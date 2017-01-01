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«Надо было уважать игроков, которые много лет в команде». Йокич – о вылете «Уфы» из РПЛ

Бывший защитник «Уфы» Боян Йокич назвал причины вылета башкирской команды из РПЛ.

– Почему в целом сезон получился таким тяжeлым? Клуб ведь не только в концовке всe проиграл.

– Надо было уважать игроков, которые здесь много лет. Вокруг этих игроков надо было выстраивать костяк, а к ним приводить молодых футболистов с опытом Премьер-лиги. Этого до конца не получилось сделать.

Ещe у нас был молодой тренерский штаб, для которого прошлый сезон стал первым полноценным в Премьер-лиге. Это очень сложный турнир, в котором тяжело удержаться.

  • Йокич выступал за «Уфу» с зимы 2017 года.
  • Он провел 137 матчей, забил 4 гола и сделал 9 ассистов.
  • Уфимцы финишировали в РПЛ на 14-м месте, а в стыках уступили «Оренбургу».

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Источник: Metaratings

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