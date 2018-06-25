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    Россия сгорела Уругваю. Но это нормально


    3.2
    Голосов: 12
    25.06.2018 18:51
    Неожиданный вывод по первому поражению Черчесова на ЧМ.

    Испания хочет в соперники Уругвай. Йерро сам сказал: «У Табареса искушенная команда, а Кавани и Суарес создают голы из ничего. Но русские парни в отличной моральной и физической форме – против них гораздо сложнее». Вряд ли желание испанцев изменилось, хотя в третьем матче Россия откровенно поплыла.

    Поплыла не всем составом, но достаточно глубоко. Дзюба играл с прежней отдачей, мимикой и полезностью (эффективный прессинг плюс ключевой пас на Черышева). Не выпадали сам Денис и Черчесов: первый пробежал больше всех до замены из-за красной Смольникова, а тренер оптимально среагировал на удаление. Пожал руку Игорю и попросил трибуны достойно поаплодировать игроку.

    Остальные много ошибались в пасе (79% точности) и несколько раз киксанули при выносах. Самедов отправил три стандарта на трибуны, а Акинфеев носился с мячом далеко от ворот. Подобные моменты, как и неосознанный подкат сидевшего на карточке Смольникова – главный симптом дрожащих ног и расфокуса. Шок объясним: на голевой штрафной Суареса почти сразу наложился автогол. Такие мячи не связаны с тактикой или структурными ошибками. Они по-футбольному случайны, а поэтому убивают гораздо сильнее. Особенно когда залетают оптом с меньшинством на сдачу.

    Россия попала под ледяной душ, но после сказочной игры в первых матчах это полезно. Команда помучилась на притихшем стадионе и почитает неприятные шутки про анти-переобувание. В плане психологии сборная почти вернулась к условиям по умолчанию: праздник нужно колдовать заново. А тогда получилось здорово. Вот только лютая ненависть за забором сменилась на осторожную веру. Этот очень важный нюанс, поскольку чемпионат мира уже идет.

    Тем более катастрофы ноль. Сборная проиграла Уругваю в сущности неважном матче – мы же не выбирали более удобного соперника на четвертьфинал. Хотя бы потому, что сюжет в соседней группе непонятный. И потому, что альтернатива между Испанией и Португалией правда не принципиальна.

    Россия сначала пропустила первой и впервые за турнир потренировалась отыгрываться. Россия устроилась на минус два с красной и потренировалась спасать матч. В мире адекватных людей в таких сложностях против команд с Роналду или Рамосом нет ничего зазорного. Но пчел боятся до истерики сильно, пока жало впервые не вопьется в задницу. Дальше не так страшно.

    Черчесов бросил три замены за час. Ни одна не изменила матч радикально, зато Дзюбе чуть не сломали нос. В следующий раз коуч сыграет грамотнее. Страна покричала за сборную вне состояния аффекта – закалились. Головин и Черышев отдохнули – это просто хорошо. Мы все получили огромный опыт, поэтому не стоит расчехлять хейтомет.

    Худший поступок сейчас – вернуть из прошлого остервенелую злость. Потому что за окном сегодня. До Уругвая мы были в плей-офф чемпионата мира впервые за 32 года. После Уругвая мы в плей-офф чемпионата мира впервые за 32 года. Все остальные выводы отложим до конца ЧМ. А в первый день июля нужно хорошенько вжарить.

    Многие думают, что Суарес – негодяй. Это вообще не так

    Художница нарисовала Черчесова и Салаха грудью. Мы с ней поговорили

    Телеграм-канал автора, который топит за Россиюшку до конца

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global
    Рейтинг: 3.2 Голосов: 12
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 26 июня 2018, 19:18

      Смольников на евро матчи сливал и здесь продолжил явно ставочку сделал на красную в первом тайме с коф. 7.0

      1
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      Рейтинг: +1447

      Toomans 26 июня 2018, 11:43

      Чернокожего судью поставили спецом, чтобы попытаться вывести нашу сборную "на болевой" и обвинить в расизме. Судил он ужасно и с отсутствием профессиональной этики - ибо не давал играть совсем, морозил игру как мог, постоянно останавливал и разговаривал. Мое мнение ,что парень просто в себя поверил и решил сконцентрировать внимание на себе, а не на матче.

