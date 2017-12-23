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    • «Рубин» упустил возможность приобрести Кузяева, Полоза и Ерохина прошлым летом

    «Рубин» упустил возможность приобрести Кузяева, Полоза и Ерохина прошлым летом

    Несколько нынешних игроков «Зенита» – полузащитники Далер Кузяев, Александр Ерохин и нападающий Дмитрий Полоз – могли оказаться в «Рубине» минувшим летом.

    Все трое игроков входили в трансферный список главного тренера казанцев Курбана Бердыева, однако медленная работа клубного менеджмента не позволила «Рубину» приобрести на тот момент футболистов «Ахмата» и «Ростова», которые в итоге перебрались в Санкт-Петербург.

    Полоз, в свою очередь, ранее заявил: «Честно говоря, когда сезон закончился, был почти уверен, что окажусь в Казани. Но я поговорил с Курбаном Бекиевичем Бердыевым, потом с генеральным директором «Рубина» и принял решение перейти в «Зенит».

    Источник: БИЗНЕС Online

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    23.12.2017 14:23
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    Комментарии (7)
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    a-rakhmatov
    1514028427
    Очень жаль что не получилось, с этими игроками Бердыев показал хороший результат.
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    Garrincha58
    1514037835
    очень жаль этих кривоногих Зениту явно не хватало а Рубин им их уступил и правильно сделал
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    Dimka_Foxy
    1514039934
    Чем Ерохин то понравился? Мне иногда кажется что он просто в комплекте с Полозом идёт
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    Обер-КанцлерЪ
    1514044010
    Кузяев - главное открытие сезона, я считаю. Полоз - просто обычный футболист РФПЛ с паспортом. А вот Ерохина в Рубин отдать бы или ещё куда... Может в Японию какую или Индию ?
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    BarStep
    1514052778
    Медленная работа клубного менеджмента "Рубина" неожиданно для всех принесла результат - съэкономила немало "бабок" для клуба...
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    ologreds
    1694991681
    numo530070
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