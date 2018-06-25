«Мы не думаем о политике и Путине». Англичане узнают Россию изнутри

Британцы и русские делятся впечатлениями друг о друге.

«С момента, когда мы оказались здесь, атмосфера просто фантастическая. Россияне – сердечные и дружелюбные люди. Они действительно держат все под контролем, никаких проблем нет, – рассказывает болельщик Дэйв, приехавший в Россию с женой. – Думаю, об опасностях на ЧМ-2018 больше говорили наши СМИ, чем правительство. Никаких проблем мы не испытали. Разве что кроме этого: будучи трезвым, в аэропорту я упал со стула, а пьяные посетители посмеялись надо мной».

Конфликт российского и британского правительств длится не первый год. «Дело Скрипаля» (отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля) весной 2018 года довело отношения двух государств до кипения. Стороны кидались взаимными претензиями. Больше всех старался министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который даже сравнил режим Владимира Путина с методами Адольфа Гитлера по управлению Германией и предложил сборной Англии не ехать на чемпионат мира-2018 в Россию. На британских островах по-прежнему считают, что Россия купила право провести у себя чемпионат мира. А все затеянное – попытка Путина утвердиться на мировой арене.

В случае бойкота команда бы влетела на гигантский штраф и больше не сыграла под эгидой ФИФА. На такое Англия не пошла, но еще до начала ЧМ-2018 показала недовольство. Например, взяла с собой в Россию личного повара. Вместе с ним приехала группа экспертов, оценивающая качество продуктов. Англичане испугались, что их отравят. Но государственная пропаганда подействовала не на всех. Многие английские болельщики приехали в Россию, чтобы самим посмотреть, как устроена эта страна.

«Просто позор, что наши СМИ поставили под сомнение факт, что чемпионат мира в России будет чем-то плохим и неприятным, − продолжает Дэйв. − Возможно, именно по этой причине некоторые англичане не добрались сюда».

За несколько часов до матча Англия – Панама казалось, что англичане всей страной остались дома. Российских болельщиков на площади перед стадионом «Нижний Новгород» собралось подавляющее большинство. Фанаты стянулись к берегу Оки со всей страны: Орел, Чита, Иваново. Многие шли на футбол в формах ЦСКА, «Локомотива» или умершей «Волги».

Основной движ у стадиона создавали именно наши. «Если вам нужен секс, идите в Castorama», – передразнивал парня на смотровой вышке появившийся в центре площади мужчина в красной футболке. Если что: Castorama – гипермаркет у стадиона, через который можно пройти на трибуны.

«Думаю, что русские – нормальные люди. В них мне не нравится только, что они слишком много пьют – даже по сравнению с нами, – говорит фанат Пол. – Есть и плохие, есть и хорошие – это обычное положение дел. Англичане – абсолютно такие же».

Пол – двухметровый здоровяк с бородкой и рыжей головой. Британец в майке «Бенфики» и с шарфом «Ливерпуля» работает в Москве и Санкт-Петербурге. Больше того: у него русская девушка. «Самая сумасшедшая история? Я бы рассказал историю про девушку, но она в итоге закончилась хорошо. В общем, ты меня понял», – смеется Пол.

Парень уверяет: чтобы понять русских, нужно ехать не в Москву или Санкт-Петербург, а города вроде Нижнего Новгорода, Саранска или Екатеринбурга: «С Англией точно так же – надо отправляться не в Лондон, а на Север. Я, к примеру, сам оттуда».

К мужчине в красной футболке подтянулись еще двое с раскрашенными в цвета флага Панамы лицами и в футболках с символикой Англии, России и Панамы. Оба живут в Нижнем Новгороде и просто пришли расслабиться на футболе, но сделать им это так просто не дали. Крутыми перфомансами на теле они образовали вокруг себя толпу из желающих сфотографироваться детей, женщин и англичан. «*** [к черту] эту политику. Эти *** [дураки] за два года запугали своих, что у нас тут по улицам медведи гуляют», – начал первый. Второй сказал, что поддержит Англию: «Мы за красивую игру. Футбол – вне политики».

Русских вокруг так много, что их можно легко спутать с англичанами. Ярослав пришел на игру в поло сборной Англии и с флагом в руках. Парень фанатеет за англичан с 1998 года. «Мне нравится Англия и ее игра. Я влюбился в команду, когда 20 лет назад по телевизору увидел матч против Аргентины на чемпионате мира. Политическая ситуация меня вообще не напрягает», – отметил он.

Ближе к матчу фанатов сборной Англии увеличилось в несколько раз. Россияне и англичане бесконфликтно двигались в сторону стадиона в общем потоке и не давали друг другу поводов для массовых разборок.

«Мне кажется, власти достаточно поработали над инцидентом с дракой россиян и англичан на Евро-2016, чтобы избежать его в будущем, – уверен болельщик Дэйв. – На данный момент ничего плохого не обнаружили ни в людях, ни в самой стране. Английские туристы увезут отсюда очень и очень хорошее представление о России. Обе нации любят выпивать, очень дружелюбные и отзывчивые. Так нам показалось за время в России. Мы просто не думаем о политике и Путине. А вы?».

***

«Расизм и агрессия? Никогда не встречал ничего подобного здесь. В отношении армян или ребят из Грузии видел, но применительно к англичанам, полякам, французам – никогда», – рассказывает рыжеголовый Пол.

Расизм – еще одна тема, которая дико волнует англичан. Защитника Дэнни Роуза – больше всех. Футболист запретил семье ехать в Россию, чтобы не подвергать ее возможным расистским выходкам на трибунах или на улицах. «Я не хочу переживать по поводу безопасности своей семьи при подготовке к матчам», – прокомментировал решение игрок.

Вокруг этой темы недавно произошел скандал. После матча Юношеской Лиги УЕФА между «Спартаком» и «Ливерпулем» в Москве нападающий Риан Брюстер обвинил капитана россиян Леонида Миронова в расизме. «Я лежал на газоне. Он наклонился ко мне и сказал: «Ты нигер! Ты черный!» – негодовал Брюстер. Против 19-летнего защитника УЕФА открыл дисциплинарное дело. Игрока пугали десятиматчевой дисквалификацией, но так и не нашли нужных доказательств.

Фрэнк приехал на ЧМ-2018 с отцом и побывал уже не в одном городе России, но ни расизма, ни агрессии со стороны русских не встретил. «С этим вообще нет проблем. Все жители здесь дружелюбны. Мы не слушаем СМИ и правительство и хорошо провели время в каждой точке России, которую посетили. Русские – гостеприимные и дружелюбные люди. Думаю, мы похожи, потому что хорошо ладим друг с другом. Кто знает, может быть, Россия и Англия сыграют в финале?» – улыбается он.

***

На лавочке у стадиона сидела пожилая пара. Владимир Владимирович и Лидия Ивановна впервые попали на матч ЧМ-2018. Мужчина – белорус. На игру он пришел в футболке сборной Белоруссии. Пенсионеры пожаловались, что не смогли заселиться в гостиницу в Нижнем Новгороде и остановились за 200 километров от города, сняв номер за 150 долларов. За билетами пара ездила в Санкт-Петербург.

Но проблемы их не смущают. «Напряженная политическая ситуация? Да ла-а-а-дно, – улыбается Владимир Владимирович. – Англичане – простые люди. Дураки, кто не приехал. Здесь все шикарно». Болельщик похвалил английских гостей и признался, что уже несколько раз с ними сфотографировался.

Похоже, никакая политика не испортит этот праздник.