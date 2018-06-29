Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ерохин – перед матчем с Испанией: «Волнение есть, но ничего необычного»

Ерохин – перед матчем с Испанией: «Волнение есть, но ничего необычного»

29 июня 2018, 15:50
18

Полузащитник сборной России Александр Ерохин поделился ожиданиями от встречи с испанцами в 1/8 финала ЧМ-2018.

– Пропустил пару дней, накануне тренировался индивидуально в тренажерке, теперь в общей группе. Было повреждение, которое не позволял быть полностью готовым. Сейчас готовлюсь.

– Вам снятся испанцы?

– Изучаем соперника, готовимся. Есть наработки. Волнение? Как обычно, немного есть, но ничего необычного.

Какие эмоции вызывает Испания? Точно не страх. Уже недавно встречались с испанцами в товарищеском матче. Готовимся с уверенностью в собственных силах.

– С ноября, когда играли с Испанией, ваша команда сильно изменилась. А соперник?

– Действительно, есть новые футболисты у нас. Испанцев изучаем, много сильных сторон, но есть и слабые.

– Согласны, что сборная выполнила задачу?

– Играем от матча к матчу, не ставили планок. Нет чувства выполненного долга, хотим победить. Но понимаем, что матч с Испанией решит очень многое.

– Испанские СМИ пишут, что их сборная готовится к серии пенальти.

– Не факт, что так и есть, это издания пишут. Планы должны быть разные игру. Все может быть. У тренерского штаба наверняка есть планы А, Б и Ц.

Матч состоится 1 июля в «Лужниках».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Испания Ерохин Александр
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dgad
1530277058
Чего волноваться то, все равно играть не будешь)))
Ответить
серега кашин
1530278354
не играл а волнуется
Ответить
kaop92
1530278570
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
Ответить
GrizzlyD
1530283839
ерохин - дно, сидеть ему на скамейке
Ответить
Полная Канистра
1530283908
это ж надо столько планов что до буквы /Ц/ дойти под секретным грозным названием /ЦИТРУС/
Ответить
Kollljan
1530286234
Необычного, действительно, ничего не будет - впорят по самые уши и всё.
Ответить
abhvfdtcn
1530287758
Вас снятся испанцы? Ахахаха , нормальный человек после такого вопроса развернется и уйдет
Ответить
Рубик Докоян
1530290105
Пусть вам приснится крейсер "Аврора", а дымовые снаряды я подгоню... )))
Ответить
Мары
1530290346
Это нормально. Главное не быть на поле равнодушным. Надеемся.Верим.
Ответить
zigbert
1530296377
Хотелось бы вдохновенной игры от наших футболистов.
Ответить
Главные новости
Дзюбу предложили клубу РПЛ
11:15
1
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
1
«Монако» не взял Головина в Польшу
10:22
4
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
3
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
10
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
2
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
2
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
18
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
1
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+