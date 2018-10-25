Дзюба не забил пенальти удивительному вратарю

Бенуа Костиль долго был резервным вратарем сборной Франции и сидел под звездным Льорисом. В качестве запасного он даже ездил на Евро-2016, где французы взяли серебряные медали. Кроме этого достижения у Костиля есть еще статус финалиста Кубка французской лиги в сезоне-2012/13, но крупнее ничего не выходит. Предыдущим летом Бенуа отпраздновал 30-летие и понял, что пора менять жизнь. После шести лет в «Ренне» он оказался в «Бордо», с которым дошел до группового этапа Лиги Европы. Там Костиль встретился с Дзюбой и в классном стиле отбил пенальти.
Перед ударом Костиль сразу встал в угол ворот, потом резко двинулся в центр и снова упал в тот же угол. Дзюбу это явно дезориентировало, а на добивании промахнулся Кузяев.
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— ФК «Зенит»(@zenit_spb) 25 октября 2018 г.
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— #ВГИК (@vgikofficial) 25 октября 2018 г.
Вот несколько примечательных фактов о Костиле:
• Портал Transfermarkt оценивает Костиля в 6,5 миллионов евро, но за него никогда не платили деньги. Бенуа трижды менял клуб в статусе свободного агента.
• В 2011 году Костиля признали лучшим вратарем Лиги 2. Тогда он выступал за «Седан», а потом сразу приглянулся «Ренну».
• В одном из интервью Костиль очень хорошо описал принципы, помогающие ему выигрывать конкуренцию у других вратарей: «Мне нравится бой, я амбициозен. Я считаю себя солдатом, который идет на войну. Мы идем вместе, я иду первым».
Если что, Дзюбе еще повезло. Костиль умеет брать пенальти намертво:
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— Don Amar Fcgb (@DonFcgb) 6 мая 2018 г.
А еще у него сумасшедшая реакция:
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— PFC (@PassionFootClub) 2 августа 2015 г.
На чемпионат мира Костиль не попал, но был в резервном списке. Здесь же «Зенит» победил его «Бордо» (2:1), но без Костиля все в этом матче было бы намного легче. Дзюба, кстати, все-таки забил сопернику с игры, поэтому не сильно расстроился.