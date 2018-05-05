Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ерохин: «Манчини старается произнести слова, которые затронут нас. Обычно игроки понимают, что он имеет в виду»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о работе главного тренера команды Роберто Манчини.

    «Тренер старается донести слова, которые затронут футболистов и правильно будут восприняты. Игроки в большинстве случаев понимают, что он имеет в виду. Манчини общается спокойно, но убедительно.

    На разборе игры тренер жестко спрашивает с футболистов. Манчини вообще много объясняет во время тренировок и теоретических занятий. У Курбана Бердыева было больше теории и до, и после матчей. Отличие Манчини в том, что у него больше теории идет во время тренировок. Хотя и вне футбольного поля проводятся разборы», – сказал Ерохин.

    Манчини 13 мая может объявить об уходе из «Зенита»

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.05.2018 01:17
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100723

      zigbert 5 мая 2018, 14:44

      Все сплелось в какой то клубок -теории вне поля,теории во время тренировок.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 5 мая 2018, 08:41

      А толку-то , ни игры , ни результата(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +440

      Аэратор 5 мая 2018, 08:09

      манчини знает мат, вот им и настраивает))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 5 мая 2018, 08:00

      Интересный расклад...
      Теория во время тренировок- это ВМЕСТО ТРЕНИРОВОК, другими словами... Тренируется, вдруг-бах! И пошла теория...
      И как Манчини с помощью переводчиков может дать настой? Троцкий играл огромную роль в становлении советского государства именно благодаря своему ОРАТОРСКОМУ ИСКУССТВУ.. А что,простите, будут говорить четыре переводчика одновременно,пока Манчини набирает воздух в лёгкие, чтобы "продолжить настраивать команду" на игру?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > семёнычев 5 мая 2018, 08:40

      Не, записками проще, там переводчики не нужны...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 5 мая 2018, 02:17

      А игрокам по барабану.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11