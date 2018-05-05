Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ерохин: «Манчини старается произнести слова, которые затронут нас. Обычно игроки понимают, что он имеет в виду»

Ерохин: «Манчини старается произнести слова, которые затронут нас. Обычно игроки понимают, что он имеет в виду»

5 мая 2018, 01:17
6

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о работе главного тренера команды Роберто Манчини.

«Тренер старается донести слова, которые затронут футболистов и правильно будут восприняты. Игроки в большинстве случаев понимают, что он имеет в виду. Манчини общается спокойно, но убедительно.

На разборе игры тренер жестко спрашивает с футболистов. Манчини вообще много объясняет во время тренировок и теоретических занятий. У Курбана Бердыева было больше теории и до, и после матчей. Отличие Манчини в том, что у него больше теории идет во время тренировок. Хотя и вне футбольного поля проводятся разборы», – сказал Ерохин.

Манчини 13 мая может объявить об уходе из «Зенита»

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Ерохин Александр Манчини Роберто
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Zeff
1525475863
А игрокам по барабану.
Ответить
семёнычев
1525496426
Интересный расклад... Теория во время тренировок- это ВМЕСТО ТРЕНИРОВОК, другими словами... Тренируется, вдруг-бах! И пошла теория... И как Манчини с помощью переводчиков может дать настой? Троцкий играл огромную роль в становлении советского государства именно благодаря своему ОРАТОРСКОМУ ИСКУССТВУ.. А что,простите, будут говорить четыре переводчика одновременно,пока Манчини набирает воздух в лёгкие, чтобы "продолжить настраивать команду" на игру?
Ответить
Аэратор
1525496994
манчини знает мат, вот им и настраивает))
Ответить
dyema
1525498862
А толку-то , ни игры , ни результата(((
Ответить
zigbert
1525520648
Все сплелось в какой то клубок -теории вне поля,теории во время тренировок.
Ответить
Главные новости
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
18:35
Кубок России. «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» в серии пенальти
18:24
21
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
1
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
2
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
2
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
15:31
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
4
Все новости
Все новости
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
17:53
Радимов восхвалил «Спартак»
17:25
3
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
17:07
2
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
16:49
Миранчук – после 0:3 от «Зенита»: «Движемся в правильном направлении»
16:38
«Пошли его»: Бубнов – арбитру матча «Зенит» – «Динамо»
16:15
5
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
2
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
Тренер ЦСКА ответил, деградирует ли команда при нем
15:22
4
Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей
15:03
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
4
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
1
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
13
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
20
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
30
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
7
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
9
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
1
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+