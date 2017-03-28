Сборная России спасла матч против Бельгии. Как это было

Начало встречи вышло удачным – уже на третьей минуте Виктор Васин открыл счет после розыгрыша штрафного, заработанного Дмитрием Полозом. Первый гол в истории стадиона «Фишт» остался за сборной России.
Впрочем, класс бельгийцев очень быстро взял свое. Кевин Миральяс и Кристиан Бентеке еще до перерыва забили в ворота Игоря Акинфеева три мяча. Стоит сказать, что гости играли далеко не основным составом: Эден Азар, Кевин Де Брюйне и Янник Феррейра-Карраско отсутствовали в заявке, а Ромелу Лукаку был отправлен в запас.
Жуткий перфоманс россиян в первом тайме снова заставил всех вспомнить об отсутствии Василия Березуцкого.
Владимир Стогниенко делился печальными мыслями.
Ему вторил Георгий Черданцев.
После перерыва трибуны заметно поредели.
Как оказалось – болельщики уходили с трибун зря. Во втором тайме команда Станислава Черчесова преобразилась и сыграла гораздо лучше.
Героем встречи стал вышедший на замену Александр Бухаров, который сначала отдал голевую передачу на Алексея Миранчука, а уже в добавленное время забил сам – 3:3!
Во втором тайме Бельгия откровенно бросила играть, но мы все же поблагодарим российских футболистов: они боролись до конца и сумели воспользоваться расслабленностью гостей.
Перфоманс болельщиков перед игрой.
С кем сборная Бельгии выиграет чемпионат Европы в 2020 году