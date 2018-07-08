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  • Ерохин – о вылете России с ЧМ-2018: «В раздевалке было молчание и опустошение»

Ерохин – о вылете России с ЧМ-2018: «В раздевалке было молчание и опустошение»

8 июля 2018, 09:19
10

Полузащитник сборной России Александр Ерохин прокомментировал вылет команды с ЧМ-2018. В 1/4 финала россияне проиграли Хорватии (2:2; 3:4 – по пенальти).

«В раздевалке первое время было молчание. Мы расстроились, что не смогли продлить это чувство на турнире, которое объединило всю страну. Все болели за нас, и мы были единым коллективом. Сейчас опустошение. Надо подумать и двигаться дальше.

Со временем эмоции улягутся. Футбол – это игра с победителями и проигравшими. Мы хотели победить и все силы для этого отдали. Рады, что подарили стране праздник и что все были на празднике футбола», – сказал Ерохин.

Мужики – спасибо!

Источник: Sport24
Чемпионат мира Россия Ерохин Александр
Комментарии (10)
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nefar1on
1531034194
смолов на столе молча танцевал?
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Обер-КанцлерЪ
1531037103
Ерохин слаб для сборной, ничего не показал на ЧМ. И кстати гол не забил вчера, один был перед воротами, бил в упор практически! Уровень ниже ФНЛ, не понимаю что он делает в Зените и в сборной тем более.
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Рубик Докоян
1531040617
Габаритным игрокам играть в середине поля трудновато. Они уступают в скорости, маневренности, дриблинге и ещё во многих футбольных компонентах "малышам". Если нет индивидуальной техники работы с мячом, игрового футбольного интеллекта и точного обостряющего паса, они годятся только в разрушители. Тарасов как пример и иже с ним...
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zigbert
1531061739
Правильно , забыть все и двигаться дальше.
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