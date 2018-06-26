Нам повезло. Испания удобнее Португалии

Лучше Рамос и Пике, чем Роналду.

Испания – страшный соперник. Их владением можно вскрывать сейфы в Пентагоне, а дуэль Диего Косты с Кутеповым лучше не показывать детям. В первом приближении выход на команду Йерро действительно похож на кошмар.

Россия сядет в оборону – только идиот на месте Черчесова устроил бы открытый футбол. Португалии против низкой защиты и компактного центра тяжело. Сантуш выиграл чемпионат Европы вторым номером и стратегию перед ЧМ не менял. Спустя два года его парни меньше сушат игру и на уровень креативнее в позиционных атаках, но проблемы в билд-апе ощущались и против Ирана, и против Марокко. В первом тайме с иранцами Криш трижды ударил из-за штрафной. Это лакмус – команде не хватает предпоследнего и последнего паса.

Португалия не стесняется уходить во фланг под навесы и прострелы для Роналду (отсюда 17 угловых за групповой этап). Криштиану – бог на втором этаже, но несыгранной связке Игнашевич-Кутепов легче попрыгать, чем не проспать свободные зоны под давлением самого отлаженного в мире контроля. Тем более защитникам поможет Дзюба, который снял 12 мячей наверху в против Година и Кавани.

Артем – самый стабильный и бодрый футболист России на ЧМ. Его основное достоинство – мощь. Это качество очень трудно применить в борьбе с Рамосом и Пике, а Черчесов строит контратаки в основном через вертикальный пас Дзюбе. Вот вам еще одна причина радоваться супервозрастным Фонте и Пепе в 1/8 финала. Они как раз страдали от быстрых выпадов Марокко (4 голевых шанса с контратак) и Ирана (3).

В идеальном мире желаемый выбор между Испанией и Португалией очевиден. А теперь откроем глаза.

На этом чемпионате убийственное владение Испании превратилось в стереотип. Их полузащита безумно нестабильна: против Ирана выпадали Иско с Иньестой, с Марокко – Алькантара и Давид Сильва, в первом туре – Коке. Попав в кризисную ситуацию в последнем тайме групповой стадии, команда не улучшила игру, а окончательно развалила рисунок и сбилась на забросы от боковых линий. Единственный опасный момент в этом отрезке (удар головой Иско) и гол пришли как раз с флангов. Это не укладывается в модель Испании, а значит им повезло. И значит, их можно и нужно выдавливать в края.

Доминирование Рамоса и Пике над Дзюбой тоже сомнительно. Первый гол Марокко – результат прессинга и контратаки. В организации подобных вещей Артем чуть ли не лучший на турнире. Второй гол Марокко – удар головой из-под Рамоса. На этом видео нет защитника, у которого нельзя выиграть верх или единоборство.

Получается, что на деле слабые стороны потенциальных соперников совпали. Вот только Роналду с партнерами играют в свой футбол. Парни Йерро – нет. Тезис «одного Роналду сдержим, а у испанцев все монстры» устарел по ходу турнира. Они сами осознают проблему: их тренерский штаб хотел Уругвай. России выпал оптимальный вариант.

Если не считать Иран.