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Манчини 13 мая  может объявить об уходе из «Зенита»

3 мая 2018, 13:22
16

По информации Corriere dello Sport, главный тренер «Зенита» Роберто Манчини может покинуть пост главного тренера команды 13 мая.

Сообщается, что тренер провел встречу с руководством Федерации футбола Италии. Он подтвердил готовность возглавить сборную Италии, а также заявил, что может покинуть «Зенит» без выплаты неустойки.

Официально объявить об уходе из санкт-петербургской команды Манчини должен 13 мая. В этот же день должна состояться очередная встреча специалиста с руководством Федерации футбола Италии.

В сборной Манчини будет зарабатывать 1,7 миллиона евро в год. За выход на Евро-2020 предусмотрен бонус в размере более 1 миллиона евро.

Источник: Corrieredellosport
Россия. Премьер-лига Италия Зенит Манчини Роберто
Комментарии (16)
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insider_retro
1525343755
Даа... В Италии придётся, именно, "зарабатывать", а не участвовать в концепциях, создавать модель клубного превосходства и заниматься всякой мутью... Там спросят за каждый косяк и осечку!..
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ВетеR
1525343860
Там поработать придётся !
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oyabun
1525343977
Еще до того как Манчини возглавил Зенит, многие знающие люди предупреждали, что тренер он так себе. Больше просто распиаренный бренд. Получите результат и распишитесь, господа Миллер и Ко.
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С-Пб on-line
1525344793
Давай на 27 мая, на День города, может ещё и по е б учке получит
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Garrincha58
1525345277
сб Италии это вам не Зенит там игроки качественные у него все получится
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2 ЗЛОДЕЯ
1525346020
Не он первый, не он последний. Что-то эта чехарда толку(для игры команды) никакого не приносит. Что-то тут не так...
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Артурка32
1525347740
ФК Зенит самим не противно каждый год менять тренеров, спустив на которых кучу бабла?? Вот к бабке не ходи, с приходом нового тренера в первый год также ничего не изменится. они видно хотят чтоб сразу с новым тренером стать чемпионами....хотите ...
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alp
1525356036
нажрусь в дрова
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OfaZavr
1525360474
в Питере обрадуются а в Италии в скором времени огорчаться))
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zigbert
1525365364
Надо устроить ему пышные проводы.
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