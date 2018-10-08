«Спорт-Экспресс»: Ерохин покинул расположение сборной, но может вернуться

«Бомбардир» писал о начале сборов национальной команды России в Новогорске перед матчами Лиги наций.

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин покинул расположение команды, сообщает «Спорт-Экспресс». Ранее главный тренер петербургского клуба Сергей Семак сообщил о том, что Ерохин повредил боковую связку.

Согласно изданию, отъезд хавбека может носить технический характер, в связи с чем он может вернуться на сборы.

Напомним, 11-го октября команда Станислава Черчесова сыграет со сборной Швеции в Калининграде, 14-го – с турками в Сочи.