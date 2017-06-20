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    Модрич может сесть в тюрьму на пять лет. Что случилось?


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    Голосов: 6
    20.06.2017 18:30
    У звезды мадридского «Реала» крупные проблемы – на родине в Хорватии Модричу грозит тюремный срок. «Бомбардир» – о том, что происходит вокруг знаменитого хорвата.

    В чем обвиняют Модрича?

    Лука Модрич находится под следствием в отношении подозреваемого лжесвидетельства. Иными словами, хорватский футболист, якобы, дал ложные показания, выступая в суде против бывшего президента загребского «Динамо» Здравко Мамича.

    Кто такой вообще Мамич?

    Очень известная личность в Хорватии, и касается это не только футбола. В молодости он был частью фанатской группировки «Bad Blue Boys», а затем и получил место в системе клуба «Динамо» после знакомства со знаменитым тренером Мирославом Блажевичем. Вероятно, Мамич приезжал и к нам в Россию, когда его клуб (ранее «Кроация») играл со «Спартаком» в Кубке УЕФА в 1996 году.

    С 2003 года Мамич стал главным лицом загребского «Динамо», сменив с тех пор более 15 тренеров в клубе. Неоднократно был арестован по самым разным причинам: то оскорблял министра спорта Хорватии, то атаковал журналистов, то дрался с бывшим игроком «Хайдука» прямо на трибуне, то «мутил» разные незаконные финансовые схемы. В стране припоминают и то, как он умудрился нагреть свое государство на 14 миллионов хорватских кун во время страшной войны с Югославией. Сейчас Мамич – оппозиционер действующей власти.

    В чем обвиняют Мамича сейчас?

    В растрате более 15 миллионов евро (по другим данным – 20 млн), а также неуплате налогов в размере 1,5 миллиона евро. Ничего удивительного для человека с такой репутацией.

    А при чем здесь Модрич?

    Несколько дней назад Модрич выступил в суде против Мамича. Он припомнил президенту свой уход из «Динамо» в «Тоттенхэм» в 2008 году. «Думаю, «Динамо» получило 21 или 23 миллиона евро за мой трансфер в «Тоттенхэм», – рассказывал футболист. – Часть этих денег была выплачена мне по контракту, который я подписал с «Динамо» о разделении этой суммы пополам. Я согласился с предложением Мамича и отдал ему деньги. Взял их в банке и передал их брату и сыну обвиняемого прямо там».

    Какова была реакция на слова Модрича?

    Вокруг Мамича в хорватском футболе очень сложная ситуация. Против него выступают даже фанаты загребского «Динамо», которым надоели обвинения в том, что Мамич подмял под себя весь футбол в Хорватии и создает правила, по которым легче всего играть именно «Динамо» (неслучайно клуб аж 11 раз подряд выигрывал золото, пока в нынешнем сезоне первой не стала «Риека»).

    Но при этом на слова Модрича здорово разозлились. На родине его прозвали «банкоматом Мамича». И не только так – звучали выражения и похлеще. В частности, футболиста даже обозвали «шлюхой Мамича». Все это делает ситуацию и реакцию на нее – еще более запутанными.

    Футболисту грозит тюрьма?

    Да, поскольку обвинение может доказать, что Модрич дал ложные показания. Утверждается, что никакого подобного контракта не существовало, а их частная сделка была отложена после того, как игрока уже продали в Англию. В общем, если Модрич солгал, согласно законодательству Хорватии, футболиста посадят за решетку. Срок – от шести месяцев до пяти лет.

    Была ли похожая ситуация?

    Три года назад с Мамичем судился экс-форвард «Шахтера» и «Арсенала» Эдуардо да Силва – он играл в загребском «Динамо» еще в начале прошлого десятилетия. Ситуация была похожей – бразило-хорват подписал контракт, по которому был обязан отдавать 20% доходов лично Мамичу. «Я не знал всех нюансов, когда подписывал его, – признался футболист. – Но когда вник в суть, не понял, почему так происходит. И я все это затеял не из-за жадности, а по справедливости».

    Эдуардо выиграл тот суд. Контракт был признан недействительным. При этом ФИФА игроку не помогла – в пользу Эдуардо выступил суд Хорватии. Повезет ли так же Модричу?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: The Sun, Goal
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +617

      nelez 23 июня 2017, 10:01

      Роналдо на 7 , Модрич на 5 , Кросс на 4 , Рамос на 9 , Марсело на 6 , Бейл и Бензема на 8 , Каземиро на 3 , Варан на 2 года ,а сам Перес на всю катушку.И все решено проблема с РЕАЛОМ.

      0
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      Рейтинг: +22

      udav4691 21 июня 2017, 08:23

      чем бы дитя не тешилось...
      лишь бы рейтинг прокачать

      0
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 20 июня 2017, 20:45

      Мутно у них там всё.... Чувствуется, криминал там жёстко всё регулирует...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 20 июня 2017, 20:16

      Скоро все сидеть будут. Роналду и Месси - за неуплату налогов. Модрич - за лжесвидетельство... Кто следующий?

      1
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 20 июня 2017, 18:54

      ЭТО ПРОСТО БРАЗИЛЬСКИЙ СЕРИАЛ!!!!

      1
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      Рейтинг: +563

      tank219 20 июня 2017, 17:16

      Деньги порождают криминал, большие деньги - организованную преступность

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 20 июня 2017, 13:03

      Роналду с модричем на клубном уровне выиграли все что только можно!!! Теперь осталось чемпионат какой-нибудь тюрьмы выиграть и можно заканчивать с футболом!!!

      4
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > Павел Буре 20 июня 2017, 15:11

      ещё лёньку меси и неймарчика с собой возьмут (т.к. те уж точно не чисты перед законом) и точно чемп тюряги их!!!
      П.С. если по делу - то мадрид (Рон и Модрич) чисты перед законом, не то месси и неймар, вина которых уже доказана!

      0
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      Рейтинг: +156

      Dart Veider > Ajax_Amsterdam 20 июня 2017, 19:09

      Бензему с маскерано забыл для полной колекции

      0
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      Рейтинг: +4849

      neveldomha 20 июня 2017, 12:51

      Вместе с Роналду будете друг другу зад прикрывать .

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 20 июня 2017, 11:13

      Э-эй, руки прочь от Модрича!

      4
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