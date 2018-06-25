Россия сгорела Уругваю. Но это нормально

Неожиданный вывод по первому поражению Черчесова на ЧМ.

Испания хочет в соперники Уругвай. Йерро сам сказал: «У Табареса искушенная команда, а Кавани и Суарес создают голы из ничего. Но русские парни в отличной моральной и физической форме – против них гораздо сложнее». Вряд ли желание испанцев изменилось, хотя в третьем матче Россия откровенно поплыла.

Поплыла не всем составом, но достаточно глубоко. Дзюба играл с прежней отдачей, мимикой и полезностью (эффективный прессинг плюс ключевой пас на Черышева). Не выпадали сам Денис и Черчесов: первый пробежал больше всех до замены из-за красной Смольникова, а тренер оптимально среагировал на удаление. Пожал руку Игорю и попросил трибуны достойно поаплодировать игроку.

Остальные много ошибались в пасе (79% точности) и несколько раз киксанули при выносах. Самедов отправил три стандарта на трибуны, а Акинфеев носился с мячом далеко от ворот. Подобные моменты, как и неосознанный подкат сидевшего на карточке Смольникова – главный симптом дрожащих ног и расфокуса. Шок объясним: на голевой штрафной Суареса почти сразу наложился автогол. Такие мячи не связаны с тактикой или структурными ошибками. Они по-футбольному случайны, а поэтому убивают гораздо сильнее. Особенно когда залетают оптом с меньшинством на сдачу.

Россия попала под ледяной душ, но после сказочной игры в первых матчах это полезно. Команда помучилась на притихшем стадионе и почитает неприятные шутки про анти-переобувание. В плане психологии сборная почти вернулась к условиям по умолчанию: праздник нужно колдовать заново. А тогда получилось здорово. Вот только лютая ненависть за забором сменилась на осторожную веру. Этот очень важный нюанс, поскольку чемпионат мира уже идет.

Тем более катастрофы ноль. Сборная проиграла Уругваю в сущности неважном матче – мы же не выбирали более удобного соперника на четвертьфинал. Хотя бы потому, что сюжет в соседней группе непонятный. И потому, что альтернатива между Испанией и Португалией правда не принципиальна.

Россия сначала пропустила первой и впервые за турнир потренировалась отыгрываться. Россия устроилась на минус два с красной и потренировалась спасать матч. В мире адекватных людей в таких сложностях против команд с Роналду или Рамосом нет ничего зазорного. Но пчел боятся до истерики сильно, пока жало впервые не вопьется в задницу. Дальше не так страшно.

Черчесов бросил три замены за час. Ни одна не изменила матч радикально, зато Дзюбе чуть не сломали нос. В следующий раз коуч сыграет грамотнее. Страна покричала за сборную вне состояния аффекта – закалились. Головин и Черышев отдохнули – это просто хорошо. Мы все получили огромный опыт, поэтому не стоит расчехлять хейтомет.

Худший поступок сейчас – вернуть из прошлого остервенелую злость. Потому что за окном сегодня. До Уругвая мы были в плей-офф чемпионата мира впервые за 32 года. После Уругвая мы в плей-офф чемпионата мира впервые за 32 года. Все остальные выводы отложим до конца ЧМ. А в первый день июля нужно хорошенько вжарить.

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