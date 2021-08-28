Станислав Черчесов может все: спасти «Амкар», выиграть чемпионат Польши, забраться в четвертьфинал ЧМ-2018. Единственное, чего он никак не успеет – ответить на вопросы каждого из нас. Но «Бомбардир» придумал, как быть. Мы создали генератор цитат Черчесова! Спросите главного тренера России прямо тут – и он моментально даст совет или поделится мудрой фразой.

Какие вопросы можно задавать? Абсолютно любые. И спортивные, и личные, и философские. «Как пройти Хорватию?», «Сдам ли я экзамены?», «В чем смысл жизни» – Станислав Черчесов объяснит. Но помните: иногда афоризм кажется туманным, а его значение надо разгадать.

Как играть:

1. Напишите вопрос, просьбу, тему в поле ввода.

2. Нажмите на кнопку «Решить».

3. Наслаждайтесь.

Вперед!