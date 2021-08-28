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    Черчесов решит твои проблемы. Игра «Бомбардира»

    Станислав Черчесов может все: спасти «Амкар», выиграть чемпионат Польши, забраться в четвертьфинал ЧМ-2018. Единственное, чего он никак не успеет – ответить на вопросы каждого из нас. Но «Бомбардир» придумал, как быть. Мы создали генератор цитат Черчесова! Спросите главного тренера России прямо тут – и он моментально даст совет или поделится мудрой фразой. 

    Какие вопросы можно задавать? Абсолютно любые. И спортивные, и личные, и философские. «Как пройти Хорватию?», «Сдам ли я экзамены?», «В чем смысл жизни» – Станислав Черчесов объяснит. Но помните: иногда афоризм кажется туманным, а его значение надо разгадать. 

    Как играть:

    1. Напишите вопрос, просьбу, тему в поле ввода.

    2. Нажмите на кнопку «Решить».

    3. Наслаждайтесь.

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    Комментарии30
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      Рейтинг: +370

      GrizzlyD 28 августа 2021, 08:16

      Чтоб будет с карпиным в сборной

      Ответ: мы изменились, потому что жизнь заставила

      0
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      Рейтинг: +12

      keklik 26 августа 2020, 00:37

      Когда нам начать вам верить?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 23 февраля 2019, 00:38

      Пусть доктор Черч занимаемся своими делами, нечего ему тут делать

      0
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      Рейтинг: +59

      visi 22 сентября 2018, 20:02

      Главвреда на мыло!

      1
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      Рейтинг: +59

      visi 22 сентября 2018, 20:02

      У редакции фантазия закончилась! Ужас что твориться, стоило уйти и они сразу скатились вот в это!!!

      0
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      Рейтинг: +54992

      MaxRnD 18 сентября 2018, 19:02

      Генератор случайного бреда ))

      4
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      Рейтинг: +92

      Eighty 15 августа 2018, 19:18

      - Газзаев пёс?
      - Пощёчина в определённый момент в правильное время полезна

      2
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      Рейтинг: +11526

      alex1951 6 августа 2018, 04:40

      я то думал....
      вопрос то конкретный ,а вот ответы невпопад....
      недоработали....

      3
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 августа 2018, 12:51

      ххы..смишшно..
      --Правая нога короче левой..?
      -----Мы изменились.потому что жизнь заставила...

      спасипки.
      Думал три позвоночных грыжи дают эффект.
      ФФФуффф!)))

      4
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      Рейтинг: +26

      MAE 2 августа 2018, 19:21

      Есть,,косарь? ответ:У нас есть девиз-'Свобода,но ответственность',потому что только свободный человек может себя проявлять.

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