      Приведу в пример того же Бриха - на матче балканской Швейцарии с Сербией он давал играть и если фол, то пресекал все разговоры (разговоры со швейцами на немецком, на что жаловался Коларов, не актуальны, ибо судья должен максимально доходчиво доносить свои решения). Еще лучше судит Куйперс - того практически вообще не видно, а ошибок практически нет.

      -1
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      Рейтинг: +46

      Mihal822 26 июня 2018, 11:27

      Неожиданный результат от нашей сборной, т.к. я думал будет минимум 4:0 в пользу Уругвая! А так все по сути ожидаемо - первый серьезный соперник и сборная России обдристала ляжки! Зато сколько понтов было после двух побед, а в итоге мы даже просто в штрафную навесить не можем! И что меня больше всего напрягает, так это лизоблюдство со стороны комментаторов, до такой степени , что хотелось смотреть матч без звука! Такую чушь несут, что складывается впечатление, как буд-то они считают, что зритель - полный ноль в футболе и ему можно вливать любые помои в уши, лишь бы он думал, что наша Говносборная действительно достойно играет!

      1
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      Рейтинг: +4934

      polt 26 июня 2018, 11:26

      Опять не было ни игры, ни команды. Досадно, ну да ладно! Может с Испанией чего нибудь отморозят. А Саламыча убирать надо по любому.

      1
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 26 июня 2018, 11:02

      Вообще смольников привозил и в ЧЕ-2016! со словаками его Мак на фланге переигрывал, а бэйл в матче с Уэльсом, так вообще его не замечал! Черчесов угадал с составом на первые две игры, но вот замены нашу игру сильно ослабили! Миранчук, который должен был быть мозгом, получал мяч и не знал, что с ним делать, Смольников и Кудряшов должны были эффективно заменить Фернандеса с Жирковым, но заменили плохо! Кудряшев атаку поддержать не может, а про Смольникова я вообще молчу, все ВСЁ видели! Но не будем унывать - вернётся Головин, Черышев, Жирков и Фернандес и это будет уже другая сборная!

      1
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      Рейтинг: +468

      Alemann 26 июня 2018, 10:37

      Кто-то другого результата ожидал? Я еще до начала ЧМ писал, что 15-кратный обладатель Копа Америка укатает российскую сборную в газон. Больше удивляет поражение Египта от Саудовской Аравии. Вот действительно, не ждал.

      1
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 26 июня 2018, 10:37

      На данное поражение можно смотреть по-разному: с одной стороны-команда задачу-минимум выполнила, из группы вышла,свои призовые все получат,да и игра эта решающего значения не имела,а с другой стороны-команда показала все свои худшие качества,схожие с весенними контрольными играми-обнажились старые проблемы,в том числе и с опорником,а исполнение стандартов,кроме досады,никакой реакции не вызывает! Смотришь на другие команды и вызывает только один вопрос к игрокам-как вы,профессиональные футболисты, (хотя бы потому что это ваша работа) не умеете добиться того,чтобы каждый ваш удар по воротам,если не приводил к голу,то хотя бы давал работу вратарям соперников?
      Надеюсь,что прошедший ледяной душ смоет последние иллюзии не только у игроков,но и их руководителей!

      3
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      Рейтинг: +13

      Светала Горкина 26 июня 2018, 09:42

      Спасибо за адекватность, все у наших есть: )
      И черт возьми - плей-офф это уже победа! Глупо постоянно менять мнение, это же наши ребята

      3
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 26 июня 2018, 08:42

      Сколько ж,у нас тренеров,стратегов и тактиков,на диване просиживает?! Подняли б,пятые точки и сотворили бы чудо! На словах,все,Львы Толстые,а на деле...

      0
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      Рейтинг: +138

      Александр Агеев 26 июня 2018, 08:18

      Не всё так плохо.Не играл Головин.Жиркова поберегли.Кудряшов на таком уровне слабоват.С Испанией можно играть если не бояться.

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