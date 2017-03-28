Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Сборная России спасла матч против Бельгии. Как это было

Сборная России спасла матч против Бельгии. Как это было

Начало встречи вышло удачным – уже на третьей минуте Виктор Васин открыл счет после розыгрыша штрафного, заработанного Дмитрием Полозом. Первый гол в истории стадиона «Фишт» остался за сборной России.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Впрочем, класс бельгийцев очень быстро взял свое. Кевин Миральяс и Кристиан Бентеке еще до перерыва забили в ворота Игоря Акинфеева три мяча. Стоит сказать, что гости играли далеко не основным составом: Эден Азар, Кевин Де Брюйне и Янник Феррейра-Карраско отсутствовали в заявке, а Ромелу Лукаку был отправлен в запас.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Жуткий перфоманс россиян в первом тайме снова заставил всех вспомнить об отсутствии Василия Березуцкого.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Владимир Стогниенко делился печальными мыслями.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Ему вторил Георгий Черданцев.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

После перерыва трибуны заметно поредели.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Как оказалось – болельщики уходили с трибун зря. Во втором тайме команда Станислава Черчесова преобразилась и сыграла гораздо лучше.

Героем встречи стал вышедший на замену Александр Бухаров, который сначала отдал голевую передачу на Алексея Миранчука, а уже в добавленное время забил сам – 3:3!

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Во втором тайме Бельгия откровенно бросила играть, но мы все же поблагодарим российских футболистов: они боролись до конца и сумели воспользоваться расслабленностью гостей.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Перфоманс болельщиков перед игрой.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

С кем сборная Бельгии выиграет чемпионат Европы в 2020 году

Товарищеские матчи Бельгия Россия Бухаров Александр Васин Виктор Миральяс Кевин Бентеке Кристиан Миранчук Алексей
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Lexx09
1490727055
мы Шмагли:)
Ответить
Мары
1490728259
О да. Только во втором тайме махач увидел.
Ответить
azar80
1490730453
Нойтштедер это кто, кто привел в сборную это дерево
Ответить
tilvan
1490732656
ну хоть так
Ответить
piligrim1986
1490764925
и что? бельгийцы играли 20 минут, за которые указали, где наше место. а потом тупо отбывали номер. И вот вопрос тем, кто восхвалял все эти дни Васина и Гончаренко, который "сумел сделать из игрока дубля второго Игнашевича" - ну как вам????
Ответить
azar80
1490806719
Автор и остальные, снимите наконец-то розовые очки, не Россия спасла игру, а Бельгия ее отдала, как в 2008, когда Хорваты хлопнули Англичан, все кричали "Героя России" Плетикосе, так вот теперь этого звания достоин вратарь сборной Бельгии, гол от Бухарова это нечто
Ответить
Дополнительная минута
1490863213
3-3 оно и есть 3-3
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+