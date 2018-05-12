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  • Черчесов: «Ерохин? Для опорника у него не самая худшая статистика»

Черчесов: «Ерохин? Для опорника у него не самая худшая статистика»

12 мая 2018, 01:04
6

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о вызове в сборную полузащитников Дениса Черышева и Александра Ерохина, а также защитника Марио Фернандеса.

– Рассматриваете ли вы Дениса Черышева в качестве футболиста основного состава?

– Мой человек в Испании наблюдает за ним, присылает видео. Он стабильно играет за «Вильярреал», именно поэтому мы вызвали его в марте. Денис вышел на поле с Францией, чувствовал себя в составе сборной комфортно.

– Как обстоят дела с русским языком у Марио Фернандеса?

– Марио практически все понимает, но говорить ему гораздо тяжелее. Если возникают какие-то вопросы, с переводом помогает Паулино Гранеро. Кто-то быстро учит языки, кому-то это дается труднее, но это не самое главное качество для футболиста. Но мне хотелось бы, чтобы он больше говорил.

– Сейчас очень много критикуют Александра Ерохина. Как относитесь к его статистике в РФПЛ (три забитых мяча и одна передача)?

– В «Зените» практически весь сезон он играет второго опорного полузащитника, находясь далеко от атаки. Для такой позиции его показатели не самые худшие. При этом согласен, что ему нужно прибавлять, исправлять некоторые вещи. Этим мы и будем заниматься.

Cостав сборной России на ЧМ-2018. Главные выводы

Источник: РФС
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Зенит Черышев Денис Фернандес Марио Ерохин Александр Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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Черкизовский Кот
1526089261
Надеюсь, усатому теперь в кошмарах будет сниться Игорь Денисов!
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gor77
1526090600
И вновь повторю - из всех тренеров сборных, которые были вратарями, только у одного получилось - Дино Дзофф!!!
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zigbert
1526104092
Ерохин еще не дотягивает до уровня Денисова.
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anri1703
1526276037
в последнем туре сделал больше чем за весь сезон
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тщмек 19
1526303735
Ващета в Зените опорник Кранневитер. А Ерохин типа Глушакова - куда поставят.
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