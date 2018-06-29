Ерохин – перед матчем с Испанией: «Волнение есть, но ничего необычного»

Полузащитник сборной России Александр Ерохин поделился ожиданиями от встречи с испанцами в 1/8 финала ЧМ-2018.

– Пропустил пару дней, накануне тренировался индивидуально в тренажерке, теперь в общей группе. Было повреждение, которое не позволял быть полностью готовым. Сейчас готовлюсь.

– Вам снятся испанцы?

– Изучаем соперника, готовимся. Есть наработки. Волнение? Как обычно, немного есть, но ничего необычного.

Какие эмоции вызывает Испания? Точно не страх. Уже недавно встречались с испанцами в товарищеском матче. Готовимся с уверенностью в собственных силах.

– С ноября, когда играли с Испанией, ваша команда сильно изменилась. А соперник?

– Действительно, есть новые футболисты у нас. Испанцев изучаем, много сильных сторон, но есть и слабые.

– Согласны, что сборная выполнила задачу?

– Играем от матча к матчу, не ставили планок. Нет чувства выполненного долга, хотим победить. Но понимаем, что матч с Испанией решит очень многое.

– Испанские СМИ пишут, что их сборная готовится к серии пенальти.

– Не факт, что так и есть, это издания пишут. Планы должны быть разные игру. Все может быть. У тренерского штаба наверняка есть планы А, Б и Ц.

Матч состоится 1 июля в «Лужниках».