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    Какой вы футболист?

    Ерохин: «Бордо» – хорошая команда. Во Франции матч будет непростым»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин не считает «Бордо» слабейшей командой группы С в Лиге Европы.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» – «Бордо» завершился со счетом 2:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Россияне возглавляют группу С, набрав 7 очков. Французский клуб идет последним с нулем очков.

    — Ожидали, что соперник покажет такую игру?

    — Мы рады победе. Разбирали соперника, знали, как «Бордо» будет действовать. Исходя из их тактики, старались выходить из обороны в атаку, строить свое наступление.

    — Для «Бордо» это уже третье поражение подряд в группе. Это слабейшая команда в квартете? Против них было проще, чем против «Славии» или «Копенгагена»?

    — «Бордо» – хорошая команда, извлекающая пользу из индивидуальных действий своих футболистов, прежде всего – крайних полузащитников. Думаю, выездной матч будет непростым. Мы видели их матчи против «Славии» и «Копенгагена» – они играли хорошо, особенно дома против датчан.

    — «Зенит» играет не в очень высоком темпе – что сегодня, что в предыдущем матче в Лиге Европы. Что это: функциональная подготовка или экономия сил?

    — Мы старались быстро переходить в атаку, использовать свободные зоны. В первую очередь играли от себя – все-таки у нас довольно плотный график, но и от соперника тоже.

    — Что сказал команде в перерыве Сергей Семак?

    — Указал на ошибки, которые помешали нам развивать атаки. Мы немного перестроились, стали лучше контролировать мяч.

    — Ваше участие в матче, а также Далера Кузяева, еще вчера было под вопросом. Как решалось, сыграете ли вы?

    — Рад, что смог сыграть сегодня. Кто знает, что такое травма внутренней боковой связки колена, тот поймет: я восстановился всего за две недели, а это минимальный срок при таком повреждении. Благодарен медицинскому штабу «Зенита» за то, что смог сегодня помочь команде одержать победу.

    — Пришлось ли играть через «не могу» сегодня?

    — У нас нет простых матчей, сегодняшний – не исключение.

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    Источник: ФК «Зенит»

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    26.10.2018 09:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 26 октября 2018, 10:39

      с такой игрой как вчера во франции ничего не светит

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > серега кашин 26 октября 2018, 10:52

      Не паникуй! Зенит и не такие дела творил!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 октября 2018, 10:38

      Там тоже надо выигрывать, Саша. Морковские шампиньоны не тянут. Надо Рашу спасать!

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      Рейтинг: +1532

      starche 26 октября 2018, 10:28

      Если будете также сачковать и спать на поле, то можете и продуть.

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      Рейтинг: +718

      ДВС > starche 26 октября 2018, 11:00

      Он не сачковал, а играл с недолеченной травмой.

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