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    Дзюба не забил пенальти удивительному вратарю


    4.1
    Голосов: 11
    25.10.2018 21:55
    Костиль мог играть в сборной Франции и стать топом.

    Бенуа Костиль долго был резервным вратарем сборной Франции и сидел под звездным Льорисом. В качестве запасного он даже ездил на Евро-2016, где французы взяли серебряные медали. Кроме этого достижения у Костиля есть еще статус финалиста Кубка французской лиги в сезоне-2012/13, но крупнее ничего не выходит. Предыдущим летом Бенуа отпраздновал 30-летие и понял, что пора менять жизнь. После шести лет в «Ренне» он оказался в «Бордо», с которым дошел до группового этапа Лиги Европы. Там Костиль встретился с Дзюбой и в классном стиле отбил пенальти.

    Перед ударом Костиль сразу встал в угол ворот, потом резко двинулся в центр и снова упал в тот же угол. Дзюбу это явно дезориентировало, а на добивании промахнулся Кузяев.

    Вот несколько примечательных фактов о Костиле:

    • Портал Transfermarkt оценивает Костиля в 6,5 миллионов евро, но за него никогда не платили деньги. Бенуа трижды менял клуб в статусе свободного агента.

    • В 2011 году Костиля признали лучшим вратарем Лиги 2. Тогда он выступал за «Седан», а потом сразу приглянулся «Ренну».

    • В одном из интервью Костиль очень хорошо описал принципы, помогающие ему выигрывать конкуренцию у других вратарей: «Мне нравится бой, я амбициозен. Я считаю себя солдатом, который идет на войну. Мы идем вместе, я иду первым».

    Если что, Дзюбе еще повезло. Костиль умеет брать пенальти намертво:

    А еще у него сумасшедшая реакция:

    На чемпионат мира Костиль не попал, но был в резервном списке. Здесь же «Зенит» победил его «Бордо» (2:1), но без Костиля все в этом матче было бы намного легче. Дзюба, кстати, все-таки забил сопернику с игры, поэтому не сильно расстроился.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит»
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4305

      Zubo 26 октября 2018, 16:28

      Зато у Спартака хорошо идут дела, как мы все знаем: напы забивают так, что хвалёные евро-вратари не успевают вынимать, да и тренер что надо, ну и в таблице в ЛЕ пищевик выше всех, да и в РФПЛ не отстаёт , всё путём, вот у Зенита всё на так: игрочишка не забил чудо вратарю ( из чудо клуба ) Славия могла камня на камне от Зенита не оставить, ШО НАМ ДЕЛАТь , НАРОД ??? Нужно спросить у спецов из Бомбардира, спартаковская газета всё знает !

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      Кафель Безмозгов > Zubo 26 октября 2018, 22:50

      Патамушто он великий Клупп !

      1
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      Рейтинг: +701

      Хведя 26 октября 2018, 06:55

      Похоже, Богданыч искушает судьбу. Третий матч Лиги Европы "Зенит" атакует тяжеловесным накатом, примитивно и однообразно и при этом ухитряется исправно набирать очки да еще и лидировать в группе. Или Семак решил засечь время, надолго ли такая шара, или у него нет больших планов на ЛЕ.

      1
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 26 октября 2018, 06:53

      и на старуху бывает проруха

      -1
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      Рейтинг: +90

      Alex76 26 октября 2018, 00:04

      По моему Дзюба начинает скучать по Арсеналу, а Зенит научился классно делать передачи назад.

      2
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      Рейтинг: +187

      maxpav > Alex76 26 октября 2018, 11:10

      и ГТ у них не соответствует задумкам - обычный середняк.

      0
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