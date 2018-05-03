Манчини 13 мая  может объявить об уходе из «Зенита»

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По информации Corriere dello Sport, главный тренер «Зенита» Роберто Манчини может покинуть пост главного тренера команды 13 мая.
Сообщается, что тренер провел встречу с руководством Федерации футбола Италии. Он подтвердил готовность возглавить сборную Италии, а также заявил, что может покинуть «Зенит» без выплаты неустойки.
Официально объявить об уходе из санкт-петербургской команды Манчини должен 13 мая. В этот же день должна состояться очередная встреча специалиста с руководством Федерации футбола Италии.
В сборной Манчини будет зарабатывать 1,7 миллиона евро в год. За выход на Евро-2020 предусмотрен бонус в размере более 1 миллиона евро.