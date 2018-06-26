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    Нам повезло. Испания удобнее Португалии


    2.7
    Голосов: 19
    26.06.2018 00:13
    Лучше Рамос и Пике, чем Роналду.

    Испания – страшный соперник. Их владением можно вскрывать сейфы в Пентагоне, а дуэль Диего Косты с Кутеповым лучше не показывать детям. В первом приближении выход на команду Йерро действительно похож на кошмар.

    Россия сядет в оборону – только идиот на месте Черчесова устроил бы открытый футбол. Португалии против низкой защиты и компактного центра тяжело. Сантуш выиграл чемпионат Европы вторым номером и стратегию перед ЧМ не менял. Спустя два года его парни меньше сушат игру и на уровень креативнее в позиционных атаках, но проблемы в билд-апе ощущались и против Ирана, и против Марокко. В первом тайме с иранцами Криш трижды ударил из-за штрафной. Это лакмус – команде не хватает предпоследнего и последнего паса.

    Португалия не стесняется уходить во фланг под навесы и прострелы для Роналду (отсюда 17 угловых за групповой этап). Криштиану – бог на втором этаже, но несыгранной связке Игнашевич-Кутепов легче попрыгать, чем не проспать свободные зоны под давлением самого отлаженного в мире контроля. Тем более защитникам поможет Дзюба, который снял 12 мячей наверху в против Година и Кавани.

    Артем – самый стабильный и бодрый футболист России на ЧМ. Его основное достоинство – мощь. Это качество очень трудно применить в борьбе с Рамосом и Пике, а Черчесов строит контратаки в основном через вертикальный пас Дзюбе. Вот вам еще одна причина радоваться супервозрастным Фонте и Пепе в 1/8 финала. Они как раз страдали от быстрых выпадов Марокко (4 голевых шанса с контратак) и Ирана (3).

    В идеальном мире желаемый выбор между Испанией и Португалией очевиден. А теперь откроем глаза.

    На этом чемпионате убийственное владение Испании превратилось в стереотип. Их полузащита безумно нестабильна: против Ирана выпадали Иско с Иньестой, с Марокко – Алькантара и Давид Сильва, в первом туре – Коке. Попав в кризисную ситуацию в последнем тайме групповой стадии, команда не улучшила игру, а окончательно развалила рисунок и сбилась на забросы от боковых линий. Единственный опасный момент в этом отрезке (удар головой Иско) и гол пришли как раз с флангов. Это не укладывается в модель Испании, а значит им повезло. И значит, их можно и нужно выдавливать в края.

    Доминирование Рамоса и Пике над Дзюбой тоже сомнительно. Первый гол Марокко – результат прессинга и контратаки. В организации подобных вещей Артем чуть ли не лучший на турнире. Второй гол Марокко – удар головой из-под Рамоса. На этом видео нет защитника, у которого нельзя выиграть верх или единоборство.

    Получается, что на деле слабые стороны потенциальных соперников совпали. Вот только Роналду с партнерами играют в свой футбол. Парни Йерро – нет. Тезис «одного Роналду сдержим, а у испанцев все монстры» устарел по ходу турнира. Они сами осознают проблему: их тренерский штаб хотел Уругвай. России выпал оптимальный вариант.

    Если не считать Иран.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global
    Рейтинг: 2.7 Голосов: 19
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    Комментарии64
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      Рейтинг: +10

      Efrosya 16 мая 2021, 12:42

      Испания лучше для тех кто кому нравятся яхты - это чудесная страна. Испанцы обожают ходить под парусом и основали великолепную обстановку для яхтинга. Так же в стране большее обилие климатических для этого, обустроенные марины и пляжи. Если кто то захочет арендовать там яхту, в таком случае на сайте https://yachtcharterinspain.com/ есть вариант забронировать яхту в тех местах.

      0
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      Рейтинг: +10

      Korp 12 мая 2021, 11:11

      Хоть Испания, хоть Португалия-всё равно

      0
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      Рейтинг: +69

      доктор 48 27 июня 2018, 16:09

      Поживём --увидим!!

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 27 июня 2018, 13:10

      Хватит петь "диферамбы" нашей сборной. Пусть Испанию победят, тогда и видно будет, что и как.

      0
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      Рейтинг: +152

      sampos 27 июня 2018, 08:32

      Как надоели эти постоянные авансовые мажорные дифирамбы прессы и ведущих о нашей сборной и игроках. Конечно появились положительные качества сборной после длительных проигрышей, но нельзя же так расхваливать, как будто мы уже чемпионы мира. Об этом нам уже "намекнули" уругвайцы. Уже многими болелами выявлена "отрицательная полярность" (может это и не от него зависит) комментатора Гусева,- как только он ведёт репортаж, то жди проигрыша. Моё мнение: на нашем ЧМ 2018 все сборные очень сильные по сравнению с нашей, поэтому и цена любой победы будет очень высокой. Вот тогда и будем цыплят по осени считать. Удачи нам.

      0
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      Рейтинг: +113

      larin80 27 июня 2018, 06:41

      Португалия и Испания сейчас примерно равны,как показал групповой этап..используй иранец свой момент в концовке при счёте 1:1 и сейчас бы Иран обсуждали как соперника)) Другое дело,что в плей-офф и те,и другие скорее всего подтвердят свой класс,а нам может помочь чудо,героизм и сумасшествие на трибунах и вокруг..

      0
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      Рейтинг: +551

      avera 26 июня 2018, 20:06

      Нам повезло что мы хозяева ЧМ.А то по статистики должны мимо мундиаля.

      1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 26 июня 2018, 18:43

      Бредятина полнейшая... К сожалению наша сборная не Голландия образца ЧМ-14... И говорить про везение... Такое ощущение что у авторов подобных статей после 0:3 от Уругвая мозги вспотели... Очнитесь..

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 26 июня 2018, 17:01

      Странная статья, аргументы очень слабенькие. Испанцы опасны своим комбинационным футболом. Чего я уже давно не видел у португальцев. Нашу защиту просто разорвать могут передачами и обводками на скорости. Повезло, так повезло.

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      Рейтинг: +4934

      polt 26 июня 2018, 16:02

      Быстрей всего сами себе чего-нибудь да привезем. Задача-максимум выполнена, дальше нам ничего ни светит. Чуда не случится и Черчесов все равно ФИЗРУК.

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