Масалитин: «Ерохин и Сутормин просидели свои лучшие годы. Титулов у них много, а игровой практики почти нет»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оценил ситуацию с возможными трансферами и составом «Зенита».

– Пишут, что «Зенит» на замену Круговому хочет подписать Макарчука из «Сочи». Почему питерцы не смог договориться с более топовыми защитниками: Тикнизяном, Скопинцевым?

– Это очень хорошая тенденция, что ребята хотят играть, а не сидеть на лавке в «золотой клетке». Футболисты осознали, что годы идут, а ты не играешь. Посмотрите на Ерохина, Сутормина. Они просидели свои лучше годы. Титулов у них много, а игровой практики почти нет.

Поэтому я рад, что ребята не соглашаются сидеть в запасе, а хотят играть и развиваться. Для «Зенита» это плохо, но я думаю, питерцы все равно кого-то найдут.

– Ну, подпишут, условного Макарчука, а какой смысл? Заткнуть дыру на лавке?

– У «Зенита» с «Сочи» хорошие отношения. Они туда отдали футболистов. Нужен питерцам будет Макарчук – они его заберут.

– Что делать «Зениту» в такой ситуации, когда хорошие российские игроки не хотят туда идти? Уже сейчас Семак заявляет о нехватке россиян в заявке.

– Нужно обратить внимание на свою академию и растить своих игроков. Когда ставку делают на бразильцев, тем более средней руки, это не дает развитие молодежи. У кого ребятам учиться? Не надо нам делать ставку на средних легионеров, а растить свое. Это я обо всех говорю.

– Вендел не прилетел на второй сбор «Зенита». Как относитесь к такой ситуации, и что нужно делать клубу?

– Они там сами разберутся, но если идет такая тенденция, значит, парень не хочет играть. Надо расставить точки над i. Либо продавать его, либо заставлять отрабатывать контракт.