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Боян Йокич
Статистика
Боян Йокич - статистика
Завершил карьеру
17 мая 1986 (40), Крань
#5 | Защитник
176 см | 74 кг
Словения
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Уфа
1
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Алания
2 : 0
27.10.2021
Уфа
25' - 76'
45'
76'
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