Сборная России спасла матч против Бельгии. Как это было

Начало встречи вышло удачным – уже на третьей минуте Виктор Васин открыл счет после розыгрыша штрафного, заработанного Дмитрием Полозом. Первый гол в истории стадиона «Фишт» остался за сборной России.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Впрочем, класс бельгийцев очень быстро взял свое. Кевин Миральяс и Кристиан Бентеке еще до перерыва забили в ворота Игоря Акинфеева три мяча. Стоит сказать, что гости играли далеко не основным составом: Эден Азар, Кевин Де Брюйне и Янник Феррейра-Карраско отсутствовали в заявке, а Ромелу Лукаку был отправлен в запас.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Жуткий перфоманс россиян в первом тайме снова заставил всех вспомнить об отсутствии Василия Березуцкого.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Владимир Стогниенко делился печальными мыслями.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Ему вторил Георгий Черданцев.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

После перерыва трибуны заметно поредели.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Как оказалось – болельщики уходили с трибун зря. Во втором тайме команда Станислава Черчесова преобразилась и сыграла гораздо лучше.

Героем встречи стал вышедший на замену Александр Бухаров, который сначала отдал голевую передачу на Алексея Миранчука, а уже в добавленное время забил сам – 3:3!

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Во втором тайме Бельгия откровенно бросила играть, но мы все же поблагодарим российских футболистов: они боролись до конца и сумели воспользоваться расслабленностью гостей.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Перфоманс болельщиков перед игрой.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

С кем сборная Бельгии выиграет чемпионат Европы в 2020 году