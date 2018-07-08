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    Мужики – спасибо!


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    Голосов: 24
    08.07.2018 12:40
    Вы лучшая сборная России.

    Абсолютная тишина. Когда парни стояли в подтрибунке, эмоции вокруг главного матча не звучали никак и нигде. Ничего общего с безразличием, спокойствием или апатией. Просто вся страна на пару минут задохнулась от напряжения, которое в таком масштабе от футбола не испытывала в принципе. Это как впервые увидеть снег или облака сверху, только в сотню раз круче. Потому что в случае со сборной России ты даже не знал, что можно вот так.

    Вся страна – это реально вся страна. Сейчас нет откровения в том, что Исландия почти целиком следила за матчем с аргентинцами. Но мозг ощутимо сходит с ума, когда Россия смотрит футбол буквально всем составом. За пару минут до свистка мы выглянули из окна – на проспекте Мира почти не было машин. А в запоздалых наверняка висел смартфон с прямым эфиром из Сочи. Это другая планета.

    Как и гол Черышева. Ну что тут можно написать. Денис – ты больной.

    Все вышесказанное не ура-патриотизм. Это химия из головы, которую трудно изложить менее пафосно. Потому что жизнь к подобным вещам не готовила. Ни нас, ни Игнашевича с Кудряшовым и Марио Фернандесом. Хорватия забила глупейший легкий гол – после такого расположения защитников всплыли противные флешбэки про Уэльс и Англию. Хорошо, что Черчесову всецело плевать на сборную до и после собственной эпохи. Он смачно напихал пацанам, завел трибуны и докатил команду до перерыва.

    Россия вообще сыграла не идеально. Врсалько и Стринич арендовали по комнате на чужой половине поля, но парни Черчесова так и не выскочили в контратаку по свободным флангам. Дзюба цеплялся за мяч кратно меньше, чем в матчах с Испанией и Египтом (62% выигранных единоборств против 30%). Наши пропустили мимо ушей предупреждения по Крамаричу и дали полную свободу самому мобильному игроку Хорватии. В итоге этот человек довел до завершающей стадии атаку, которая чуть не сломала штангу.

    Но сейчас не про тактику. Об ошибках и достижениях Черчесова напишут много и завтра – в эту секунду важнее одна эмоция. Даже не от голешников Черышева, серии пенальти или поражения хорватам. Апофеоз России на чемпионате мира уместился в лице Акинфеева после той самой штанги. За полмесяца мы пришли от ярой ненависти и отчаяния к тотальному кайфу от русского футбика. В прошлой жизни от громадного везения сборной харкнули бы на пол. В новой – пропотели насквозь и ухмыльнулись. Прямо как Игорь.

    Мы наконец синхронизировались с командой, друг с другом и вообще происходящим в стране. В нашей истории это случалось преступно редко – практически никогда. Но после того крупного плана Акинфеева за окном, дома и в интернете все именно и окончательно вместе. Выход или невыход в полуфинал в подобной ситуации уже ничего не меняет.

    Ну проиграли по пенальти. Плевать. Мужики – спасибо!

    Он тренировался пьяным и отказал «Реалу». А сейчас – лучший защитник России

    Черчесов решит твои проблемы. Игра «Бомбардира»

    Телеграм автора, которого отвезли в психушку

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 24
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    Комментарии79
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 11 июля 2018, 05:38

      Смолов не для сборной, а только для команд

      0
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      Рейтинг: +2389

      serglider 8 июля 2018, 21:44

      Ну, фейерверк брызнув искрами надежды и оптимизма растворился в сочинской ночи... За что сказать "спасибо" этой сборной и Черчесову? Что "посчасливилось" удачно попасть в группу с двумя мусульманскими сборными в период их религиозного праздника и поста, обыграли две сборные с недоедающими футболистами))) Ураааа!!! Потом разгром от Уругвая, но... эпохальная задача выйти из группы выполнега! Дальше Испанцы с их тренерской чехардой прямо на ЧМ 1:1 и "отскочили на пенальти (отдельное спасибо Акинфееву). Дальше хорваты, такие же "марафонцы" с пенальти как и мы (опять повезло) итог 2:2 и "непрокатило" по пенальти! То есть при идеальной группе, сказочной сетке и расписании "под нас" имеем 1/8 и... писаемся кипятком! Лично я разделил "призовые" с теми кто вытаскивал шары на жеребьевке, а так же составлял под нас расписание ЧМ))) Кого можно отметить из наших футболеров? Черышев, Дзюба, Головин, Игнашевич (как ни странно и уже... закончил карьеру), Акинфеев - ВСЕ! Остальные - поленья, пеньки и прочая бесполезная утварь на поле. Какие дальнейшие турнирные перспективы у сборной на чемпионатах? НИКАКИХ! 60-70 место в списке ФИФА, гарантирует нам группы в отборе на ЧЕ и ЧМ с двумя топ-сборными, которых даже дома мы победить ни как не можем, более того мы "середникам" регумярно проигрываем в гостях! То есть если не подойдет талантливая молодежь (а ее просто нет), мы как минимум на 8 лет остаемся без большох футбольных турниров! После "луча солнца" наступит неминуемо "полярная ночь", после пира долгое похмелье... Общий вывод: Черчесову - спасибо! и чемодан - вокзал (это нужно было обязательно сделать после КК!) С уходом Игнашевича, больше некому "цементировать" защиту! Нужен тренер в кратчайшие сроки способный поставить игру сборной в защите... И срочно что-то делать с детским футболом... причем еще вчера...

