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    Черчесов: «Ерохин? Для опорника у него не самая худшая статистика»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о вызове в сборную полузащитников Дениса Черышева и Александра Ерохина, а также защитника Марио Фернандеса.

    – Рассматриваете ли вы Дениса Черышева в качестве футболиста основного состава?

    – Мой человек в Испании наблюдает за ним, присылает видео. Он стабильно играет за «Вильярреал», именно поэтому мы вызвали его в марте. Денис вышел на поле с Францией, чувствовал себя в составе сборной комфортно.

    – Как обстоят дела с русским языком у Марио Фернандеса?

    – Марио практически все понимает, но говорить ему гораздо тяжелее. Если возникают какие-то вопросы, с переводом помогает Паулино Гранеро. Кто-то быстро учит языки, кому-то это дается труднее, но это не самое главное качество для футболиста. Но мне хотелось бы, чтобы он больше говорил.

    – Сейчас очень много критикуют Александра Ерохина. Как относитесь к его статистике в РФПЛ (три забитых мяча и одна передача)?

    – В «Зените» практически весь сезон он играет второго опорного полузащитника, находясь далеко от атаки. Для такой позиции его показатели не самые худшие. При этом согласен, что ему нужно прибавлять, исправлять некоторые вещи. Этим мы и будем заниматься.

    Cостав сборной России на ЧМ-2018. Главные выводы

    Источник: РФС

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    12.05.2018 01:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 14 мая 2018, 16:15

      Ващета в Зените опорник Кранневитер. А Ерохин типа Глушакова - куда поставят.

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 14 мая 2018, 08:33

      в последнем туре сделал больше чем за весь сезон

      0
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 12 мая 2018, 08:48

      Ерохин еще не дотягивает до уровня Денисова.

      5
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      Рейтинг: +12332

      Вомбат > zigbert 12 мая 2018, 09:37

      Еще не дотягивает, но наверняка очень скоро дотянет. Под мудрым руководстом Черчесова. Сразу видно, что в футболе вы разбираетесь.

      0
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      Рейтинг: +1819

      gor77 12 мая 2018, 05:03

      И вновь повторю - из всех тренеров сборных, которые были вратарями, только у одного получилось - Дино Дзофф!!!

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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 12 мая 2018, 04:41

      Надеюсь, усатому теперь в кошмарах будет сниться Игорь Денисов!

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