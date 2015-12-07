Шох: «Урал» хочет сохранить Сапету и Ерохина»

Новый спортивный директор «Урала« Рохус Шох рассказал о перспективах в команде полузащитников Александра Сапеты и Александра Ерохина, а также нападающего Карлоса Страндберга.

«Неофициально я уже больше месяца работаю, но у контракта у меня нет. Сапета и Ерохин? Никто никуда не уходит. У них контракты. Официальных предложений нет. Но я хорошо знаю Григория Викторовича. Если будет приглашение от топ-клуба, он удерживать не будет. В то же время, конечно, он хочет сохранить Сапету и Ерохина в команде. Почему у Страндберга не получилось в «Урале»? Я не вправе давать оценку футболисту. Он точно уходит, у него заканчивается срок аренды. Давать молодому игроку оценки безнравственно. Я уже видел «спецов», которые ставили крест на молодых парнях, а они потом прогрессировали», – сказал Шох.