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    «Спорт-Экспресс»: Ерохин покинул расположение сборной, но может вернуться

    «Бомбардир» писал о начале сборов национальной команды России в Новогорске перед матчами Лиги наций.

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин покинул расположение команды, сообщает «Спорт-Экспресс». Ранее главный тренер петербургского клуба Сергей Семак сообщил о том, что Ерохин повредил боковую связку.

    Согласно изданию, отъезд хавбека может носить технический характер, в связи с чем он может вернуться на сборы.

    Напомним, 11-го октября команда Станислава Черчесова сыграет со сборной Швеции в Калининграде, 14-го – с турками в Сочи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.10.2018 15:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 октября 2018, 18:16

      И оба матча проиграют и в Калининграде и в Сочи.

      0
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 8 октября 2018, 17:15

      Карлсон, короче.

      0
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      Рейтинг: +25020

      bset 8 октября 2018, 16:15

      В туалет что ли вышел? "Может вернется, а может не вернется".

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 8 октября 2018, 16:13

      достали с этим Сочи там население меньше чем стадион вмещает

      0
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      Рейтинг: +34

      kotwoodman 8 октября 2018, 15:56

      101

      0
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      Рейтинг: +106

      nice_taste 8 октября 2018, 15:52

      за пивком и обратно

      -1
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