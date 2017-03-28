Сборная России спасла матч против Бельгии. Как это было

Сборная России открыла стадион «Фишт» запоминающейся игрой с бельгийцами, в которой было забито сразу шесть мячей. «Бомбардир» показывает все голы матча и собирает реакцию на продемонстрированный нашей командой футбол.

Начало встречи вышло удачным – уже на третьей минуте Виктор Васин открыл счет после розыгрыша штрафного, заработанного Дмитрием Полозом. Первый гол в истории стадиона «Фишт» остался за сборной России.

twit text — 1хСтавка (@1xstavka) 28 марта 2017 г.

Впрочем, класс бельгийцев очень быстро взял свое. Кевин Миральяс и Кристиан Бентеке еще до перерыва забили в ворота Игоря Акинфеева три мяча. Стоит сказать, что гости играли далеко не основным составом: Эден Азар, Кевин Де Брюйне и Янник Феррейра-Карраско отсутствовали в заявке, а Ромелу Лукаку был отправлен в запас.

twit text — 1хСтавка (@1xstavka) 28 марта 2017 г.

twit text — 1хСтавка (@1xstavka) 28 марта 2017 г.

twit text — 1хСтавка (@1xstavka) 28 марта 2017 г.

Жуткий перфоманс россиян в первом тайме снова заставил всех вспомнить об отсутствии Василия Березуцкого.

twit text — Igor Rabiner (@IgorRabiner) March 28, 2017

twit text — Vladimir (@JinDevil) March 28, 2017

twit text — Василий Конов (40+) (@VasilyKonov) March 28, 2017

Владимир Стогниенко делился печальными мыслями.

twit text — Владимир Стогниенко (@VStognienko) March 28, 2017

Ему вторил Георгий Черданцев.

twit text — Георгий Черданцев (@cherdantsev) March 28, 2017

После перерыва трибуны заметно поредели.

twit text — Виктор Ладненко (@V_Ladnenko) March 28, 2017

Как оказалось – болельщики уходили с трибун зря. Во втором тайме команда Станислава Черчесова преобразилась и сыграла гораздо лучше.

Героем встречи стал вышедший на замену Александр Бухаров, который сначала отдал голевую передачу на Алексея Миранчука, а уже в добавленное время забил сам – 3:3!

twit text — 1хСтавка (@1xstavka) 28 марта 2017 г.

Во втором тайме Бельгия откровенно бросила играть, но мы все же поблагодарим российских футболистов: они боролись до конца и сумели воспользоваться расслабленностью гостей.

twit text — Александр Шмурнов (@AShmurnov) March 28, 2017

twit text — Константин Долгов (@dolgovstrasse) March 28, 2017

Перфоманс болельщиков перед игрой.

twit text — 1xbet (@1xbet_bk) 28 марта 2017 г.

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