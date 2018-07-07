Хорватия – монстры. Но слабое место есть

Верим.

Хорватия кратно сильнее испанцев. Те определились с тактикой еще год назад, включили климат-контроль и катали исключительно от себя. Позволял космический состав с вышколенной философией – но система работала ровно до первой структурной проблемы. Из-за двуличия Лопетеги команда сломалась психологически, отмучилась в группе и уехала домой после встречи с первым же тренером-антивирусом.

Черчесов классно разбирает соперников. Саудовскую Аравию порвали высоким прессингом, Египет закошмарили навесами, у Испании выключили Бускетса и заставили Иско таскать мяч. Станислав Саламович круто давит на слабейшее/отравляет сильнейшее качество соперников, но в четвертьфинале попалась сборная с многоярусной тактикой. На все плюсы и примочки хорватов может просто не хватить яда.

Перешич-Манджукич-Ребич

Россия и Хорватия – лучшие на чемпионате мира по игре головой. Вообще и на чужой трети поля в частности. Вот только у нас цифры делает один Дзюба (Артем – бог), а они оставляют впереди три равноценных форварда. Именно поэтому даже с ультрапасующим центром парни Далича нередко отдают территорию и мяч, ожидая шанса для вертикальной передачи. Предсказать ее направление почти невозможно. Перешич (слева), Манджукич (по центру) и Ребич (справа) одинаково хорошо цепляются и превращают скидки партнеров в опасные моменты. Они и позиции рокируют без проблем – чего стоит только опыт Марио на левом фланге «Ювентуса».

Плюс у хорватов есть две идеальных катапульты для забросов на трио нападающих. Ракитич и Модрич отдали по 17 точных лонгболов за турнир, причем полузащитник «Барсы» не играл против Исландии. Оба – в десятке лучших на ЧМ по отрезанным соперникам в среднем за пас (2,9 и 2,6 соответственно). Это страшно.

Вчера бельгийцы защищались по схеме 4-3-3 с Азаром, Де Брюйне и Лукаку впереди. При этом всего семь игроков за линией мяча против перманентно атакующей Бразилии – явная авантюра.

Златко Далич не рискует абсолютно. Во-первых, сравнивать владение России с комбинациями от Неймара, Коутиньо или Марсело как-то неловко. Во-вторых, хорваты не сядут к своей штрафной на весь матч – они будут рвать темп и постоянно менять рисунок. Это еще страшнее.

Модрич

Играться с тактикой по ходу встречи и тем более внутри одной атаки опасно. Но у Хорватии есть человек, который управляется с этим лучше всех в мире. Чтобы подробно расписать все достоинства Модрича, нужно несколько дней. Давайте тезисно. К очевидным плюсам Луки относятся:

1. Продвижение мяча на любое расстояние через пас

twit text — The Football Arena (@BantsFootballFC) June 21, 2018

2. Продвижение мяча через дриблинг (1,3 обводки за матч – много для центрального полузащитника)

3. Грамотное создание большинства на любых участках поля

4. Бесконечно гибкое позиционное взаимодействие с партнерами (на ЧМ Модрич уже сыграл опорника в 4-2-3-1, десятку в 4-2-3-1 и бокс-ту-бокс в 4-3-3)

5. Одинаково полезная работа в разрушении и созидании (2,3 отбора + 2,4 перехвата за матч)

6. Отличная поддержка и триггер прессинга

7. Прекрасный выход из-под прессинга

А еще на чемпионате мира мы узнали, что Модрич шикарно кладет издали и не ломается ментально даже после незабитого пенальти на последних минутах второго экстра-тайма с капитанской повязкой на плече. Даже когда параллельно его недолюбливает вся страна.

Иными словами. Этот футболист сочетает девять два качества, за которые ему нужно давать «Золотой мяч» каждый день. Он умеет делать на поле все + ничего не умеет делать плохо. Перед плей-офф вы так хотели Португалию, потому что одного Роналду сдержать легче, чем целый табор испанских звезд. Как насчет сдержать Модрича?

Крамарич

У Хорватии есть два скрытых героя: Брозович и Крамарич. Первый почти точно не выйдет против России в старте. Брозовича выпускали в качестве персональной опеки для Месси (и он справился в отличие от Ковачича в Классико) и не менее персональной опеки для Эриксена (снова молодцом). Головин еще не дорос до человека, ради которого Далич разменяет дополнительный атакующий потенциал.

Крамарич в сборной до чемпионата мира – блеклый и низкорослый дублер Манджукича. Крамарич на ЧМ – поддерживающий форвард с бесконечной работоспособностью. В основном он выполняет всего два маневра, но оба значительно раскрывают Модрича. Андрей – первая альтернатива длинной передаче на Перишича/Ребича/Манджукича. То есть именно за счет него во многом регулируется стиль. Андрей же нередко опускается в опорную зону для первого паса от центральных защитников, притягивая лишнего соперника и освобождая пространство для капитана.

Выключить Модрича полностью нереально, но сделать его жизнь гарантированно сложнее можно. Для этого нужно давить не на мастера, а на подмастерье.

Хорватии трудно под прессингом

Врсалько и Стринич – крайне атакующие защитники. Временами они поднимаются слишком рано и слишком высоко. Тогда Хорватия теряет возможность сделать осознанный билд-ап и вынужденно выходит верхом или ошибается. Мы помним – на втором этаже у парней полный порядок. Но планомерное давление от Дании в итоге порушило хорватскую стройность. Парни Далича не создали голевых шансов с 55-й по 90-ю минуту, при этом по инерции играя первым номером.

Черчесов научил и прессинговать, и следить за стерильным владение соперника. Первый скилл Россия показала в группе. Второй – против Испании. Сегодня нужно расчехлить все и сразу. Тогда есть шанс на полуфинал. Полуфинал. Полуфинал…

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