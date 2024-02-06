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    • Масалитин: «Ерохин и Сутормин просидели свои лучшие годы. Титулов у них много, а игровой практики почти нет»

    Масалитин: «Ерохин и Сутормин просидели свои лучшие годы. Титулов у них много, а игровой практики почти нет»

    Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оценил ситуацию с возможными трансферами и составом «Зенита».

    – Пишут, что «Зенит» на замену Круговому хочет подписать Макарчука из «Сочи». Почему питерцы не смог договориться с более топовыми защитниками: Тикнизяном, Скопинцевым?

    – Это очень хорошая тенденция, что ребята хотят играть, а не сидеть на лавке в «золотой клетке». Футболисты осознали, что годы идут, а ты не играешь. Посмотрите на Ерохина, Сутормина. Они просидели свои лучше годы. Титулов у них много, а игровой практики почти нет.

    Поэтому я рад, что ребята не соглашаются сидеть в запасе, а хотят играть и развиваться. Для «Зенита» это плохо, но я думаю, питерцы все равно кого-то найдут.

    – Ну, подпишут, условного Макарчука, а какой смысл? Заткнуть дыру на лавке?

    – У «Зенита» с «Сочи» хорошие отношения. Они туда отдали футболистов. Нужен питерцам будет Макарчук – они его заберут.

    – Что делать «Зениту» в такой ситуации, когда хорошие российские игроки не хотят туда идти? Уже сейчас Семак заявляет о нехватке россиян в заявке.

    – Нужно обратить внимание на свою академию и растить своих игроков. Когда ставку делают на бразильцев, тем более средней руки, это не дает развитие молодежи. У кого ребятам учиться? Не надо нам делать ставку на средних легионеров, а растить свое. Это я обо всех говорю.

    – Вендел не прилетел на второй сбор «Зенита». Как относитесь к такой ситуации, и что нужно делать клубу?

    – Они там сами разберутся, но если идет такая тенденция, значит, парень не хочет играть. Надо расставить точки над i. Либо продавать его, либо заставлять отрабатывать контракт.

    • 34-летний Ерохин сыграл в этом сезоне в 18 матчах за «Зенит» и отметился 3 голевыми передачами. На его счету только 2 полных игры.
    • 30-летний Сутормин провел в текущем сезоне 12 матчей за «Зенит» и отметился 2 голевыми передачами. На его счету также 2 полных игры.

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    Источник: «Евро-футбол.ру»

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    06.02.2024 13:29
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    Комментарии (4)
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    Suvorov71
    1707232020
    Молодцы, поиграть еще успеют, а вот с баблом играть всегда веселее, заработали, а потом в любую команду второй десятки, играй пока есть здоровье
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707235652
    Бла бла от массалиты
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    ABF
    1707240401
    Гы-гы! Представляю, как старый Ерохин будет показывать внукам золотую медаль, завоёванную бразилами: «А за неё, внучок, я вытащил из задницы три занозы, сидя на лавке! Заслужил!»
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