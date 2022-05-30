Все легионеры покинут «Уфу» после вылета из РПЛ

Все легионеры «Уфы» уйдут из клуба летом, сообщает Sport24.

Башкирский клуб покинут защитники Неманья Милетич и Боян Йокич, полузащитник Филип Мрзляк, а также нападающий Дилан Ортис.

В контрактах Мерзляка и Милетича был пункт об автоматическом разрыве контракта в случае вылета «Уфы» из РПЛ.

«Уфа» проведет следующий сезон в ФНЛ.

Уфимцы играли в РПЛ с 2014 года.

Клуб может прекратить существование.

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