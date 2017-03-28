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    Сборная России спасла матч против Бельгии. Как это было


    3
    Голосов: 3
    28.03.2017 21:45
    Сборная России открыла стадион «Фишт» запоминающейся игрой с бельгийцами, в которой было забито сразу шесть мячей. «Бомбардир» показывает все голы матча и собирает реакцию на продемонстрированный нашей командой футбол.

    Начало встречи вышло удачным – уже на третьей минуте Виктор Васин открыл счет после розыгрыша штрафного, заработанного Дмитрием Полозом. Первый гол в истории стадиона «Фишт» остался за сборной России.

    Впрочем, класс бельгийцев очень быстро взял свое. Кевин Миральяс и Кристиан Бентеке еще до перерыва забили в ворота Игоря Акинфеева три мяча. Стоит сказать, что гости играли далеко не основным составом: Эден Азар, Кевин Де Брюйне и Янник Феррейра-Карраско отсутствовали в заявке, а Ромелу Лукаку был отправлен в запас.

    Жуткий перфоманс россиян в первом тайме снова заставил всех вспомнить об отсутствии Василия Березуцкого.

    Владимир Стогниенко делился печальными мыслями.

    Ему вторил Георгий Черданцев.

    После перерыва трибуны заметно поредели.

    Как оказалось – болельщики уходили с трибун зря. Во втором тайме команда Станислава Черчесова преобразилась и сыграла гораздо лучше.

    Героем встречи стал вышедший на замену Александр Бухаров, который сначала отдал голевую передачу на Алексея Миранчука, а уже в добавленное время забил сам – 3:3!

    Во втором тайме Бельгия откровенно бросила играть, но мы все же поблагодарим российских футболистов: они боролись до конца и сумели воспользоваться расслабленностью гостей.

    Перфоманс болельщиков перед игрой.

    С кем сборная Бельгии выиграет чемпионат Европы в 2020 году

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер
    Рейтинг: 3 Голосов: 3
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 30 марта 2017, 11:40

      3-3 оно и есть 3-3

      0
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    • ...
      Рейтинг: +210

      azar80 29 марта 2017, 19:58

      Автор и остальные, снимите наконец-то розовые очки, не Россия спасла игру, а Бельгия ее отдала, как в 2008, когда Хорваты хлопнули Англичан, все кричали "Героя России" Плетикосе, так вот теперь этого звания достоин вратарь сборной Бельгии, гол от Бухарова это нечто

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 29 марта 2017, 08:22

      и что? бельгийцы играли 20 минут, за которые указали, где наше место. а потом тупо отбывали номер. И вот вопрос тем, кто восхвалял все эти дни Васина и Гончаренко, который "сумел сделать из игрока дубля второго Игнашевича" - ну как вам????

      2
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      ...
      Рейтинг: +585

      tilvan > piligrim1986 29 марта 2017, 18:20

      не будем забывать, что состав экспериментальный и сыгранности нет

      0
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      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > tilvan 29 марта 2017, 18:22

      если посмотреть все прошлые игры то 90% игроков и ранее вызывались в сборную и прекрасно знакомы друг с другом! о какой несыгранности может идти речь, если вызываются почти одни и те же?

      0
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      ...
      Рейтинг: +585

      tilvan > RedGreenHooligan 29 марта 2017, 18:29

      Возьмем того же Васина, да и всю линию обороны.
      Сколько матчей сборной оборона отыграла подряд одним и тем же составом? Из 5 последних матчей - ни одного. И только Кутепов отыграл все 5 матчей, но о нем отдельная тема.

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > tilvan 30 марта 2017, 08:18

      тоже отчасти ты прав. а если сравнивать Кутепова с Васиным - Кутепов и моложе, и играет всего пару лет на высоком уровне

      0
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      Рейтинг: +585

      tilvan 28 марта 2017, 23:24

      ну хоть так

      2
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      Рейтинг: +210

      azar80 28 марта 2017, 22:47

      Нойтштедер это кто, кто привел в сборную это дерево

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 28 марта 2017, 22:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      О да.
      Только во втором тайме махач увидел.

      -4
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      Рейтинг: +73

      Lexx09 28 марта 2017, 21:50

      мы Шмагли:)

      -1
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