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    С кем сборная Бельгии выиграет чемпионат Европы в 2020 году


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    Голосов: 4
    28.03.2017 14:30
    Сегодня сборная России сыграет товарищеский матч с бельгийцами. «Бомбардир» рассказывает о золотом поколении команды Роберто Мартинеса, которое совершенно точно выиграет какой-нибудь крупный турнир.

    Вратарь: Тибо Куртуа

    Клуб: «Челси»

    Возраст в 2020: 27 лет

    Нет сомнений, что Куртуа и через три года будет оплотом обороны «Челси» (либо другого топового клуба) и своей национальной сборной. 27 лет – настоящий пик карьеры для любого футболиста, не говоря уже о вратаре. За эту позицию бельгийцам можно не беспокоиться.

    Левый защитник: Ян Вертонген

    Клуб: «Тоттенхэм»

    Возраст в 2020: 32 года

    С позицией лефтбека у «красных дьяволов» давно не все в порядке, так что, если к 2020 году в их составе не появится своего Хорди Альбы, то закрывать левую бровку придется Яну Вертонгену. Защитник «Тоттенхэма» привык, что в национальной сборной его отправляют играть на фланг – никаких проблем с адаптацией к этой роли у Вертонгена возникнуть не должно.

    Центральный защитник: Бьорн Энгелс

    Клуб: «Брюгге»

    Возраст в 2020: 25 лет

    Энгелс – один из самых талантливых защитников Бельгии нового поколения. За первую сборную страны он пока не сыграл ни одного матча, но еще перед Евро-2016 Марк Вилмотс поместил его фамилию в предварительный список игроков, вызванных для подготовки к турниру. В итоге выступить во Франции молодому защитнику помешала травма паха.

    Перед нынешним сезоном у Энгелса было несколько предложений сменить команду, но он решил как минимум до этого лета остаться в «Брюгге» и прокачать свой скилл. Скорее всего, уже в новом сезоне Бьорн переедет в АПЛ: год назад им активно интересовался «Эвертон», и «ириски» будут не прочь вернуться к его кандидатуре.

    Центральный защитник: Тоби Алдервейрелд

    Клуб: «Тоттенхэм»

    Возраст в 2020: 30 лет

    Прямо сейчас Алдервейрелд – один из лучших защитников АПЛ, выступающий в составе «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино, который уделяет значительное внимание настройке своей обороны. Уровень перфоманса и стабильности Тоби вряд ли резко упадет за эти три года, а его пара с Энгелсом будет отличным сочетанием дерзкой молодости и прожженного опыта.

    Правый защитник: Томас Менье

    Клуб: «ПСЖ»

    Возраст в 2020: 28 лет

    С недавних пор персона Менье ассоциируется с его роковой ошибкой в матче против «Барселоны»: защитник «ПСЖ» поскользнулся и дал Неймару возможность заработать важнейший одиннадцатиметровый. Однако же эта ошибка не перечеркивает всех достоинств Томаса – и в первой игре против «Барсы» мы видели, что он способен не только глупо ошибаться, но и разрывать свой фланг. Случай Менье – одно из редких удачных воплощений вечного эксперимента Марка Вилмотса по заигрыванию центрбеков на флангах. Роберто Мартинес продолжает эту традицию, а у себя в клубе бельгиец вытеснил из состава Сержа Орье.

    Опорный полузащитник: Леандер Дендокер

    Клуб: «Андерлехт»

    Возраст в 2020: 24 года

    Дендокер играл в составе «Андерлехта», который не так давно выбил «Зенит» из Лиги Европы. Он выступает в роли опорного полузащитника, сочетая в себе отличный выбор позиции и пронизывающий первый пас. К 2020 году ему будет всего 24, так что мы наверняка увидим его в основе «красных дьяволов» и на следующих крупных турнирах. Леандер явно не задержится в чемпионате Бельгии, а потому спешите стать его поклонниками до того, как это сделает каждый ваш знакомый.

    Центральный полузащитник: Кевин Де Брюйне

    Клуб: «Манчестер Сити»

    Возраст в 2020: 28 лет

    Талант Де Брюйне настолько многогранен, что Пеп Гвардиола стал использовать бельгийца в числе манчестерской тройки полузащитников – и эксперимент удался. Видение поля, которым обладает Де Брюйне, а также его работоспособность, позволили Кевину безболезненно сменить фланг на центр поля, откуда он с не меньшим усердием угрожает воротам противника. Достаточно взглянуть на выдающийся голевой пас Де Брюйне в игре против «Арсенала», чтобы понять: свои передачи из глубины Кевин может выкручивать не хуже признанных мастеров вроде Пирло.

