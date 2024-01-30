Агент Сафонов назвал проблему состава «Зенита»

Футбольный менеджер Алексей Сафонов прокомментировал возможность ухода из «Зенита» некоторых игроков.

– Стоит ли ждать до закрытия трансферного окна ухода кого-то из игроков «Зенита»? Ерохин? Коваленко?

– Думаю, да.

– Стоит ли отпустить Сутормина в «Ростов»?

– Это клуб пусть разбирается. Есть агент, есть игрок. Какие у них там планы есть? Некоторые готовы уйти, хотят играть. Как Круговой. Захотел, допустим, больше игровой практики – ушел в ЦСКА.

– Как вы думаете, Кассьерру в случае ухода легко будет заменить? Надо будет кого-то покупать? Или хватит Сергеева и Изидора?

– «Зенит» – такая команда, что у них, мне кажется, три состава там. Проблема не в том, кого заменить, а в том, что кто-то сидит недовольный. Нет, не будет большой проблемы.