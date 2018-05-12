Черчесов: «Ерохин? Для опорника у него не самая худшая статистика»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о вызове в сборную полузащитников Дениса Черышева и Александра Ерохина, а также защитника Марио Фернандеса.

– Рассматриваете ли вы Дениса Черышева в качестве футболиста основного состава?

– Мой человек в Испании наблюдает за ним, присылает видео. Он стабильно играет за «Вильярреал», именно поэтому мы вызвали его в марте. Денис вышел на поле с Францией, чувствовал себя в составе сборной комфортно.

– Как обстоят дела с русским языком у Марио Фернандеса?

– Марио практически все понимает, но говорить ему гораздо тяжелее. Если возникают какие-то вопросы, с переводом помогает Паулино Гранеро. Кто-то быстро учит языки, кому-то это дается труднее, но это не самое главное качество для футболиста. Но мне хотелось бы, чтобы он больше говорил.

– Сейчас очень много критикуют Александра Ерохина. Как относитесь к его статистике в РФПЛ (три забитых мяча и одна передача)?

– В «Зените» практически весь сезон он играет второго опорного полузащитника, находясь далеко от атаки. Для такой позиции его показатели не самые худшие. При этом согласен, что ему нужно прибавлять, исправлять некоторые вещи. Этим мы и будем заниматься.

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