    Центральный полузащитник: Юри Тилеманс

    Клуб: «Андерлехт»

    Возраст в 2020: 22 года

    Еще один выдающийся талант, вышедший из академии «Андерлехта», Тилеманс имеет впечатляющую статистику по ходу этого сезона: 12 голов и 8 голевых передач в 27 играх. Для футболиста, которому не исполнилось и двадцати лет, подобные цифры вкупе с капитанской повязкой – прямой пропуск в клуб ранжиром повыше. Если у Тилеманса все сложится, то на Евро-2020 он все равно будет юным и не до конца оперившимся талантом с огромными перспективами. Возможно, именно этот турнир зажжет звездочку Юри, поместив ее в число наиболее ярких в бельгийском составе.

    Левый вингер: Эден Азар

    Клуб: «Челси»

    Возраст в 2020: 29 лет

    Позиции Азара в качестве главной бельгийской звезды может пошатнуть разве что Кевин Де Брюйне. Ни для кого не секрет, какую опасность таят в себе смещения Эдена с левого фланга в центр, его проникающие передачи и выдающийся футбольный интеллект. Достаточно иметь одного такого футболиста, чтобы претендовать на пару забитых голов абсолютно в любом матче – но атака бельгийских дьяволов красна не только талантами лидера «Челси».

    Правый вингер: Янник Феррейра-Карраско

    Клуб: «Атлетико»

    Возраст в 2020: 26 лет

    Янник Феррейра-Карраско уже изрядно пошумел с «Атлетико», записав на свой счет гол в ворота «Реала» в финале Лиги чемпионов. Тем удивительнее, что к следующему чемпионату Европы Карраско исполнится всего 26 – это самый что ни на есть сок и персиковая мякоть для атакующего полузащитника. Только представьте себе головную боль, с которой будут иметь дело противники сборной Бельгии: слева – Азар, справа – Карраско, поддерживаемые из глубины Де Брюйне. Ну и, конечно, топ-страйкер на вершине этой звездной пирамиды – да-да, вы уже наверняка догадались, о ком пойдет речь.

    Страйкер: Ромелу Лукаку

    Клуб: «Эвертон»

    Возраст в 2020: 26 лет

    К своим 23 годам Лукаку добился даже большего, чем Феррейра-Карраско, – он хоть и не огорчал «Реал» в финале Лиги чемпионов, зато стал лучшим бомбардиром «Эвертона» в истории АПЛ. Учитывая, что «ириски» – это не какой-нибудь заштатный «Ротерхэм», а великий английский клуб с большими традициями, достижение Лукаку выглядит тем более знаменательным.

    Представить, что могут творить на одном поле Де Брюйне, Азар, Феррейра-Карраско и Лукаку, достаточно сложно: голова моментально идет кругом от их нетривиальных перемещений и сумасбродных идей. Главная задача Роберто Мартинеса – претворить этот набор ярких индивидуальностей в единое целое, и тогда бельгийцы зажгут так, что спалят половину Европы.

    По материалам Squawka.

    Тухельбол. Золотой состав «Боруссии», который выиграет Лигу чемпионов в 2021 году

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Squawka
    Рейтинг: 5 Голосов: 4
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +29

      sega77+ 28 марта 2017, 21:10

      сомневаюсь может 2120 году

      0
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      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 28 марта 2017, 20:18

      С кем сборная Бельгии выиграет чемпионат Европы в 2020 году. Почему так уверенно?

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 28 марта 2017, 17:15

      Поживем увидем...

      0
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      Рейтинг: +5873

      AtticusFinch 28 марта 2017, 16:56

      Да хватит уже чушь писать про то, что Бельгия хоть что-то выйграет...Предсказатели - То она ЧМ-2014 в Бразилии выйграть должна была- то ЕВРО-2014 - не выйграет она ничего - 4 человек на каждую позицю равноценных-а сыгранности НЕТ!!!!!!

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      Рейтинг: +83

      ROOSHAN > AtticusFinch 28 марта 2017, 20:20

      Аха. На ЧМ-2014 все говорили "Золотой" состав. Они все в клубах выступают хорошо, но за сборную не очень.

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 28 марта 2017, 16:03

      да, по именам сборная сильная, посмотрим, как буду играть

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