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      Рейтинг: +211

      х** вам всем > serglider 8 июля 2018, 21:52

      100 процентов+++

      0
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      Рейтинг: +466

      De_Frenki > serglider 8 июля 2018, 22:11

      Согласен с тобой мужик...но ты забыл упомянуть суперМарио!Это был эталон самоотдачи.....хоть и бразил

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      Рейтинг: +107

      Efenval777 > serglider 9 июля 2018, 06:05

      60-70го место вроде не должно быть) после ЧМ мы должны вскачить вверх по рейтингу, поэтому будем опять надеяться на слабых соперников)

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      Рейтинг: +751

      justozavr > Efenval777 9 июля 2018, 09:29

      если было бы вам не лень, то могли бы глянуть в конце июня сборная уже была на 39 месте, но это еще до матча с Испанией, а после матча с Испанией ориентировочно наши прыгнули на 30 место (может чуть выше)

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      Рейтинг: +107

      Efenval777 > justozavr 12 июля 2018, 10:04

      про что я и говорю) а рейтинг жду послу ЧМ)

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      Рейтинг: +644

      кран 8 июля 2018, 18:07

      Хочу сказать спасибо сборной России по футболу за ЧМ18! Вы доказали, что вы мужики!!! Не за один матч не стыдно! И ваши слезы после четвертьфинала тому доказательство! Я вами горжусь!!! #ГончаренкокупиЧерышева

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      Рейтинг: +2389

      serglider > кран 8 июля 2018, 21:51

      А что Гончаренко уже собственник ЦСКА?

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      Рейтинг: +153

      Scorp 63 8 июля 2018, 16:50

      Был неправ, когда не верил в сборную России перед ЧМ, прошу прощения перед всеми кто совершил это грандиозное зрелище, это прекрасный и неповторимый спектакль-его Величество ФУТБОЛ!!! Спасибо ребята, я горжусь Вами!!! Низкий поклон всему тренерскому составу!!!
      И всё-таки нашу сборную должен вести к победам российский тренер.)

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      Рейтинг: +12338

      Вомбат 8 июля 2018, 12:51

      Больше этих игроков мы не назовем кривоногими зажравшимися миллионерами. Кроме двоих. У обоих фамилии почти одинаковые. Интересно, это знак?

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      Рейтинг: +2389

      serglider > Вомбат 8 июля 2018, 21:56

      Начнется отборочный турнир на ЧЕ, поверь болельщику со стажем, все "кривоногие", "косоглазые" и "тупорылые" эпитеты с нова прочно "приклеются" к российским футболерам... Лучше играть дома они не станут, а играть в гостях как они играют - это позорище и стыд!

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      Рейтинг: +440

      Аэратор 8 июля 2018, 12:09

      спасибо парням. 2 года плевали в их сторону, а они доказали, что они мужики.думаю вся страна испытала опустошение после серии пенальти, хотелось большего. Но ведь не верили, что из группы выйдем, ждали провала,а оно во как вышло. СПАСИБО МУЖИКИ столько эмоций как на этом ЧМ давно не испытывали.

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      Рейтинг: +2389

      serglider > KPCCSPB 8 июля 2018, 21:59

      Федя "берег" свои ноги для "жирного" забугорного контракта, походу Казахстан то место где он может продолжить свою карьеру за бугром)))

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      Рейтинг: +834

      val-berezko 8 июля 2018, 11:51

      Спасибо за борьбу!

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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 8 июля 2018, 11:06

      Ребят, на фоне того, что вся сборная молодцы в целом, мне хочется сказать огромнейшее спасибо за весь ЧМ Сергею Игнашевичу!!! На высочайшем уровне отыграл наш ветеран! Не безошибочно, но дак ему ведь не 27 лет) Просто умничка!!! В нужный момент просто как супергерой нашей страны пришел и помог!

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 8 июля 2018, 08:59

      Спасибо парни,гордимся!!!Проигранная битва,не значит что проиграна война,готовьтесь к Евро,теперь мы будем в вас верить всегда и ждем новых успехов и побед!!!...

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      Рейтинг: +2389

      serglider > KOLBIS 8 июля 2018, 22:01

      С такой игрой в защите, при чем уже без Игнашевича, лет 8 будем без ЧЕ и ЧМ...

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 июля 2018, 08:45

      Я ещё не видел, чтобы кто-то хвалил ЦСКА. Вот и спасибо им - костяк сборной именно от них: Акинфеев, Игнашевич, Фернандес, Дзагоев, Головин! Молодцы армейцы, что молодёжь раскрывают, своими русскими играют. Народная команда. Дзюба - мужик, сказал, что будет бороться до последнего, так и сделал. Черышев вообще мировой уровень показал! Какие голы, какие прорывы и обводки.
      Всем спасибо, Смолова в Сибирь лес валить.

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      Рейтинг: +2389

      serglider > Cules2013 8 июля 2018, 22:13

      Какой"костяк"? Игнашевич уже завершил карьеру... Дзагоев хронически подвержен травмам, Фернандес играет нестабильно... Остается Головин и Акинфеев - два человека и это "костяк" ЦСКА в сборной)))

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