Ерохин: «Результат матча Россия – Бельгия никого не устроил, поэтому нужно прибавлять»

Полузащитник сборной России Александр Ерохин считает, что ничья в контрольном матче с Бельгией (3:3) не устроила ни одну из сторон. По его словам, игрокам национальной команды была нужна реабилитация в глазах болельщиков после поражения от Кот-д’Ивуара в минувшую пятницу (0:2).

«Нужно было реабилитироваться в глазах своих болельщиков, а также для себя. Результат никого не устроил, поэтому нужно прибавлять. Пропущенные голы? Нам забили дважды со стандартов. Скорее всего, это ошибки позиционного плана. Думаю, разберем их.

Во втором тайме мы собирались переломить ход матча, показать боевой характер. Все-таки болельщики очень хорошо нас поддерживали. Они гнали нас вперед весь второй тайм. Вообще, великолепный стадион. В России это один из лучших газонов.

Мы отталкивались от соперника. Строили атаку, исходя из того, где можно взламывать оборону гостей», – сказал Ерохин.

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