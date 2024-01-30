Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Агент Сафонов назвал проблему состава «Зенита»

    Футбольный менеджер Алексей Сафонов прокомментировал возможность ухода из «Зенита» некоторых игроков.

    – Стоит ли ждать до закрытия трансферного окна ухода кого-то из игроков «Зенита»? Ерохин? Коваленко?

    – Думаю, да.

    – Стоит ли отпустить Сутормина в «Ростов»?

    – Это клуб пусть разбирается. Есть агент, есть игрок. Какие у них там планы есть? Некоторые готовы уйти, хотят играть. Как Круговой. Захотел, допустим, больше игровой практики – ушел в ЦСКА.

    – Как вы думаете, Кассьерру в случае ухода легко будет заменить? Надо будет кого-то покупать? Или хватит Сергеева и Изидора?

    – «Зенит» – такая команда, что у них, мне кажется, три состава там. Проблема не в том, кого заменить, а в том, что кто-то сидит недовольный. Нет, не будет большой проблемы.

    Новости по теме
    Бышовец — о трансферах «Динамо»: «Не сторонник того, чтобы число иностранцев переходило разумную грань, как в «Зените»
    Бразильский журналист оценил вероятность ухода Вендела зимой
    Клаудиньо и Вендел не скрывают недовольства пребыванием в составе «Зенита» 4
    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:53
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    СпорЦмен
    1706601469
    Проблемой будет уход Венделя.
    Ответить
    Дубина
    1706603809
    Стыдно за аль бзянит)
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+