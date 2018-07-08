Ерохин – о вылете России с ЧМ-2018: «В раздевалке было молчание и опустошение»

Полузащитник сборной России Александр Ерохин прокомментировал вылет команды с ЧМ-2018. В 1/4 финала россияне проиграли Хорватии (2:2; 3:4 – по пенальти).

«В раздевалке первое время было молчание. Мы расстроились, что не смогли продлить это чувство на турнире, которое объединило всю страну. Все болели за нас, и мы были единым коллективом. Сейчас опустошение. Надо подумать и двигаться дальше.

Со временем эмоции улягутся. Футбол – это игра с победителями и проигравшими. Мы хотели победить и все силы для этого отдали. Рады, что подарили стране праздник и что все были на празднике футбола», – сказал Ерохин.

Мужики – спасибо!