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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Алания - Уфа
Алания - Уфа: обзор матча 27 октября 2021
Алания
27.10.2021, среда, 17:00
Россия. Кубок, группа 6, 3 тур
2 : 0
Завершен
Уфа
55'
Д. Кобесов (П)
70'
Б. Хадарцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алания - Уфа
Замена
Д. Кобесов
️️️️
Б. Магомедов
82'
76'
Вторая желтая
Б. Йокич
74'
Замена
А. Саплинов
️️️️
В. Кротов
Замена
А. Засеев
️️️️
А. Цараев
73'
ГОЛ! 2:0!
Б. Хадарцев
70'
Замена
В. Хубулов
️️️️
Д. Кобесов
68'
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
И. Машуков
68'
63'
Замена
Р. Фищенко
️️️️
В. Камилов
63'
Замена
А. Никитин
️️️️
А. Сухов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Кобесов
55'
46'
Замена
Э. Касинтура
️️️️
Г. Агаларов
45'
+2
Желтая карточка
Б. Йокич
25'
Замена
Б. Йокич
️️️️
К. Плиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
10
Давид Кобесов
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
22
Алан Цараев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Уфа
96
Алексей Кузнецов
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
24
Филип Мрзляк
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
10
Азер Алиев
ПП
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
55
Александр Саплинов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
3-1-1-3-2
25
Солдатенко
5
Багаев
15
Кочиев
19
Бутаев
10
Кобесов
80
Хосонов
15
Хабалов
99
Гиоргобиани
22
Цараев
14
Машуков
97
Магомедов
3-1-3-1-2
96
Кузнецов
33
Сухов
3
Ботака-Иобома
15
Плиев
24
Мрзляк
10
Алиев
18
Камилов
19
Иванов
57
Кротов
25
Агаларов
90
Журавлев
14
Машуков
10
Хадарцев
10
Хадарцев
14
Машуков
22
Цараев
13
Засеев
13
Засеев
22
Цараев
97
Магомедов
88
Кобесов
88
Кобесов
97
Магомедов
10
Кобесов
8
Хубулов
8
Хубулов
10
Кобесов
25
Агаларов
17
Касинтура
17
Касинтура
25
Агаларов
18
Камилов
6
Фищенко
6
Фищенко
18
Камилов
15
Плиев
5
Йокич
5
Йокич
15
Плиев
33
Сухов
4
Никитин
4
Никитин
33
Сухов
57
Кротов
55
Саплинов
55
Саплинов
57
Кротов
Остались в запасе
Алания
Уфа
7
Батраз Гурциев
ПВ
91
Азамат Томаев
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
8
Алан Хугаев
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
23
Данил Ахатов
АП
31
Александр Беленов
ВР
50
Артем Голубев
ЦП
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
7
Батраз Гурциев
ПВ
91
Азамат Томаев
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
8
Алан Хугаев
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Остались в запасе
23
Данил Ахатов
АП
31
Александр Беленов
ВР
50
Артем Голубев
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Алания - Уфа
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Стадион:
им. С.Билимханова
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