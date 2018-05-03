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    Манчини 13 мая  может объявить об уходе из «Зенита»

    По информации Corriere dello Sport, главный тренер «Зенита» Роберто Манчини может покинуть пост главного тренера команды 13 мая.

    Сообщается, что тренер провел встречу с руководством Федерации футбола Италии. Он подтвердил готовность возглавить сборную Италии, а также заявил, что может покинуть «Зенит» без выплаты неустойки.

    Официально объявить об уходе из санкт-петербургской команды Манчини должен 13 мая. В этот же день должна состояться очередная встреча специалиста с руководством Федерации футбола Италии.

    В сборной Манчини будет зарабатывать 1,7 миллиона евро в год. За выход на Евро-2020 предусмотрен бонус в размере более 1 миллиона евро.

    Источник: Corrieredellosport

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    03.05.2018 13:22
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 мая 2018, 19:57

      заболотный сделай своему тренеру крутой подарок забей хоть 1 гол и он уедет со спокойной душой и будет помнить крутого парня из берегов невы напа мирового уровня антона заболотистого

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 19:36

      Надо устроить ему пышные проводы.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 мая 2018, 18:14

      в Питере обрадуются а в Италии в скором времени огорчаться))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11240

      alp 3 мая 2018, 17:00

      нажрусь в дрова

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 мая 2018, 16:56

      А как же неустойка, раз уходит сам Манчини?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +976

      г.Онега 3 мая 2018, 16:11

      В летнее окно ждём распродажу Аргентинцев )))и покупку новых игроков, только с какой страны ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 3 мая 2018, 15:38

      Питерцы, а вы не рады?,
      Или это как награда?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4025

      raritet > subbotaspartak 3 мая 2018, 18:53

      Отчего же , лично рад за Манчини . Наверное, после Заболотных, Ерохиных и Оздоевых работа с итальянскими мастерами для него будет песней.

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 3 мая 2018, 15:00

      "За выход на Евро-2020 предусмотрен бонус" - да уж по мельчали Итальянцы, по мельчали ...
      Это скорее цели сборной России - где попасть на турнир уже за счастье можно считать.

      0
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 3 мая 2018, 14:42

      ФК Зенит самим не противно каждый год менять тренеров, спустив на которых кучу бабла?? Вот к бабке не ходи, с приходом нового тренера в первый год также ничего не изменится. они видно хотят чтоб сразу с новым тренером стать чемпионами....хотите ...

      4
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      Рейтинг: +54

      2 ЗЛОДЕЯ 3 мая 2018, 14:13

      Не он первый, не он последний. Что-то эта чехарда толку(для игры команды) никакого не приносит. Что-то тут не так...

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