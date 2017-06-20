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Модрич может сесть в тюрьму на пять лет. Что случилось?

В чем обвиняют Модрича?

Лука Модрич находится под следствием в отношении подозреваемого лжесвидетельства. Иными словами, хорватский футболист, якобы, дал ложные показания, выступая в суде против бывшего президента загребского «Динамо» Здравко Мамича.

Кто такой вообще Мамич?

Очень известная личность в Хорватии, и касается это не только футбола. В молодости он был частью фанатской группировки «Bad Blue Boys», а затем и получил место в системе клуба «Динамо» после знакомства со знаменитым тренером Мирославом Блажевичем. Вероятно, Мамич приезжал и к нам в Россию, когда его клуб (ранее «Кроация») играл со «Спартаком» в Кубке УЕФА в 1996 году.

С 2003 года Мамич стал главным лицом загребского «Динамо», сменив с тех пор более 15 тренеров в клубе. Неоднократно был арестован по самым разным причинам: то оскорблял министра спорта Хорватии, то атаковал журналистов, то дрался с бывшим игроком «Хайдука» прямо на трибуне, то «мутил» разные незаконные финансовые схемы. В стране припоминают и то, как он умудрился нагреть свое государство на 14 миллионов хорватских кун во время страшной войны с Югославией. Сейчас Мамич – оппозиционер действующей власти.

В чем обвиняют Мамича сейчас?

В растрате более 15 миллионов евро (по другим данным – 20 млн), а также неуплате налогов в размере 1,5 миллиона евро. Ничего удивительного для человека с такой репутацией.

А при чем здесь Модрич?

Несколько дней назад Модрич выступил в суде против Мамича. Он припомнил президенту свой уход из «Динамо» в «Тоттенхэм» в 2008 году. «Думаю, «Динамо» получило 21 или 23 миллиона евро за мой трансфер в «Тоттенхэм», – рассказывал футболист. – Часть этих денег была выплачена мне по контракту, который я подписал с «Динамо» о разделении этой суммы пополам. Я согласился с предложением Мамича и отдал ему деньги. Взял их в банке и передал их брату и сыну обвиняемого прямо там».

Какова была реакция на слова Модрича?

Вокруг Мамича в хорватском футболе очень сложная ситуация. Против него выступают даже фанаты загребского «Динамо», которым надоели обвинения в том, что Мамич подмял под себя весь футбол в Хорватии и создает правила, по которым легче всего играть именно «Динамо» (неслучайно клуб аж 11 раз подряд выигрывал золото, пока в нынешнем сезоне первой не стала «Риека»).

Но при этом на слова Модрича здорово разозлились. На родине его прозвали «банкоматом Мамича». И не только так – звучали выражения и похлеще. В частности, футболиста даже обозвали «шлюхой Мамича». Все это делает ситуацию и реакцию на нее – еще более запутанными.

Футболисту грозит тюрьма?

Да, поскольку обвинение может доказать, что Модрич дал ложные показания. Утверждается, что никакого подобного контракта не существовало, а их частная сделка была отложена после того, как игрока уже продали в Англию. В общем, если Модрич солгал, согласно законодательству Хорватии, футболиста посадят за решетку. Срок – от шести месяцев до пяти лет.

Была ли похожая ситуация?

Три года назад с Мамичем судился экс-форвард «Шахтера» и «Арсенала» Эдуардо да Силва – он играл в загребском «Динамо» еще в начале прошлого десятилетия. Ситуация была похожей – бразило-хорват подписал контракт, по которому был обязан отдавать 20% доходов лично Мамичу. «Я не знал всех нюансов, когда подписывал его, – признался футболист. – Но когда вник в суть, не понял, почему так происходит. И я все это затеял не из-за жадности, а по справедливости».

Эдуардо выиграл тот суд. Контракт был признан недействительным. При этом ФИФА игроку не помогла – в пользу Эдуардо выступил суд Хорватии. Повезет ли так же Модричу?

Испания. Примера Испания Реал Эдуардо Модрич Лука
Комментарии (11)
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zatonn
1497946419
Э-эй, руки прочь от Модрича!
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neveldomha
1497952301
Вместе с Роналду будете друг другу зад прикрывать .
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Павел Буре
1497952991
Роналду с модричем на клубном уровне выиграли все что только можно!!! Теперь осталось чемпионат какой-нибудь тюрьмы выиграть и можно заканчивать с футболом!!!
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tank219
1497968214
Деньги порождают криминал, большие деньги - организованную преступность
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RUPRICHT
1497974047
ЭТО ПРОСТО БРАЗИЛЬСКИЙ СЕРИАЛ!!!!
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multiscan
1497979016
Скоро все сидеть будут. Роналду и Месси - за неуплату налогов. Модрич - за лжесвидетельство... Кто следующий?
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insider_retro
1497980714
Мутно у них там всё.... Чувствуется, криминал там жёстко всё регулирует...
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udav4691
1498022587
чем бы дитя не тешилось... лишь бы рейтинг прокачать
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nelez
1498201306
Роналдо на 7 , Модрич на 5 , Кросс на 4 , Рамос на 9 , Марсело на 6 , Бейл и Бензема на 8 , Каземиро на 3 , Варан на 2 года ,а сам Перес на всю катушку.И все решено проблема с РЕАЛОМ.
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