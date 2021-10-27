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    Боян Йокич - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Боян
    Фамилия Йокич
    Состав Без клуба
    Родной город Крань
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 мая 1986 (36 лет)
    Рост 176
    Вес 74
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уфа 1 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.10.2021 25' -76' Алания (Владикавказ) 2:0 Уфа (Уфа)
    45' 76'
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