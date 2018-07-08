Мужики – спасибо!

Вы лучшая сборная России.

Абсолютная тишина. Когда парни стояли в подтрибунке, эмоции вокруг главного матча не звучали никак и нигде. Ничего общего с безразличием, спокойствием или апатией. Просто вся страна на пару минут задохнулась от напряжения, которое в таком масштабе от футбола не испытывала в принципе. Это как впервые увидеть снег или облака сверху, только в сотню раз круче. Потому что в случае со сборной России ты даже не знал, что можно вот так.

Вся страна – это реально вся страна. Сейчас нет откровения в том, что Исландия почти целиком следила за матчем с аргентинцами. Но мозг ощутимо сходит с ума, когда Россия смотрит футбол буквально всем составом. За пару минут до свистка мы выглянули из окна – на проспекте Мира почти не было машин. А в запоздалых наверняка висел смартфон с прямым эфиром из Сочи. Это другая планета.

Как и гол Черышева. Ну что тут можно написать. Денис – ты больной.

Все вышесказанное не ура-патриотизм. Это химия из головы, которую трудно изложить менее пафосно. Потому что жизнь к подобным вещам не готовила. Ни нас, ни Игнашевича с Кудряшовым и Марио Фернандесом. Хорватия забила глупейший легкий гол – после такого расположения защитников всплыли противные флешбэки про Уэльс и Англию. Хорошо, что Черчесову всецело плевать на сборную до и после собственной эпохи. Он смачно напихал пацанам, завел трибуны и докатил команду до перерыва.

Россия вообще сыграла не идеально. Врсалько и Стринич арендовали по комнате на чужой половине поля, но парни Черчесова так и не выскочили в контратаку по свободным флангам. Дзюба цеплялся за мяч кратно меньше, чем в матчах с Испанией и Египтом (62% выигранных единоборств против 30%). Наши пропустили мимо ушей предупреждения по Крамаричу и дали полную свободу самому мобильному игроку Хорватии. В итоге этот человек довел до завершающей стадии атаку, которая чуть не сломала штангу.

Но сейчас не про тактику. Об ошибках и достижениях Черчесова напишут много и завтра – в эту секунду важнее одна эмоция. Даже не от голешников Черышева, серии пенальти или поражения хорватам. Апофеоз России на чемпионате мира уместился в лице Акинфеева после той самой штанги. За полмесяца мы пришли от ярой ненависти и отчаяния к тотальному кайфу от русского футбика. В прошлой жизни от громадного везения сборной харкнули бы на пол. В новой – пропотели насквозь и ухмыльнулись. Прямо как Игорь.

Мы наконец синхронизировались с командой, друг с другом и вообще происходящим в стране. В нашей истории это случалось преступно редко – практически никогда. Но после того крупного плана Акинфеева за окном, дома и в интернете все именно и окончательно вместе. Выход или невыход в полуфинал в подобной ситуации уже ничего не меняет.

Ну проиграли по пенальти. Плевать. Мужики – спасибо!

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