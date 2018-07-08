Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ерохин – о вылете России с ЧМ-2018: «В раздевалке было молчание и опустошение»

    Полузащитник сборной России Александр Ерохин прокомментировал вылет команды с ЧМ-2018. В 1/4 финала россияне проиграли Хорватии (2:2; 3:4 – по пенальти).

    «В раздевалке первое время было молчание. Мы расстроились, что не смогли продлить это чувство на турнире, которое объединило всю страну. Все болели за нас, и мы были единым коллективом. Сейчас опустошение. Надо подумать и двигаться дальше.

    Со временем эмоции улягутся. Футбол – это игра с победителями и проигравшими. Мы хотели победить и все силы для этого отдали. Рады, что подарили стране праздник и что все были на празднике футбола», – сказал Ерохин.

    Мужики – спасибо!

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.07.2018 09:19
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 8 июля 2018, 17:55

      Правильно , забыть все и двигаться дальше.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 июля 2018, 12:03

      Габаритным игрокам играть в середине поля трудновато. Они уступают в скорости, маневренности, дриблинге и ещё во многих футбольных компонентах "малышам". Если нет индивидуальной техники работы с мячом, игрового футбольного интеллекта и точного обостряющего паса, они годятся только в разрушители. Тарасов как пример и иже с ним...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 8 июля 2018, 11:05

      Ерохин слаб для сборной, ничего не показал на ЧМ.
      И кстати гол не забил вчера, один был перед воротами, бил в упор практически!
      Уровень ниже ФНЛ, не понимаю что он делает в Зените и в сборной тем более.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Zenmaster 8 июля 2018, 11:40

      Может и прибавляет, но до уровня ФНЛ ему пахать и пахать ещё.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > Обер-КанцлерЪ 8 июля 2018, 11:44

      Ерохин с каждой игрой прибавляет -- есть у него потенциал ! Ещё годик в Зените и не узнать будет !!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54666

      MaxRnD > Zenmaster 8 июля 2018, 12:28

      Да, со СКА он тогда отмочил 4+1 ))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      nefar1on 8 июля 2018, 10:16

      смолов на столе молча танцевал?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 > nefar1on 8 июля 2018, 10:24

      На сей раз было иначе.....
      Очевидец утверждает : загнали под стол и заставили кукарекать )))))

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11