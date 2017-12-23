«Рубин» упустил возможность приобрести Кузяева, Полоза и Ерохина прошлым летом

Несколько нынешних игроков «Зенита» – полузащитники Далер Кузяев, Александр Ерохин и нападающий Дмитрий Полоз – могли оказаться в «Рубине» минувшим летом.

Все трое игроков входили в трансферный список главного тренера казанцев Курбана Бердыева, однако медленная работа клубного менеджмента не позволила «Рубину» приобрести на тот момент футболистов «Ахмата» и «Ростова», которые в итоге перебрались в Санкт-Петербург.

Полоз, в свою очередь, ранее заявил: «Честно говоря, когда сезон закончился, был почти уверен, что окажусь в Казани. Но я поговорил с Курбаном Бекиевичем Бердыевым, потом с генеральным директором «Рубина» и принял решение перейти в «Зенит».