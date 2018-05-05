Ерохин: «Манчини старается произнести слова, которые затронут нас. Обычно игроки понимают, что он имеет в виду»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о работе главного тренера команды Роберто Манчини.

«Тренер старается донести слова, которые затронут футболистов и правильно будут восприняты. Игроки в большинстве случаев понимают, что он имеет в виду. Манчини общается спокойно, но убедительно.

На разборе игры тренер жестко спрашивает с футболистов. Манчини вообще много объясняет во время тренировок и теоретических занятий. У Курбана Бердыева было больше теории и до, и после матчей. Отличие Манчини в том, что у него больше теории идет во время тренировок. Хотя и вне футбольного поля проводятся разборы», – сказал Ерохин.

Манчини 13 мая может объявить об уходе из «Зенита»