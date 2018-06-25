Художница нарисовала Черчесова и Салаха грудью. Мы с ней поговорили

Ее работы заказывают по всему миру.

Художница Ирина Романовская неделю назад попала во все спортивные СМИ, когда нарисовала грудью лидера Египта Мо Салаха. Перед матчем России и Уругвая она выпустила новую работу – портрет Черчесова с нимбом над головой. Никита Басынин связался с Ириной и поговорил с ней о том, зачем ей такой метод, как к нему относятся близкие и сколько стоит одна картина.



– Как родилась идея писать картины грудью?

– Я много лет занималась монотипией – это отпечатки с твердой поверхности на бумагу. В какой момент захотелось сделать пару мазков собственным телом. Просто было любопытно, что получится. Сначала выходили абстрактные рисунки, потом перешла к реалистичным портретам.

– Большинство людей так круто руками не нарисуют. В чем секрет?

– У меня авторская техника, которая развивалась годами. Сначала наношу контуры карандашом или фломастером, а потом уже краски с помощью груди. Иногда пользуюсь трафаретами, чтобы было точнее. Но о секретах не хочу говорить, пока я одна такая. Если выдам нюансы, то уникальность потеряется.

– Я посмотрел видео, как вы писали Салаха. Там есть два мазка грудью, а потом появляется сразу готовый рисунок. Подозрительно.

– Просто это такое видео. Опять же – дело в технике. Я не хотела показывать ее полностью, поэтому сам процесс мы обрезали. Остались только начало и результат.

text 18 Июн 2018 в 3:45 PDT

– Почему вы нарисовали именно Салаха?

– Месси и Роналду уже есть. Криштиану даже с «Золотым мячом». А вообще я наблюдаю за футболом. В последнем сезоне понравился Салах – у него свой образ, стиль игры, талант на феноменальном уровне.

– Вы плотно увлекаетесь футболом?

– Не назову себя профессиональным болельщиком, но главные матчи всегда смотрю. Сейчас слежу за чемпионатом мира.

– За какую сборную переживаете?

– Конечно, больше всего за Россию. Но после Хорватии за аргентинцев очень расстроилась. Особенно за Месси.

– Если выходите в фан-зону или бар, вас узнают?

– Это действительно забавно. Мне непонятно, почему портрет Салаха так разлетелся по соцсетям. Вот почему вы журналисты так растиражировали это?

– Вы попали в инфополе. Салах все-таки против нас играет.

– Хорошо, раз угадала момент. Иногда получается вписываться в тренд, бывает и просто так с разных медиа пишут, зовут на интервью или съемки. Я ведь не только про футбол рисую и не только грудью, хотя в основном говорят об этом. Но недавно на питерском канале обсуждали мою серию работ о Петербурге. Ее особенность в ярких красках. Обычно наш город называют дождливым и серым, а я всегда видела его красочным.

text 11 Ноя 2017 в 4:00 PST

text 21 Мар 2018 в 7:32 PDT

– Рисовать грудью – просто творчество или какой-то вызов?

– Вызов патриархальным стереотипам.

– Даже так?

– Конечно. Мне непонятно, почему люди так реагируют на эту технику. В комментариях часто пишут, что пора детей завести, нормального мужика найти. Ощущение складывается, что женское тело создано лишь для размножения и мужчин. Это очень странно – за окном XXI-й век, нужно мыслить гибко. Тем более я точно не делаю ничего ужасного, никого не развращаю.

– Расскажите про самую гадкую реакцию на ваше творчество?

– Даже говорить не хочется. У меня не по поводу техники, а по теме самой агрессии от людей английский журнал взял интервью. Для них удивительно, что в России люди настолько негативно относятся к обычным портретам грудью. Там такого нет.

– Позитивные отзывы бывают?

– Тоже часто. Благодарят за портреты и талант. Адекватных людей вокруг много, не стоит забывать об этом.

«Что бы такого сделать? А давай я Путина грудью нарисую» (Ирина Романовская)

– Вы замужем?

– Секрет. Все-таки это личная жизнь.

– Понятно, к чему я веду. Как относятся близкие к такой популярности?

– Я не спрашиваю других, а занимаюсь любимым делом. Если постоянно переживать по поводу чужого мнения, то трудно чего-то добиться. Сейчас со мной рядом находятся люди, которые меня понимают. Когда они узнали, то было и удивление, и легкое подозрение. Что это? Как это? Но потом увидели, что ничего такого нет. Более того, я не рисую на публику. Тогда это было бы действительно пошло и некрасиво.

– Вы занимаетесь искусством профессионально?

– Да, я продаю работы.

– Сколько стоит ваш самый дорогой портрет?

– Цены постоянно растут. Самый большой скачок случился, когда портрет Назарбаева купили очень за дорого.

– Дорого – это сколько?

– Давайте не будем цифру называть просто из-за безопасности.

– Не думаю, что назвать ценник на портрет Салаха опасно. Если я захочу его купить, сколько нужно вам перевести на карту?

– Мохамед тоже недешевый. Не люблю публично называть стоимость, но в целом скажем так: от 300 тысяч рублей. Салах, наверное, подороже.

– Что вас вдохновляет?

– После портрета Путина приходят заказы из других стран. Среди их политиков та картина стала очень известной, теперь они просят нарисовать себя. Им нравится, они готовы за это платить. Это безумно приятно.

– Какой заказ – самый крутой?

– Один коллекционер из Словакии попросил футболистов «Манчестер Юнайтед» в свой футбольный музей. Дипломат из лейбористской партии Великобритании связался со мной лично и попросил портрет. Красивая история случилась с редакцией The Sun – сейчас у них в офисе висит моя работа. Они недавно снова звонили мне по поводу Салаха. Хотели поснимать, как я рисую. Мы договорились, что если не буду раздеваться дальше декольте, то пусть приезжают.

– Путина тоже заказывали?

– Нет. Просто вечером скучала и подумала: «Что бы такого сделать? А давай я Путина грудью нарисую». Ни на что не рассчитывала, но потом все будто с ума сошли. Даже не могу сосчитать, сколько журналистов мне позвонили с вопросами о Владимире Владимировиче.

– Сам Путин в теме?

– Через несколько дней Песков отвечал, что начальство не в курсе. На следующий день рождения Путина я отправила работу в Кремль как подарок. Слышала, что ему передают всю почту. Так что теперь должен знать.

– В ЖЖ вы обещали подарить Путину живого зайца. Почему именно живого зайца?

– Мы с ним любим животных. Мне так захотелось – у Владимира Владимировича собаки есть, а зайца нет.

– У вас в VK написано «сама по себе являюсь арт-объектом». Как это?

– Если кратко, то это как раз про технику рисования грудью. Ведь получается, что я сама инструмент искусства. Сама немного перформанс.

– Последний вопрос. Если Россия выйдет в четвертьфинал, Черчесова нарисуете?

– Уже.

text 24 Июн 2018 в 11:50 PDT

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