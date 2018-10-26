Ерохин: «Бордо» – хорошая команда. Во Франции матч будет непростым»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин не считает «Бордо» слабейшей командой группы С в Лиге Европы.

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» – «Бордо» завершился со счетом 2:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Россияне возглавляют группу С, набрав 7 очков. Французский клуб идет последним с нулем очков.

— Ожидали, что соперник покажет такую игру?

— Мы рады победе. Разбирали соперника, знали, как «Бордо» будет действовать. Исходя из их тактики, старались выходить из обороны в атаку, строить свое наступление.

— Для «Бордо» это уже третье поражение подряд в группе. Это слабейшая команда в квартете? Против них было проще, чем против «Славии» или «Копенгагена»?

— «Бордо» – хорошая команда, извлекающая пользу из индивидуальных действий своих футболистов, прежде всего – крайних полузащитников. Думаю, выездной матч будет непростым. Мы видели их матчи против «Славии» и «Копенгагена» – они играли хорошо, особенно дома против датчан.

— «Зенит» играет не в очень высоком темпе – что сегодня, что в предыдущем матче в Лиге Европы. Что это: функциональная подготовка или экономия сил?

— Мы старались быстро переходить в атаку, использовать свободные зоны. В первую очередь играли от себя – все-таки у нас довольно плотный график, но и от соперника тоже.

— Что сказал команде в перерыве Сергей Семак?

— Указал на ошибки, которые помешали нам развивать атаки. Мы немного перестроились, стали лучше контролировать мяч.

— Ваше участие в матче, а также Далера Кузяева, еще вчера было под вопросом. Как решалось, сыграете ли вы?

— Рад, что смог сыграть сегодня. Кто знает, что такое травма внутренней боковой связки колена, тот поймет: я восстановился всего за две недели, а это минимальный срок при таком повреждении. Благодарен медицинскому штабу «Зенита» за то, что смог сегодня помочь команде одержать победу.

— Пришлось ли играть через «не могу» сегодня?

— У нас нет простых матчей, сегодняшний – не исключение.

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