо использовать, он разыгрывал мяч и активно подключался к атакам. Создавал опасные моменты.

Ерохин вышел после травмы и пока совсем слаб. Некому играть. Набиуллину свои уже не верят, не дают ему мяч, а когда давали, он сделал голевую передачу. Но гол из-за него забили, он был рядом с Брианом и не помешал», – сказал Орлов.

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» – «Бордо» завершился со счетом 2:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Россияне возглавляют группу С, набрав 7 очков. Французский клуб идет последним с нулем очков.

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