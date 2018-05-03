Манчини 13 мая  может объявить об уходе из «Зенита»

По информации Corriere dello Sport, главный тренер «Зенита» Роберто Манчини может покинуть пост главного тренера команды 13 мая.

Сообщается, что тренер провел встречу с руководством Федерации футбола Италии. Он подтвердил готовность возглавить сборную Италии, а также заявил, что может покинуть «Зенит» без выплаты неустойки.

Официально объявить об уходе из санкт-петербургской команды Манчини должен 13 мая. В этот же день должна состояться очередная встреча специалиста с руководством Федерации футбола Италии.

В сборной Манчини будет зарабатывать 1,7 миллиона евро в год. За выход на Евро-2020 предусмотрен бонус в размере более 1 миллиона евро.