Агент Сафонов назвал проблему состава «Зенита»

Футбольный менеджер Алексей Сафонов прокомментировал возможность ухода из «Зенита» некоторых игроков.
– Стоит ли ждать до закрытия трансферного окна ухода кого-то из игроков «Зенита»? Ерохин? Коваленко?
– Думаю, да.
– Стоит ли отпустить Сутормина в «Ростов»?
– Это клуб пусть разбирается. Есть агент, есть игрок. Какие у них там планы есть? Некоторые готовы уйти, хотят играть. Как Круговой. Захотел, допустим, больше игровой практики – ушел в ЦСКА.
– Как вы думаете, Кассьерру в случае ухода легко будет заменить? Надо будет кого-то покупать? Или хватит Сергеева и Изидора?
– «Зенит» – такая команда, что у них, мне кажется, три состава там. Проблема не в том, кого заменить, а в том, что кто-то сидит недовольный. Нет, не будет большой проблемы.
- В «Зенит» перешли 25-летний нападающий Артур из «Палмейраса», 26-летний полузащитник Ильзат Ахметов из «Краснодара», 26-летний защитник Нино из «Флуминенсе» и 17-летний полузащитник Педро из «Коринтианса».
- 20-летний защитник Роберт Ренан отдан «Зенитом» в аренду в «Интернасьонал», а 30-летний защитник Дмитрий Чистяков отправился в аренду в «Сочи».
- 25-летний защитник Данил Круговой перейдет в ЦСКА летом, а пока тренируется с «Зенитом-2».
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.