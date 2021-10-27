Статистика по турнирам

Россия. Кубок 2021/2022 Россия. Премьер-лига 2021/2022 Россия. Кубок 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2020/2021 Отбор ЧЕ-2020 2019 Россия. Премьер-лига 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Англия. Чемпионшип 2015/2016 Испания. Примера 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Испания. Примера 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Испания. Примера 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Чемпионат мира 2010 Италия. Серия А 2009/2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Франция. Лига 1 2009/2010 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Франция. Лига 1 2008/2009 Суперкубок Франции 2007 Франция. Лига 1 2007/2008